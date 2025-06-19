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СМИ: в Иране задержали 20 сборщиков БПЛА, работавших на Израиль - РИА Новости, 19.06.2025
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04:09 19.06.2025
https://ria.ru/20250619/iran-2023766904.html
СМИ: в Иране задержали 20 сборщиков БПЛА, работавших на Израиль
СМИ: в Иране задержали 20 сборщиков БПЛА, работавших на Израиль - РИА Новости, 19.06.2025
СМИ: в Иране задержали 20 сборщиков БПЛА, работавших на Израиль
Восемнадцать лиц, работавших над проектированием и сборкой беспилотных летательных аппаратов для Израиля, задержаны в городе Мешхед северо-восточной иранской... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T04:09:00+03:00
2025-06-19T04:09:00+03:00
в мире
иран
израиль
мешхед
дональд трамп
крейг мюррей
казем джалали
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
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ТЕГЕРАН, 19 июн – РИА Новости. Восемнадцать лиц, работавших над проектированием и сборкой беспилотных летательных аппаратов для Израиля, задержаны в городе Мешхед северо-восточной иранской провинции Хорасан-Резави, передает агентство Mehr. "Задержаны восемнадцать (пособников - ред.) врага, работавших под прикрытием в местных мастерских над проектированием и сборкой дронов-шпионов и камикадзе для израильского режима", - говорится в сообщении агентства. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля". Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта. Разведсообщество США, вопреки заявлениям президента Дональда Трампа и Израиля, сочло, что Иран не стремился к созданию ядерного оружия, о чем сообщал телеканал CNN. Бывший британский посол в Узбекистане Крейг Мюррей заявлял РИА Новости, что Иран проявил невероятное терпение и миролюбие в течение последних нескольких лет, несмотря на действия Израиля. Иран отвечает на действия Израиля ракетными залпами и запуском ударных беспилотников, заявляя, что наносит удары по военным объектам. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения. По данным минздрава Ирана, в стране погибли более 220 человек и не менее 1,8 тысячи пострадали. При этом посол Ирана в РФ Казем Джалали сообщал РИА Новости, что погибли около 300 мирных жителей. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 800 получили ранения. Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти грозят вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь намерен обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.
https://ria.ru/20250619/tegeran-2023764669.html
https://ria.ru/20250619/iran-2023754593.html
иран
израиль
мешхед
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в мире, иран, израиль, мешхед, дональд трамп, крейг мюррей, казем джалали, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Иран, Израиль, Мешхед, Дональд Трамп, Крейг Мюррей, Казем Джалали, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
СМИ: в Иране задержали 20 сборщиков БПЛА, работавших на Израиль

Mehr: в Иране задержали 20 сборщиков БПЛА, работавших на Израиль

© AP Photo / Ebrahim NorooziИранский полицейский
Иранский полицейский - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Иранский полицейский. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 19 июн – РИА Новости. Восемнадцать лиц, работавших над проектированием и сборкой беспилотных летательных аппаратов для Израиля, задержаны в городе Мешхед северо-восточной иранской провинции Хорасан-Резави, передает агентство Mehr.
"Задержаны восемнадцать (пособников - ред.) врага, работавших под прикрытием в местных мастерских над проектированием и сборкой дронов-шпионов и камикадзе для израильского режима", - говорится в сообщении агентства.
Зенитно-ракетные комплексы Хордад-15 Вооруженных сил Ирана - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
В Тегеране работает ПВО
03:45
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".
Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта. Разведсообщество США, вопреки заявлениям президента Дональда Трампа и Израиля, сочло, что Иран не стремился к созданию ядерного оружия, о чем сообщал телеканал CNN. Бывший британский посол в Узбекистане Крейг Мюррей заявлял РИА Новости, что Иран проявил невероятное терпение и миролюбие в течение последних нескольких лет, несмотря на действия Израиля.
Иран отвечает на действия Израиля ракетными залпами и запуском ударных беспилотников, заявляя, что наносит удары по военным объектам. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.
По данным минздрава Ирана, в стране погибли более 220 человек и не менее 1,8 тысячи пострадали. При этом посол Ирана в РФ Казем Джалали сообщал РИА Новости, что погибли около 300 мирных жителей. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 800 получили ранения.
Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти грозят вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь намерен обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
СМИ: Иран может согласиться на встречу с представителями США
02:37
 
В миреИранИзраильМешхедДональд ТрампКрейг МюррейКазем ДжалалиВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
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