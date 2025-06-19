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Тегеран оповестил МАГАТЭ об атаке Израиля на ядерные объекты - РИА Новости, 19.06.2025
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09:27 19.06.2025 (обновлено: 14:39 19.06.2025)
https://ria.ru/20250619/iran-2023799683.html
Тегеран оповестил МАГАТЭ об атаке Израиля на ядерные объекты
Тегеран оповестил МАГАТЭ об атаке Израиля на ядерные объекты - РИА Новости, 19.06.2025
Тегеран оповестил МАГАТЭ об атаке Израиля на ядерные объекты
Израиль атаковал ядерный комплекс в Араке в центральной части страны, Тегеран оповестил МАГАТЭ о случившемся, сообщила Организация по атомной энергии Ирана. РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T09:27:00+03:00
2025-06-19T14:39:00+03:00
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ТЕГЕРАН, 19 июн - РИА Новости. Израиль атаковал ядерный комплекс в Араке в центральной части страны, Тегеран оповестил МАГАТЭ о случившемся, сообщила Организация по атомной энергии Ирана."Сионистский враг, продолжая агрессию и действия, нарушающие международное право, которое запрещает атаковать ядерные объекты, сегодня утром подверг нападению исследовательский реактор и комплекс (по производству) тяжелой воды в Араке", - приводит агентство Tasnim заявление пресс-службы.Организация также отметила, что в результате происшествия жертв нет."Также с учетом принятых заранее мер никакой угрозы или ущерба жителям районов, расположенных рядом с комплексом, нет", - отметили в ОАЭИ. Сами же ядерные объекты находятся в более чем 50 километрах к северо-западу от города Арак - административного центра провинции Маркази.Кроме того, в Организация по атомной энергии Ирана сообщили, что оповестили МАГАТЭ о произошедшем, и отметили, что международное агентство не приняло каких-либо мер, касающихся предыдущих случаев атак на другие ядерные объекты Ирана.
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в мире, тегеран (город), израиль, иран, магатэ, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Тегеран (город), Израиль, Иран, МАГАТЭ, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Тегеран оповестил МАГАТЭ об атаке Израиля на ядерные объекты

Организация по атомной энергии Ирана сообщила об атаке на комплекс в Араке

© AP Photo / Atomic Energy Organization of IranВторичный контур тяжеловодного реактора в Араке
Вторичный контур тяжеловодного реактора в Араке - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© AP Photo / Atomic Energy Organization of Iran
Вторичный контур тяжеловодного реактора в Араке. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 19 июн - РИА Новости. Израиль атаковал ядерный комплекс в Араке в центральной части страны, Тегеран оповестил МАГАТЭ о случившемся, сообщила Организация по атомной энергии Ирана.
"Сионистский враг, продолжая агрессию и действия, нарушающие международное право, которое запрещает атаковать ядерные объекты, сегодня утром подверг нападению исследовательский реактор и комплекс (по производству) тяжелой воды в Араке", - приводит агентство Tasnim заявление пресс-службы.
Организация также отметила, что в результате происшествия жертв нет.
"Также с учетом принятых заранее мер никакой угрозы или ущерба жителям районов, расположенных рядом с комплексом, нет", - отметили в ОАЭИ. Сами же ядерные объекты находятся в более чем 50 километрах к северо-западу от города Арак - административного центра провинции Маркази.
Кроме того, в Организация по атомной энергии Ирана сообщили, что оповестили МАГАТЭ о произошедшем, и отметили, что международное агентство не приняло каких-либо мер, касающихся предыдущих случаев атак на другие ядерные объекты Ирана.
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