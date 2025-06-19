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СМИ: Иран выпустил по Израилю около 20 ракет - РИА Новости, 19.06.2025
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07:46 19.06.2025 (обновлено: 09:35 19.06.2025)
https://ria.ru/20250619/iran-2023782758.html
СМИ: Иран выпустил по Израилю около 20 ракет
СМИ: Иран выпустил по Израилю около 20 ракет - РИА Новости, 19.06.2025
СМИ: Иран выпустил по Израилю около 20 ракет
Иран в последнем залпе выпустил по Израилю порядка 20 ракет, зафиксированы прилеты в центре страны в районе Тель-Авива и и на юге в районе Беэр Шевы, сообщает... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T07:46:00+03:00
2025-06-19T09:35:00+03:00
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тель-авив
иран
израиль
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
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ТЕЛЬ-АВИВ, 19 июн - РИА Новости. Иран в последнем залпе выпустил по Израилю порядка 20 ракет, зафиксированы прилеты в центре страны в районе Тель-Авива и и на юге в районе Беэр Шевы, сообщает гостелерадиокомпания Kan. В районе Тель-Авива, как убедился корреспондент РИА Новости, также виден поднимающийся дым, предположительно, от падения ракеты. Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала пуски ракет из Ирана и предписала всему населению страны находиться в защищенных помещениях. Спустя считанные минуты в Тель-Авиве сработала сирена воздушной тревоги и прозвучало порядка 20 взрывов, предположительно, из-за работы ПВО. Согласно новым требованиям израильской военной цензуры, публикация данных о местах падений и видеофиксация работы ПВО запрещены. Служба скорой помощи к этому моменту еще не сообщала о возможных пострадавших от ракетной атаки, но многочисленные бригады медиков отправились в места, где были прилеты.Иранские СМИ сообщают, что Иран начал новую волну атак в рамках операции "Правдивое обещание 3" против Израиля.Обострение ирано-израильского конфликта
https://ria.ru/20250619/ssha-2023773203.html
https://ria.ru/20250617/ksir-2023232491.html
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РИА Новости
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в мире, тель-авив, иран, израиль, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Тель-Авив, Иран, Израиль, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
СМИ: Иран выпустил по Израилю около 20 ракет

Kan: Иран выпустил по Израилю порядка 20 ракет

© Getty Images / Anadolu / Nir KeidarПоследствия ракетной атаки Ирана на Тель-Авив. 19 июня 2025
Последствия ракетной атаки Ирана на Тель-Авив. 19 июня 2025 - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© Getty Images / Anadolu / Nir Keidar
Последствия ракетной атаки Ирана на Тель-Авив. 19 июня 2025
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ТЕЛЬ-АВИВ, 19 июн - РИА Новости. Иран в последнем залпе выпустил по Израилю порядка 20 ракет, зафиксированы прилеты в центре страны в районе Тель-Авива и и на юге в районе Беэр Шевы, сообщает гостелерадиокомпания Kan.
В районе Тель-Авива, как убедился корреспондент РИА Новости, также виден поднимающийся дым, предположительно, от падения ракеты.
Американская авиабаза Эрбиль в Ираке - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
СМИ: десять баз США находятся в зоне поражения иранских ракет
05:45
Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала пуски ракет из Ирана и предписала всему населению страны находиться в защищенных помещениях. Спустя считанные минуты в Тель-Авиве сработала сирена воздушной тревоги и прозвучало порядка 20 взрывов, предположительно, из-за работы ПВО.
Согласно новым требованиям израильской военной цензуры, публикация данных о местах падений и видеофиксация работы ПВО запрещены.
Служба скорой помощи к этому моменту еще не сообщала о возможных пострадавших от ракетной атаки, но многочисленные бригады медиков отправились в места, где были прилеты.
Иранские СМИ сообщают, что Иран начал новую волну атак в рамках операции "Правдивое обещание 3" против Израиля.
Запуск иранской ракеты Хорремшехр-4 - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
СМИ: КСИР атаковал базу в Израиле, откуда ударили по зданию ГосТВ Ирана
17 июня, 01:20

Обострение ирано-израильского конфликта

  • В ночь на 13 июня ЦАХАЛ начала широкомасштабную операцию против Ирана: израильские ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы.
  • Тель-Авив заявил, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию государства.
  • При атаках погибли высокопоставленные иранские военные, в том числе глава Генштаба ВС республики и командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР), а также ряд ученых-ядерщиков.
  • Ударам подверглись ядерные объекты в Натанзе, Фордо и Исфахане, места дислокации армии на северо-западе страны.
  • Иран в ответ начал операцию "Правдивое обещание — 3" и атакует военные цели противника.
  • Израильские и иранские СМИ сообщают о десятках погибших и сотнях пострадавших.
  • Стороны конфликта обмениваются ударами по несколько раз в день.
  • Россия осудила атаки ЦАХАЛ, назвав их категорически неприемлемыми.
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
ГосТВ Ирана сообщило о взломе израильской системы экстренного оповещения
04:56
 
В миреТель-АвивИранИзраильВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
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