https://ria.ru/20250619/izrail-2023815435.html

В Израиле заявили о 838 пострадавших от иранских обстрелов

В Израиле заявили о 838 пострадавших от иранских обстрелов - РИА Новости, 19.06.2025

В Израиле заявили о 838 пострадавших от иранских обстрелов

Число пострадавших в Израиле от ракетных обстрелов со стороны Ирана возросло до 838 человек, более пяти тысяч израильтян эвакуировано из своих домов, следует из РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T10:35:00+03:00

2025-06-19T10:35:00+03:00

2025-06-19T10:35:00+03:00

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война израиля и ирана: последние новости о конфликте

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МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Число пострадавших в Израиле от ракетных обстрелов со стороны Ирана возросло до 838 человек, более пяти тысяч израильтян эвакуировано из своих домов, следует из официальной статистической сводки правительства. "С момента начала операции более 838 раненых, из них 11 человек в тяжёлом состоянии, 42 человека с ранениями средней степени тяжести, 785 человек с лёгкими травмами… Более 5000 человек эвакуированы из своих домов", - говорится в сводке, которую опубликовал в своем Telegram-канале советник канцелярии премьера Дмитрий Гендельман. Отмечается также, что данные о погибших с понедельника не изменились, их число составляет 24.

https://ria.ru/20250618/iran-2023360813.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, израиль, иран, война израиля и ирана: последние новости о конфликте