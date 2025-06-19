https://ria.ru/20250619/iran-2023799683.html

Тегеран оповестил МАГАТЭ об атаке Израиля на ядерные объекты

Тегеран оповестил МАГАТЭ об атаке Израиля на ядерные объекты - РИА Новости, 19.06.2025

Тегеран оповестил МАГАТЭ об атаке Израиля на ядерные объекты

Израиль атаковал ядерный комплекс в Араке в центральной части страны, Тегеран оповестил МАГАТЭ о случившемся, сообщила Организация по атомной энергии Ирана. РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T09:27:00+03:00

2025-06-19T09:27:00+03:00

2025-06-19T14:39:00+03:00

в мире

тегеран (город)

израиль

иран

магатэ

война израиля и ирана: последние новости о конфликте

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023914756_0:79:2161:1294_1920x0_80_0_0_8c06594d12f42b3526b249318af44a9d.jpg

ТЕГЕРАН, 19 июн - РИА Новости. Израиль атаковал ядерный комплекс в Араке в центральной части страны, Тегеран оповестил МАГАТЭ о случившемся, сообщила Организация по атомной энергии Ирана."Сионистский враг, продолжая агрессию и действия, нарушающие международное право, которое запрещает атаковать ядерные объекты, сегодня утром подверг нападению исследовательский реактор и комплекс (по производству) тяжелой воды в Араке", - приводит агентство Tasnim заявление пресс-службы.Организация также отметила, что в результате происшествия жертв нет."Также с учетом принятых заранее мер никакой угрозы или ущерба жителям районов, расположенных рядом с комплексом, нет", - отметили в ОАЭИ. Сами же ядерные объекты находятся в более чем 50 километрах к северо-западу от города Арак - административного центра провинции Маркази.Кроме того, в Организация по атомной энергии Ирана сообщили, что оповестили МАГАТЭ о произошедшем, и отметили, что международное агентство не приняло каких-либо мер, касающихся предыдущих случаев атак на другие ядерные объекты Ирана.

https://ria.ru/20250617/prioritety-2023185259.html

тегеран (город)

израиль

иран

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, тегеран (город), израиль, иран, магатэ, война израиля и ирана: последние новости о конфликте