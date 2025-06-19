https://ria.ru/20250619/iran-2023792220.html

Израиль заявил об атаке на два ядерных объекта в Иране

Израиль заявил об атаке на два ядерных объекта в Иране - РИА Новости, 19.06.2025

Израиль заявил об атаке на два ядерных объекта в Иране

ВВС Израиля ночью атаковали в Иране неактивный ядерный реактор в Араке и ядерный объект в Натанзе, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T09:01:00+03:00

2025-06-19T09:01:00+03:00

2025-06-19T16:02:00+03:00

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война израиля и ирана: последние новости о конфликте

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ТЕЛЬ-АВИВ, 19 июн - РИА Новости. ВВС Израиля ночью атаковали в Иране неактивный ядерный реактор в Араке и ядерный объект в Натанзе, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ)."ВВС Израиля нанесли удары по десяткам военных целей, включая неработающий ядерный реактор в районе Арака..., включая конструкцию уплотнения активной зоны реактора, которая является ключевым компонентом в производстве плутония", - говорится в сообщении.Кроме того, ВВС Израиля нанесли удар "по объекту разработки ядерного оружия в районе Натанза"."На объекте находились компоненты и специализированное оборудование, используемые для продвижения разработки ядерного оружия", - добавили в ЦАХАЛ.Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта. Разведсообщество США, вопреки заявлениям президента Дональда Трампа и Израиля, сочло, что Иран не стремился к созданию ядерного оружия, о чем сообщал телеканал CNN. Бывший британский посол в Узбекистане Крейг Мюррей заявлял РИА Новости, что Иран проявил невероятное терпение и миролюбие в течение последних нескольких лет, несмотря на действия Израиля.Иран отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников, заявляя, что наносит удары по военным и объектам Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 800 получили ранения. По данным минздрава Ирана, в стране погибли более 220 человек и не менее 1,8 тысячи пострадали. При этом посол Ирана в РФ Казем Джалали сообщал РИА Новости, что погибли около 300 мирных жителей.Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти обещают вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь грозит обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.

https://ria.ru/20250617/izrail-2023203045.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, израиль, иран, война израиля и ирана: последние новости о конфликте