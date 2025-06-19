https://ria.ru/20250619/iran-2023788464.html

СМИ: ЦАХАЛ нанесла удары по трем иранским ядерным объектам

СМИ: ЦАХАЛ нанесла удары по трем иранским ядерным объектам - РИА Новости, 19.06.2025

СМИ: ЦАХАЛ нанесла удары по трем иранским ядерным объектам

ЦАХАЛ нанесла удары по ядерным объектам в трех иранских городах, сообщили местные СМИ и израильская армия. РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T08:38:00+03:00

2025-06-19T08:38:00+03:00

2025-06-19T10:14:00+03:00

война израиля и ирана: последние новости о конфликте

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иран

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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. ЦАХАЛ нанесла удары по ядерным объектам в трех иранских городах, сообщили местные СМИ и израильская армия.Подробности:Обострение ирано-израильского конфликта

https://ria.ru/20250619/ssha-2023765282.html

https://ria.ru/20250618/mehr-2023706721.html

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2025

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война израиля и ирана: последние новости о конфликте, тель-авив, исфахан, в мире, иран