СМИ: Иран выпустил по Израилю около 20 ракет
Kan: Иран выпустил по Израилю порядка 20 ракет
© Getty Images / Anadolu / Nir KeidarПоследствия ракетной атаки Ирана на Тель-Авив. 19 июня 2025
© Getty Images / Anadolu / Nir Keidar
Последствия ракетной атаки Ирана на Тель-Авив. 19 июня 2025
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ТЕЛЬ-АВИВ, 19 июн - РИА Новости. Иран в последнем залпе выпустил по Израилю порядка 20 ракет, зафиксированы прилеты в центре страны в районе Тель-Авива и и на юге в районе Беэр Шевы, сообщает гостелерадиокомпания Kan.
В районе Тель-Авива, как убедился корреспондент РИА Новости, также виден поднимающийся дым, предположительно, от падения ракеты.
Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала пуски ракет из Ирана и предписала всему населению страны находиться в защищенных помещениях. Спустя считанные минуты в Тель-Авиве сработала сирена воздушной тревоги и прозвучало порядка 20 взрывов, предположительно, из-за работы ПВО.
Согласно новым требованиям израильской военной цензуры, публикация данных о местах падений и видеофиксация работы ПВО запрещены.
Служба скорой помощи к этому моменту еще не сообщала о возможных пострадавших от ракетной атаки, но многочисленные бригады медиков отправились в места, где были прилеты.
Иранские СМИ сообщают, что Иран начал новую волну атак в рамках операции "Правдивое обещание 3" против Израиля.
Обострение ирано-израильского конфликта
- В ночь на 13 июня ЦАХАЛ начала широкомасштабную операцию против Ирана: израильские ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы.
- Тель-Авив заявил, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию государства.
- При атаках погибли высокопоставленные иранские военные, в том числе глава Генштаба ВС республики и командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР), а также ряд ученых-ядерщиков.
- Ударам подверглись ядерные объекты в Натанзе, Фордо и Исфахане, места дислокации армии на северо-западе страны.
- Иран в ответ начал операцию "Правдивое обещание — 3" и атакует военные цели противника.
- Израильские и иранские СМИ сообщают о десятках погибших и сотнях пострадавших.
- Стороны конфликта обмениваются ударами по несколько раз в день.
- Россия осудила атаки ЦАХАЛ, назвав их категорически неприемлемыми.