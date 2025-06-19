СМИ: Иран может согласиться на встречу с представителями США
NYT: Иран может согласиться на встречу с США для обсуждения перемирия с Израилем
Флаг Ирана. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Иран может согласиться на встречу с представителями США и намерен на ней обсуждать возможности прекращения огня с Израилем, сообщает газета New York Times со ссылкой на высокопоставленного чиновника иранского МИД.
Во вторник агентство Рейтер передавало, что президент США Дональд Трамп не слишком настроен вести переговоры с Ираном, может направить на них вице-президента Джей Ди Вэнса и своего спецпосланника Стива Уиткоффа. Портал Axios со ссылкой на источники также сообщал, что Белый дом обсуждает с Ираном возможность проведения на этой неделе встречи Уиткоффа и главы МИД Ирана Аббаса Аракчи.
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"Высокопоставленный иранский чиновник из МИД... заявил, что Иран примет предложение президента Трампа о встрече в скором времени... Иранский чиновник заявил, что глава МИД Аббас Аракчи согласится на такую встречу для обсуждения прекращения огня с Израилем, хотя Трамп указывал, что хочет, чтобы переговоры были сосредоточены на ядерной программе Ирана", - сообщает издание.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".
Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта. Разведсообщество США, вопреки заявлениям президента Дональда Трампа и Израиля, сочло, что Иран не стремился к созданию ядерного оружия, о чем сообщал телеканал CNN. Бывший британский посол в Узбекистане Крейг Мюррей заявлял РИА Новости, что Иран проявил невероятное терпение и миролюбие в течение последних нескольких лет, несмотря на действия Израиля.
Иран отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников, заявляя, что наносит удары по военным и объектам Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.
В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 800 получили ранения. По данным минздрава Ирана, в стране погибли более 220 человек и не менее 1,8 тысячи пострадали. При этом посол Ирана в РФ Казем Джалали сообщал РИА Новости, что погибли около 300 мирных жителей.
Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти обещают вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь грозит обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.