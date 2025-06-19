https://ria.ru/20250619/iran-2023770217.html

ГосТВ Ирана сообщило о взломе израильской системы экстренного оповещения

ГосТВ Ирана сообщило о взломе израильской системы экстренного оповещения - РИА Новости, 19.06.2025

ГосТВ Ирана сообщило о взломе израильской системы экстренного оповещения

Гостелерадиокомпания Ирана показала новостной сюжет о совершении кибератаки на израильскую систему экстренного оповещения, передает агентство Nour News. РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T04:56:00+03:00

2025-06-19T04:56:00+03:00

2025-06-19T05:04:00+03:00

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ТЕГЕРАН, 19 июн – РИА Новости. Гостелерадиокомпания Ирана показала новостной сюжет о совершении кибератаки на израильскую систему экстренного оповещения, передает агентство Nour News. "На систему экстренного оповещения Израиля была совершена кибератака", - говорится в подписи к фрагменту телеэфира, размещенному на официальном Telegram-канале агентства. Как утверждает Nour News, в результате взлома громкоговорители в Израиле начали транслировать вместо обычных сообщений известную в Иране песню об историческом событии - войне мусульман и иудеев недалеко от оазиса Хайбар, произошедшей во времена пророка ислама, которая завершилась победой мусульман над иудеями. В иранской пропагандистской культуре слово "Хайбар" стало нарицательным и часто скандируется на массовых митингах, где звучат антиизраильские лозунги. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля". Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта. Разведсообщество США, вопреки заявлениям президента Дональда Трампа и Израиля, сочло, что Иран не стремился к созданию ядерного оружия, о чем сообщал телеканал CNN. Бывший британский посол в Узбекистане Крейг Мюррей заявлял РИА Новости, что Иран проявил невероятное терпение и миролюбие в течение последних нескольких лет, несмотря на действия Израиля. Иран отвечает на действия Израиля ракетными залпами и запуском ударных беспилотников, заявляя, что наносит удары по военным объектам. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения. По данным минздрава Ирана, в стране погибли более 220 человек и не менее 1,8 тысячи пострадали. При этом посол Ирана в РФ Казем Джалали сообщал РИА Новости, что погибли около 300 мирных жителей. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 800 получили ранения. Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти грозят вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь намерен обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.

https://ria.ru/20250619/ssha-2023769007.html

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в мире, иран, израиль, сша, дональд трамп, крейг мюррей, казем джалали, война израиля и ирана: последние новости о конфликте