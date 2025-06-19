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ISNA: Иран нейтрализовал группировку диверсантов, нанятых Израилем - РИА Новости, 19.06.2025
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01:12 19.06.2025 (обновлено: 02:23 19.06.2025)
https://ria.ru/20250619/iran-2023744402.html
ISNA: Иран нейтрализовал группировку диверсантов, нанятых Израилем
ISNA: Иран нейтрализовал группировку диверсантов, нанятых Израилем - РИА Новости, 19.06.2025
ISNA: Иран нейтрализовал группировку диверсантов, нанятых Израилем
Разведка Ирана нейтрализовала на юго-западе страны организованную группировку диверсантов, нанятых Израилем, передает агентство ISNA. РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T01:12:00+03:00
2025-06-19T02:23:00+03:00
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ТЕГЕРАН, 19 июн – РИА Новости. Разведка Ирана нейтрализовала на юго-западе страны организованную группировку диверсантов, нанятых Израилем, передает агентство ISNA."В ходе совместной операции Организации разведки Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС - ред.) ФАТХ и управления разведки провинций Кохгилуйе и Бойерахмед... организованная сеть наемников израильского режима была нейтрализована перед реализацией диверсионной акции", - говорится в сообщении агентства.По информации ISNA, нейтрализованная сеть планировала осуществлять диверсии, распространяя оружие и агитационные листовки в различных иранских городах. Финансовая поддержка диверсантов должна была осуществляться спонсорами, которые переводили бы криптовалюту в средства, зачисляемые на подарочные карты.Кроме того, утверждает агентство, программа диверсионной группировки включала в себя проведение обучающих занятий, а в будущем - установление связей с приближенными Резы Пехлеви, сына последнего иранского шаха.Ряд задержанных, отмечает агентство, имеют судимость и принимали участие в волнениях осени 2022 года.Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта. Разведсообщество США, вопреки заявлениям президента Дональда Трампа и Израиля, сочло, что Иран не стремился к созданию ядерного оружия, о чем сообщал телеканал CNN. Бывший британский посол в Узбекистане Крейг Мюррей заявлял РИА Новости, что Иран проявил невероятное терпение и миролюбие в течение последних нескольких лет, несмотря на действия Израиля.Иран отвечает на действия Израиля ракетными залпами и запуском ударных беспилотников, заявляя, что наносит удары по военным объектам. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.По данным минздрава Ирана, в стране погибли более 220 человек и не менее 1,8 тысячи пострадали. При этом посол Ирана в РФ Казем Джалали сообщал РИА Новости, что погибли около 300 мирных жителей. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 800 получили ранения.Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти грозят вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь намерен обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.
https://ria.ru/20250619/izrail-2023750022.html
https://ria.ru/20250619/iran-2023743561.html
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в мире, иран, израиль, сша, дональд трамп, крейг мюррей, казем джалали, фатх, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Иран, Израиль, США, Дональд Трамп, Крейг Мюррей, Казем Джалали, ФАТХ, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
ISNA: Иран нейтрализовал группировку диверсантов, нанятых Израилем

ISNA: Иран нейтрализовал организованную группировку нанятых Израилем диверсантов

© AP Photo / Vahid SalemiВоеннослужащий иранских вооруженных сил рядом с ракетой в Тегеране
Военнослужащий иранских вооруженных сил рядом с ракетой в Тегеране - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© AP Photo / Vahid Salemi
Военнослужащий иранских вооруженных сил рядом с ракетой в Тегеране. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 19 июн – РИА Новости. Разведка Ирана нейтрализовала на юго-западе страны организованную группировку диверсантов, нанятых Израилем, передает агентство ISNA.
"В ходе совместной операции Организации разведки Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС - ред.) ФАТХ и управления разведки провинций Кохгилуйе и Бойерахмед... организованная сеть наемников израильского режима была нейтрализована перед реализацией диверсионной акции", - говорится в сообщении агентства.
Центрифуги на заводе по обогащению урана - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
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По информации ISNA, нейтрализованная сеть планировала осуществлять диверсии, распространяя оружие и агитационные листовки в различных иранских городах. Финансовая поддержка диверсантов должна была осуществляться спонсорами, которые переводили бы криптовалюту в средства, зачисляемые на подарочные карты.
Кроме того, утверждает агентство, программа диверсионной группировки включала в себя проведение обучающих занятий, а в будущем - установление связей с приближенными Резы Пехлеви, сына последнего иранского шаха.
Ряд задержанных, отмечает агентство, имеют судимость и принимали участие в волнениях осени 2022 года.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
Трамп завершил встречу по ситуации вокруг Ирана
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Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта. Разведсообщество США, вопреки заявлениям президента Дональда Трампа и Израиля, сочло, что Иран не стремился к созданию ядерного оружия, о чем сообщал телеканал CNN. Бывший британский посол в Узбекистане Крейг Мюррей заявлял РИА Новости, что Иран проявил невероятное терпение и миролюбие в течение последних нескольких лет, несмотря на действия Израиля.
Иран отвечает на действия Израиля ракетными залпами и запуском ударных беспилотников, заявляя, что наносит удары по военным объектам. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.
По данным минздрава Ирана, в стране погибли более 220 человек и не менее 1,8 тысячи пострадали. При этом посол Ирана в РФ Казем Джалали сообщал РИА Новости, что погибли около 300 мирных жителей. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 800 получили ранения.
Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти грозят вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь намерен обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
Трамп еще во вторник одобрил план нападения на Иран, пишет WSJ
00:35
 
В миреИранИзраильСШАДональд ТрампКрейг МюррейКазем ДжалалиФАТХВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
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