https://ria.ru/20250619/iran-2023744402.html

ISNA: Иран нейтрализовал группировку диверсантов, нанятых Израилем

ISNA: Иран нейтрализовал группировку диверсантов, нанятых Израилем - РИА Новости, 19.06.2025

ISNA: Иран нейтрализовал группировку диверсантов, нанятых Израилем

Разведка Ирана нейтрализовала на юго-западе страны организованную группировку диверсантов, нанятых Израилем, передает агентство ISNA. РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T01:12:00+03:00

2025-06-19T01:12:00+03:00

2025-06-19T02:23:00+03:00

в мире

иран

израиль

сша

дональд трамп

крейг мюррей

казем джалали

фатх

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/11/2023282468_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_243891198ee6635e0ff267608c9d21e4.jpg

ТЕГЕРАН, 19 июн – РИА Новости. Разведка Ирана нейтрализовала на юго-западе страны организованную группировку диверсантов, нанятых Израилем, передает агентство ISNA."В ходе совместной операции Организации разведки Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС - ред.) ФАТХ и управления разведки провинций Кохгилуйе и Бойерахмед... организованная сеть наемников израильского режима была нейтрализована перед реализацией диверсионной акции", - говорится в сообщении агентства.По информации ISNA, нейтрализованная сеть планировала осуществлять диверсии, распространяя оружие и агитационные листовки в различных иранских городах. Финансовая поддержка диверсантов должна была осуществляться спонсорами, которые переводили бы криптовалюту в средства, зачисляемые на подарочные карты.Кроме того, утверждает агентство, программа диверсионной группировки включала в себя проведение обучающих занятий, а в будущем - установление связей с приближенными Резы Пехлеви, сына последнего иранского шаха.Ряд задержанных, отмечает агентство, имеют судимость и принимали участие в волнениях осени 2022 года.Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта. Разведсообщество США, вопреки заявлениям президента Дональда Трампа и Израиля, сочло, что Иран не стремился к созданию ядерного оружия, о чем сообщал телеканал CNN. Бывший британский посол в Узбекистане Крейг Мюррей заявлял РИА Новости, что Иран проявил невероятное терпение и миролюбие в течение последних нескольких лет, несмотря на действия Израиля.Иран отвечает на действия Израиля ракетными залпами и запуском ударных беспилотников, заявляя, что наносит удары по военным объектам. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.По данным минздрава Ирана, в стране погибли более 220 человек и не менее 1,8 тысячи пострадали. При этом посол Ирана в РФ Казем Джалали сообщал РИА Новости, что погибли около 300 мирных жителей. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 800 получили ранения.Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти грозят вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь намерен обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.

https://ria.ru/20250619/izrail-2023750022.html

https://ria.ru/20250619/iran-2023743561.html

https://ria.ru/20250619/tramp-2023738160.html

иран

израиль

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, иран, израиль, сша, дональд трамп, крейг мюррей, казем джалали, фатх, война израиля и ирана: последние новости о конфликте