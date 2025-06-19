https://ria.ru/20250619/internet-2024004238.html

Глава ИРИ рассказал, сколько времени россияне проводят в интернете

Глава ИРИ рассказал, сколько времени россияне проводят в интернете - РИА Новости, 19.06.2025

Глава ИРИ рассказал, сколько времени россияне проводят в интернете

Каждый россиянин проводит в смартфоне в среднем 5 часов 30 минут ежедневно, молодежь - почти 7 часов ежедневно, заявил на ПМЭФ генеральный директор АНО... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T18:00:00+03:00

2025-06-19T18:00:00+03:00

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пмэф-2025

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технологии

алексей гореславский

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россия

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Каждый россиянин проводит в смартфоне в среднем 5 часов 30 минут ежедневно, молодежь - почти 7 часов ежедневно, заявил на ПМЭФ генеральный директор АНО "Институт развития интернета" (ИРИ) Алексей Гореславский. Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума. "Россиянин в целом - это 5 часов 30 минут в смартфоне каждый день. Каждый день, каждый человек в интернете. А молодежь проводит почти 7 часов в интернете каждый день. Конечно же, там есть не только общение... И, разумеется, это далеко не только образовательные и полезные какие-то продукты. Сколько бы с нашей поддержкой или без нашей поддержки его не было бы произведено, все равно случаются модные явления, контент, так называемый, брейнрот (контент низкого качества - ред.)", - сказал Гореславский в ходе сессии форума "Культурный код и евразийские ценности. Что мы оставим континенту?". Он отметил, что просмотр такого контента, на первый взгляд безопасен, но с точки зрения культурного явления, это "очень сильно умы захватывает". "Мы можем сколько угодно обсуждать, а вот этот элемент восприятия таких популярных вирусных вещей, особенно через детей, особенно через молодежь, продолжает нас захватывать и будет продолжать захватывать нас дальше. К сожалению. Это я не бью тревогу, я говорю о том, что со всем этим на самом деле можно бороться. прекрасно молодежь употребляет длинные форматы, прекрасно воспринимает адаптации классики и просто классику. И в короткой форме, и в длинной, и в разных других формах", - добавил Гореславский. Гендиректор ИРИ отметил, что мы находимся в той реальности, где просто созданный хороший мультик не повлияет на сознание до тех пор, пока не станет вирусным, в связи с этим массовая пропаганда - не плохо, оно она должна быть хорошей и нести за собой истинно правильные ценности.

https://ria.ru/20250619/opros-2023774427.html

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общество, технологии, алексей гореславский, институт развития интернета, россия, интернет