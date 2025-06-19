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Израиль заявил об атаке на заводы в Иране, производящие сырье для ракет - РИА Новости, 19.06.2025
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09:23 19.06.2025
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Израиль заявил об атаке на заводы в Иране, производящие сырье для ракет
Израиль заявил об атаке на заводы в Иране, производящие сырье для ракет - РИА Новости, 19.06.2025
Израиль заявил об атаке на заводы в Иране, производящие сырье для ракет
ВВС Израиля ночью атаковали десятки объектов в Иране, включая заводы по производству сырья и компонентов для баллистических ракет, заявила в четверг... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T09:23:00+03:00
2025-06-19T09:23:00+03:00
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ТЕЛЬ-АВИВ, 19 июн - РИА Новости. ВВС Израиля ночью атаковали десятки объектов в Иране, включая заводы по производству сырья и компонентов для баллистических ракет, заявила в четверг пресс-служба Армии обороны Израиля. "ВВС Израиля нанесли удары во военным объектам иранского режима, включая заводы по производству сырья и компонентов, используемых при сборке баллистических ракет, а также объекты по производству иранских систем ПВО и ракет", - говорится в сообщении. В ночных атаках было задействовано 40 истребителей и использовано более 100 бомб, уточнили в пресс-службе.
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в мире, израиль, иран, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Израиль, Иран, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Израиль заявил об атаке на заводы в Иране, производящие сырье для ракет

ЦАХАЛ заявила об атаке на иранские заводы по производству ракетных компонентов

© РИА Новости / Пресс-служба ВС Израиля | Перейти в медиабанкИстребитель военно-воздушных сил Израиля
Истребитель военно-воздушных сил Израиля - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости / Пресс-служба ВС Израиля
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Истребитель военно-воздушных сил Израиля. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 19 июн - РИА Новости. ВВС Израиля ночью атаковали десятки объектов в Иране, включая заводы по производству сырья и компонентов для баллистических ракет, заявила в четверг пресс-служба Армии обороны Израиля.
"ВВС Израиля нанесли удары во военным объектам иранского режима, включая заводы по производству сырья и компонентов, используемых при сборке баллистических ракет, а также объекты по производству иранских систем ПВО и ракет", - говорится в сообщении.
В ночных атаках было задействовано 40 истребителей и использовано более 100 бомб, уточнили в пресс-службе.
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В миреИзраильИранВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
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