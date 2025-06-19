https://ria.ru/20250619/ingosstrakh-2023984449.html

"Ингосстрах" и VK подписали на ПМЭФ меморандум о сотрудничестве

"Ингосстрах" и VK подписали на ПМЭФ меморандум о сотрудничестве - РИА Новости, 19.06.2025

"Ингосстрах" и VK подписали на ПМЭФ меморандум о сотрудничестве

"Ингосстрах" и VK подписали в рамках ПМЭФ-2025 меморандум о стратегическом сотрудничестве, основной вектор которого направлен на создание новых технологических... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T17:42:00+03:00

2025-06-19T17:42:00+03:00

2025-06-19T17:42:00+03:00

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. "Ингосстрах" и VK подписали в рамках ПМЭФ-2025 меморандум о стратегическом сотрудничестве, основной вектор которого направлен на создание новых технологических решений для повышения удобства работы с онлайн-сервисами, сообщает страховая компания.Документ подписали первый заместитель генерального директора "Ингосстраха" Иван Матвеев и вице-президент по В2В-коммерции и операционному управлению VK Элина Исагулова. Стороны договорились обмениваться успешным опытом и масштабировать лучшие практики."Объединение нашей цифровой экспертизы с крупнейшим ИТ-гигантом VK позволит нам эффективно работать над созданием новых технологических решений, которые сделают страховые и финансовые продукты еще более доступными и удобными для россиян", – приводится в сообщении комментарий Матвеева.В свою очередь, вице-президент VK выразила уверенность, что "технологии VK и экспертиза "Ингосстраха" помогут масштабировать лучшие практики для повышения комфорта клиентов и оптимизации работы сотрудников компании".

https://ria.ru/20250611/vkontakte-2022205091.html

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