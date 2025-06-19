https://ria.ru/20250619/iran-2023782758.html

СМИ: Иран выпустил по Израилю около 20 ракет

СМИ: Иран выпустил по Израилю около 20 ракет - РИА Новости, 19.06.2025

СМИ: Иран выпустил по Израилю около 20 ракет

Иран в последнем залпе выпустил по Израилю порядка 20 ракет, зафиксированы прилеты в центре страны в районе Тель-Авива и и на юге в районе Беэр Шевы, сообщает... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T07:46:00+03:00

2025-06-19T07:46:00+03:00

2025-06-19T09:35:00+03:00

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война израиля и ирана: последние новости о конфликте

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ТЕЛЬ-АВИВ, 19 июн - РИА Новости. Иран в последнем залпе выпустил по Израилю порядка 20 ракет, зафиксированы прилеты в центре страны в районе Тель-Авива и и на юге в районе Беэр Шевы, сообщает гостелерадиокомпания Kan. В районе Тель-Авива, как убедился корреспондент РИА Новости, также виден поднимающийся дым, предположительно, от падения ракеты. Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала пуски ракет из Ирана и предписала всему населению страны находиться в защищенных помещениях. Спустя считанные минуты в Тель-Авиве сработала сирена воздушной тревоги и прозвучало порядка 20 взрывов, предположительно, из-за работы ПВО. Согласно новым требованиям израильской военной цензуры, публикация данных о местах падений и видеофиксация работы ПВО запрещены. Служба скорой помощи к этому моменту еще не сообщала о возможных пострадавших от ракетной атаки, но многочисленные бригады медиков отправились в места, где были прилеты.Иранские СМИ сообщают, что Иран начал новую волну атак в рамках операции "Правдивое обещание 3" против Израиля.Обострение ирано-израильского конфликта

https://ria.ru/20250619/ssha-2023773203.html

https://ria.ru/20250617/ksir-2023232491.html

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в мире, тель-авив, иран, израиль, война израиля и ирана: последние новости о конфликте