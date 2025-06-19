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Израиль заявил об атаке на заводы в Иране, производящие сырье для ракет
Израиль заявил об атаке на заводы в Иране, производящие сырье для ракет - РИА Новости, 19.06.2025
Израиль заявил об атаке на заводы в Иране, производящие сырье для ракет
ВВС Израиля ночью атаковали десятки объектов в Иране, включая заводы по производству сырья и компонентов для баллистических ракет, заявила в четверг... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T09:23:00+03:00
2025-06-19T09:23:00+03:00
2025-06-19T09:23:00+03:00
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ТЕЛЬ-АВИВ, 19 июн - РИА Новости. ВВС Израиля ночью атаковали десятки объектов в Иране, включая заводы по производству сырья и компонентов для баллистических ракет, заявила в четверг пресс-служба Армии обороны Израиля. "ВВС Израиля нанесли удары во военным объектам иранского режима, включая заводы по производству сырья и компонентов, используемых при сборке баллистических ракет, а также объекты по производству иранских систем ПВО и ракет", - говорится в сообщении. В ночных атаках было задействовано 40 истребителей и использовано более 100 бомб, уточнили в пресс-службе.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, иран, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Израиль, Иран, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Израиль заявил об атаке на заводы в Иране, производящие сырье для ракет
ЦАХАЛ заявила об атаке на иранские заводы по производству ракетных компонентов