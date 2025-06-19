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Глава "Камаза" высказался о возвращении иностранных партнеров в Россию - РИА Новости, 19.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
12:56 19.06.2025
https://ria.ru/20250619/kamaz-2023873622.html
Глава "Камаза" высказался о возвращении иностранных партнеров в Россию
Глава "Камаза" высказался о возвращении иностранных партнеров в Россию - РИА Новости, 19.06.2025
Глава "Камаза" высказался о возвращении иностранных партнеров в Россию
Никто из иностранных партнеров "Камаза" не ведет переговоров о возвращении, но такая возможность есть, заявил глава автоконцерна Сергей Когогин. РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T12:56:00+03:00
2025-06-19T12:56:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн – РИА Новости. Никто из иностранных партнеров "Камаза" не ведет переговоров о возвращении, но такая возможность есть, заявил глава автоконцерна Сергей Когогин. "Они вышли без каких-либо резких шагов, то есть, мы расстались по доброй воле, и каждый из них закладывал в наши соглашения возможность вернуться. Обычно время ограничивалось - в течение пяти лет. Никто из них на сегодня переговоров о возращении не ведет, таких шагов не предпринималось, но возможность эта имеется", - сказал Когогин в интервью изданию РБК на ПМЭФ. Он уточнил, что компания с самого начала введения санкций против нее старалась вместе с иностранцами определить условия выхода, которые бы устраивали обе стороны. "Камаз" не раскрывает актуальные данные по акционерному капиталу. Однако в 2023 году среди основных акционеров числились "Ростех" (47,1%), "Автоинвест" (23,54%) и Daimler AG (15%). В феврале 2024 года гендиректор компании Сергей Когогин в интервью "Ведомостям" сообщил, что немецкий Daimler продал свою долю, кому именно - топ-менеджер не раскрыл. Власти РФ неоднократно заявляли, что привилегий и преференций для возвращающихся в РФ западных компаний не будет, они должны будут возвращаться на конкурентной основе. Так, президент РФ Владимир Путин в конце марта поручил правительству актуализировать перечень ушедших из России компаний и разработать процедуру согласования их возвращения с обязательными гарантиями добросовестного и ответственного ведения дел. А Мантуров ранее говорил, что российские власти будут допускать на отечественный рынок только те иностранные компании, в которых заинтересована страна, пристально рассматривая каждый случай в отдельности. При отсутствии у иностранных компаний, которые захотят вернуться на российский рынок, подписанных опционов на обратный выкуп, игра будет с "чистого поля", указывал он. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250618/pmef-2023494918.html
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сергей когогин, владимир путин, рбк (медиагруппа), ростех, daimler ag, россия, экономика
ПМЭФ-2025, Сергей Когогин, Владимир Путин, РБК (медиагруппа), Ростех, Daimler AG, Россия, Экономика
Глава "Камаза" высказался о возвращении иностранных партнеров в Россию

Глава "Камаза" Когогин: иностранные партнеры не ведут переговоров о возвращении

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСергей Когогин
Сергей Когогин - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Сергей Когогин. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн – РИА Новости. Никто из иностранных партнеров "Камаза" не ведет переговоров о возвращении, но такая возможность есть, заявил глава автоконцерна Сергей Когогин.
"Они вышли без каких-либо резких шагов, то есть, мы расстались по доброй воле, и каждый из них закладывал в наши соглашения возможность вернуться. Обычно время ограничивалось - в течение пяти лет. Никто из них на сегодня переговоров о возращении не ведет, таких шагов не предпринималось, но возможность эта имеется", - сказал Когогин в интервью изданию РБК на ПМЭФ.
Беспилотный грузовик, на котором приехал на ПМЭФ глава Камаза Когогин - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
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Вчера, 10:16
Он уточнил, что компания с самого начала введения санкций против нее старалась вместе с иностранцами определить условия выхода, которые бы устраивали обе стороны.
"Камаз" не раскрывает актуальные данные по акционерному капиталу. Однако в 2023 году среди основных акционеров числились "Ростех" (47,1%), "Автоинвест" (23,54%) и Daimler AG (15%). В феврале 2024 года гендиректор компании Сергей Когогин в интервью "Ведомостям" сообщил, что немецкий Daimler продал свою долю, кому именно - топ-менеджер не раскрыл.
Власти РФ неоднократно заявляли, что привилегий и преференций для возвращающихся в РФ западных компаний не будет, они должны будут возвращаться на конкурентной основе. Так, президент РФ Владимир Путин в конце марта поручил правительству актуализировать перечень ушедших из России компаний и разработать процедуру согласования их возвращения с обязательными гарантиями добросовестного и ответственного ведения дел.
А Мантуров ранее говорил, что российские власти будут допускать на отечественный рынок только те иностранные компании, в которых заинтересована страна, пристально рассматривая каждый случай в отдельности. При отсутствии у иностранных компаний, которые захотят вернуться на российский рынок, подписанных опционов на обратный выкуп, игра будет с "чистого поля", указывал он.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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9 апреля, 15:41
 
ПМЭФ-2025Сергей КогогинВладимир ПутинРБК (медиагруппа)РостехDaimler AGРоссияЭкономика
 
 
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