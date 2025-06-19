Рейтинг@Mail.ru
СМИ: ЦАХАЛ нанесла удары по трем иранским ядерным объектам - РИА Новости, 19.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:38 19.06.2025 (обновлено: 10:14 19.06.2025)
https://ria.ru/20250619/iran-2023788464.html
СМИ: ЦАХАЛ нанесла удары по трем иранским ядерным объектам
СМИ: ЦАХАЛ нанесла удары по трем иранским ядерным объектам - РИА Новости, 19.06.2025
СМИ: ЦАХАЛ нанесла удары по трем иранским ядерным объектам
ЦАХАЛ нанесла удары по ядерным объектам в трех иранских городах, сообщили местные СМИ и израильская армия. РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T08:38:00+03:00
2025-06-19T10:14:00+03:00
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
тель-авив
исфахан
в мире
иран
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893195760_632:263:2288:1195_1920x0_80_0_0_d2fecc0d00fb58c67afb56e45b43e9ee.jpg
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. ЦАХАЛ нанесла удары по ядерным объектам в трех иранских городах, сообщили местные СМИ и израильская армия.Подробности:Обострение ирано-израильского конфликта
https://ria.ru/20250619/ssha-2023765282.html
https://ria.ru/20250618/mehr-2023706721.html
тель-авив
исфахан
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893195760_459:0:2288:1372_1920x0_80_0_0_f2315ad00181eaf1b75e8ad1f10d22f7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
война израиля и ирана: последние новости о конфликте, тель-авив, исфахан, в мире, иран
Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, Тель-Авив, Исфахан, В мире, Иран
СМИ: ЦАХАЛ нанесла удары по трем иранским ядерным объектам

ЦАХАЛ нанесла удары по ядерным объектам в Араке, Хондабе и Натанзе

© AP Photo / Vahid SalemiИранские пожарные во время тушения пожара
Иранские пожарные во время тушения пожара - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© AP Photo / Vahid Salemi
Иранские пожарные во время тушения пожара. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. ЦАХАЛ нанесла удары по ядерным объектам в трех иранских городах, сообщили местные СМИ и израильская армия.
Подробности:
  • первый удар пришелся по целям в Араке в центральной части страны;
  • там расположен ядерный комплекс, в том числе завод по производству тяжелой воды;
  • Израиль утверждает, что атаковал неактивный ядерный реактор;
  • атаке подвергся и район тяжеловодного реактора в Хондабе;
  • по данным IRIB, в его сторону прилетели два ракетных снаряда, еще часть сбили средства ПВО;
  • на объекте заранее провели эвакуацию, угрозы с точки зрения утечек нет;
  • ЦАХАЛ также заявила об атаке на объект в Натанзе, где якобы разрабатывали ядерное оружие;
  • Организация по атомной энергии Ирана подтвердила удары и уведомила о них МАГАТЭ.
Бывший советник президента США Дональда Трампа Стив Бэннон - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
В Вашингтоне раскрыли ужасный сценарий, который ждет Иран
03:52

Обострение ирано-израильского конфликта

  • В ночь на 13 июня ЦАХАЛ начала широкомасштабную операцию против Ирана: израильские ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы.
  • Тель-Авив заявил, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию государства.
  • При атаках погибли высокопоставленные иранские военные, в том числе глава Генштаба ВС республики и командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР), а также ряд ученых-ядерщиков.
  • Ударам подверглись ядерные объекты в Натанзе, Фордо и Исфахане, места дислокации армии на северо-западе страны.
  • Иран в ответ начал операцию "Правдивое обещание — 3" и атакует военные цели противника.
  • Израильские и иранские СМИ сообщают о десятках погибших и сотнях пострадавших.
  • Стороны конфликта обмениваются ударами по несколько раз в день.
  • Россия осудила атаки ЦАХАЛ, назвав их категорически неприемлемыми.
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
МИД Ирана выразил США протест после ультиматума Трампа
Вчера, 21:26
 
Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликтеТель-АвивИсфаханВ миреИран
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала