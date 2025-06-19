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Посольство рассказало о выехавших из Ирана россиянах - РИА Новости, 19.06.2025
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10:05 19.06.2025 (обновлено: 10:06 19.06.2025)
https://ria.ru/20250619/iran-2023807514.html
Посольство рассказало о выехавших из Ирана россиянах
Посольство рассказало о выехавших из Ирана россиянах - РИА Новости, 19.06.2025
Посольство рассказало о выехавших из Ирана россиянах
Основная часть россиян, кто принял решение покинуть Иран, успешно выехали из страны, а сведений о пострадавших гражданах РФ не поступало, сообщило посольство... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T10:05:00+03:00
2025-06-19T10:06:00+03:00
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иран
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Основная часть россиян, кто принял решение покинуть Иран, успешно выехали из страны, а сведений о пострадавших гражданах РФ не поступало, сообщило посольство РФ. "По нашим оценкам, на момент начала горячей фазы конфликта в Иране было более двух тысяч российских граждан. Это проживающие на постоянной основе соотечественники, туристы и те, кто находился тут в рабочей поездке. Основная часть - те, кто принял такое решение - успешно покинули территорию Ирана при нашем содействии. Мы будем помогать каждому росгражданину, который решил выехать из Ирана, что, разумеется, обосновано, поскольку атаки ЦАХАЛ охватывают практически всю территорию страны... Сведений о пострадавших среди россиян в Иране не поступало", - написала дипмиссия в своем Telegram-канале.
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в мире, иран, россия, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Иран, Россия, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Посольство рассказало о выехавших из Ирана россиянах

Посольство: основная часть решивших покинуть Иран россиян выехала из страны

© РИА Новости / Антон Быстров | Перейти в медиабанкФлаг Ирана
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости / Антон Быстров
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Основная часть россиян, кто принял решение покинуть Иран, успешно выехали из страны, а сведений о пострадавших гражданах РФ не поступало, сообщило посольство РФ.
"По нашим оценкам, на момент начала горячей фазы конфликта в Иране было более двух тысяч российских граждан. Это проживающие на постоянной основе соотечественники, туристы и те, кто находился тут в рабочей поездке. Основная часть - те, кто принял такое решение - успешно покинули территорию Ирана при нашем содействии. Мы будем помогать каждому росгражданину, который решил выехать из Ирана, что, разумеется, обосновано, поскольку атаки ЦАХАЛ охватывают практически всю территорию страны... Сведений о пострадавших среди россиян в Иране не поступало", - написала дипмиссия в своем Telegram-канале.
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В миреИранРоссияВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
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