ISNA: Иран нейтрализовал группировку диверсантов, нанятых Израилем
ISNA: Иран нейтрализовал организованную группировку нанятых Израилем диверсантов
© AP Photo / Vahid SalemiВоеннослужащий иранских вооруженных сил рядом с ракетой в Тегеране
© AP Photo / Vahid Salemi
Военнослужащий иранских вооруженных сил рядом с ракетой в Тегеране. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 19 июн – РИА Новости. Разведка Ирана нейтрализовала на юго-западе страны организованную группировку диверсантов, нанятых Израилем, передает агентство ISNA.
"В ходе совместной операции Организации разведки Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС - ред.) ФАТХ и управления разведки провинций Кохгилуйе и Бойерахмед... организованная сеть наемников израильского режима была нейтрализована перед реализацией диверсионной акции", - говорится в сообщении агентства.
По информации ISNA, нейтрализованная сеть планировала осуществлять диверсии, распространяя оружие и агитационные листовки в различных иранских городах. Финансовая поддержка диверсантов должна была осуществляться спонсорами, которые переводили бы криптовалюту в средства, зачисляемые на подарочные карты.
Кроме того, утверждает агентство, программа диверсионной группировки включала в себя проведение обучающих занятий, а в будущем - установление связей с приближенными Резы Пехлеви, сына последнего иранского шаха.
Ряд задержанных, отмечает агентство, имеют судимость и принимали участие в волнениях осени 2022 года.
Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта. Разведсообщество США, вопреки заявлениям президента Дональда Трампа и Израиля, сочло, что Иран не стремился к созданию ядерного оружия, о чем сообщал телеканал CNN. Бывший британский посол в Узбекистане Крейг Мюррей заявлял РИА Новости, что Иран проявил невероятное терпение и миролюбие в течение последних нескольких лет, несмотря на действия Израиля.
Иран отвечает на действия Израиля ракетными залпами и запуском ударных беспилотников, заявляя, что наносит удары по военным объектам. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.
По данным минздрава Ирана, в стране погибли более 220 человек и не менее 1,8 тысячи пострадали. При этом посол Ирана в РФ Казем Джалали сообщал РИА Новости, что погибли около 300 мирных жителей. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 800 получили ранения.
Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти грозят вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь намерен обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.