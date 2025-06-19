Рейтинг@Mail.ru
ГосТВ Ирана сообщило о взломе израильской системы экстренного оповещения - РИА Новости, 19.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:56 19.06.2025 (обновлено: 05:04 19.06.2025)
https://ria.ru/20250619/iran-2023770217.html
ГосТВ Ирана сообщило о взломе израильской системы экстренного оповещения
ГосТВ Ирана сообщило о взломе израильской системы экстренного оповещения - РИА Новости, 19.06.2025
ГосТВ Ирана сообщило о взломе израильской системы экстренного оповещения
Гостелерадиокомпания Ирана показала новостной сюжет о совершении кибератаки на израильскую систему экстренного оповещения, передает агентство Nour News. РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T04:56:00+03:00
2025-06-19T05:04:00+03:00
в мире
иран
израиль
сша
дональд трамп
крейг мюррей
казем джалали
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/10/1878638466_0:309:3092:2048_1920x0_80_0_0_f0d9467753562cc4ea47cb75f334976b.jpg
ТЕГЕРАН, 19 июн – РИА Новости. Гостелерадиокомпания Ирана показала новостной сюжет о совершении кибератаки на израильскую систему экстренного оповещения, передает агентство Nour News. "На систему экстренного оповещения Израиля была совершена кибератака", - говорится в подписи к фрагменту телеэфира, размещенному на официальном Telegram-канале агентства. Как утверждает Nour News, в результате взлома громкоговорители в Израиле начали транслировать вместо обычных сообщений известную в Иране песню об историческом событии - войне мусульман и иудеев недалеко от оазиса Хайбар, произошедшей во времена пророка ислама, которая завершилась победой мусульман над иудеями. В иранской пропагандистской культуре слово "Хайбар" стало нарицательным и часто скандируется на массовых митингах, где звучат антиизраильские лозунги. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля". Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта. Разведсообщество США, вопреки заявлениям президента Дональда Трампа и Израиля, сочло, что Иран не стремился к созданию ядерного оружия, о чем сообщал телеканал CNN. Бывший британский посол в Узбекистане Крейг Мюррей заявлял РИА Новости, что Иран проявил невероятное терпение и миролюбие в течение последних нескольких лет, несмотря на действия Израиля. Иран отвечает на действия Израиля ракетными залпами и запуском ударных беспилотников, заявляя, что наносит удары по военным объектам. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения. По данным минздрава Ирана, в стране погибли более 220 человек и не менее 1,8 тысячи пострадали. При этом посол Ирана в РФ Казем Джалали сообщал РИА Новости, что погибли около 300 мирных жителей. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 800 получили ранения. Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти грозят вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь намерен обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.
https://ria.ru/20250619/ssha-2023769007.html
https://ria.ru/20250619/ssha-2023765282.html
https://ria.ru/20250619/tramp-2023765088.html
иран
израиль
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/10/1878638466_361:0:3092:2048_1920x0_80_0_0_688d43d203470fcaa757e9b814456466.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, израиль, сша, дональд трамп, крейг мюррей, казем джалали, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Иран, Израиль, США, Дональд Трамп, Крейг Мюррей, Казем Джалали, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
ГосТВ Ирана сообщило о взломе израильской системы экстренного оповещения

Nour News: ГосТВ Ирана сообщило о взломе системы экстренного оповещения Израиля

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкФлаг Ирана
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Флаг Ирана. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ТЕГЕРАН, 19 июн – РИА Новости. Гостелерадиокомпания Ирана показала новостной сюжет о совершении кибератаки на израильскую систему экстренного оповещения, передает агентство Nour News.
"На систему экстренного оповещения Израиля была совершена кибератака", - говорится в подписи к фрагменту телеэфира, размещенному на официальном Telegram-канале агентства.
Истребитель-бомбардировщик F/A-18E Super Hornet на летной палубе авианосца USS Nimitz - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
СМИ: США готовятся к удару по Ирану в ближайшие дни
04:35
Как утверждает Nour News, в результате взлома громкоговорители в Израиле начали транслировать вместо обычных сообщений известную в Иране песню об историческом событии - войне мусульман и иудеев недалеко от оазиса Хайбар, произошедшей во времена пророка ислама, которая завершилась победой мусульман над иудеями. В иранской пропагандистской культуре слово "Хайбар" стало нарицательным и часто скандируется на массовых митингах, где звучат антиизраильские лозунги.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".
Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта. Разведсообщество США, вопреки заявлениям президента Дональда Трампа и Израиля, сочло, что Иран не стремился к созданию ядерного оружия, о чем сообщал телеканал CNN. Бывший британский посол в Узбекистане Крейг Мюррей заявлял РИА Новости, что Иран проявил невероятное терпение и миролюбие в течение последних нескольких лет, несмотря на действия Израиля.
Бывший советник президента США Дональда Трампа Стив Бэннон - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
В Вашингтоне раскрыли ужасный сценарий, который ждет Иран
03:52
Иран отвечает на действия Израиля ракетными залпами и запуском ударных беспилотников, заявляя, что наносит удары по военным объектам. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.
По данным минздрава Ирана, в стране погибли более 220 человек и не менее 1,8 тысячи пострадали. При этом посол Ирана в РФ Казем Джалали сообщал РИА Новости, что погибли около 300 мирных жителей. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 800 получили ранения.
Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти грозят вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь намерен обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
СМИ: Трамп пока воздержался от начала операции против Ирана
03:49
 
В миреИранИзраильСШАДональд ТрампКрейг МюррейКазем ДжалалиВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала