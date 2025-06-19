https://ria.ru/20250619/iran-2023807514.html

Посольство рассказало о выехавших из Ирана россиянах

Посольство рассказало о выехавших из Ирана россиянах - РИА Новости, 19.06.2025

Посольство рассказало о выехавших из Ирана россиянах

Основная часть россиян, кто принял решение покинуть Иран, успешно выехали из страны, а сведений о пострадавших гражданах РФ не поступало, сообщило посольство... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T10:05:00+03:00

2025-06-19T10:05:00+03:00

2025-06-19T10:06:00+03:00

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война израиля и ирана: последние новости о конфликте

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Основная часть россиян, кто принял решение покинуть Иран, успешно выехали из страны, а сведений о пострадавших гражданах РФ не поступало, сообщило посольство РФ. "По нашим оценкам, на момент начала горячей фазы конфликта в Иране было более двух тысяч российских граждан. Это проживающие на постоянной основе соотечественники, туристы и те, кто находился тут в рабочей поездке. Основная часть - те, кто принял такое решение - успешно покинули территорию Ирана при нашем содействии. Мы будем помогать каждому росгражданину, который решил выехать из Ирана, что, разумеется, обосновано, поскольку атаки ЦАХАЛ охватывают практически всю территорию страны... Сведений о пострадавших среди россиян в Иране не поступало", - написала дипмиссия в своем Telegram-канале.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, иран, россия, война израиля и ирана: последние новости о конфликте