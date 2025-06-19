https://ria.ru/20250619/iran-2023743472.html

Путин отказался обсуждать возможность убийства лидера Ирана Израилем

Путин отказался обсуждать возможность убийства лидера Ирана Израилем - РИА Новости, 19.06.2025

Путин отказался обсуждать возможность убийства лидера Ирана Израилем

Президент РФ Владимир Путин заявил, что не желает даже обсуждать возможность убийства верховного лидера Ирана аятоллы Хаменеи Израилем. РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T01:06:00+03:00

2025-06-19T01:06:00+03:00

2025-06-19T02:20:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что не желает даже обсуждать возможность убийства верховного лидера Ирана аятоллы Хаменеи Израилем."Если позволите, я надеюсь, что это будет самым правильным ответом на ваш вопрос, я даже обсуждать такой возможности не желаю, не хочу", - сказал Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств, отвечая на вопрос журналистов о реакции и действиях России, если произойдет убийство Хаменеи.Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля". Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти обещают вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь грозит обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.Традиционная встреча проходит на полях Петербургского международного экономического форума, в беседе участвуют представители 14 международных информагентств. Разговор проходит в формате "вопросы-ответы" и посвящен актуальным аспектам российской внутренней и внешней политики, а также ключевым мировым событиям, сообщили ранее в Кремле.Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250619/putin-2023743888.html

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израиль, иран, россия, владимир путин, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, в мире