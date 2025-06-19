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Израиль заявил об атаке на заводы в Иране, производящие сырье для ракет

Израиль заявил об атаке на заводы в Иране, производящие сырье для ракет - РИА Новости, 19.06.2025

Израиль заявил об атаке на заводы в Иране, производящие сырье для ракет

ВВС Израиля ночью атаковали десятки объектов в Иране, включая заводы по производству сырья и компонентов для баллистических ракет, заявила в четверг... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T09:23:00+03:00

2025-06-19T09:23:00+03:00

2025-06-19T09:23:00+03:00

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война израиля и ирана: последние новости о конфликте

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ТЕЛЬ-АВИВ, 19 июн - РИА Новости. ВВС Израиля ночью атаковали десятки объектов в Иране, включая заводы по производству сырья и компонентов для баллистических ракет, заявила в четверг пресс-служба Армии обороны Израиля. "ВВС Израиля нанесли удары во военным объектам иранского режима, включая заводы по производству сырья и компонентов, используемых при сборке баллистических ракет, а также объекты по производству иранских систем ПВО и ракет", - говорится в сообщении. В ночных атаках было задействовано 40 истребителей и использовано более 100 бомб, уточнили в пресс-службе.

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, израиль, иран, война израиля и ирана: последние новости о конфликте