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"Ингосстрах" и VK подписали на ПМЭФ меморандум о сотрудничестве
"Ингосстрах" и VK подписали на ПМЭФ меморандум о сотрудничестве - РИА Новости, 19.06.2025
"Ингосстрах" и VK подписали на ПМЭФ меморандум о сотрудничестве
"Ингосстрах" и VK подписали в рамках ПМЭФ-2025 меморандум о стратегическом сотрудничестве, основной вектор которого направлен на создание новых технологических... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T17:42:00+03:00
2025-06-19T17:42:00+03:00
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. "Ингосстрах" и VK подписали в рамках ПМЭФ-2025 меморандум о стратегическом сотрудничестве, основной вектор которого направлен на создание новых технологических решений для повышения удобства работы с онлайн-сервисами, сообщает страховая компания.Документ подписали первый заместитель генерального директора "Ингосстраха" Иван Матвеев и вице-президент по В2В-коммерции и операционному управлению VK Элина Исагулова. Стороны договорились обмениваться успешным опытом и масштабировать лучшие практики."Объединение нашей цифровой экспертизы с крупнейшим ИТ-гигантом VK позволит нам эффективно работать над созданием новых технологических решений, которые сделают страховые и финансовые продукты еще более доступными и удобными для россиян", – приводится в сообщении комментарий Матвеева.В свою очередь, вице-президент VK выразила уверенность, что "технологии VK и экспертиза "Ингосстраха" помогут масштабировать лучшие практики для повышения комфорта клиентов и оптимизации работы сотрудников компании".
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экономика, технологии, ингосстрах, вконтакте
ПМЭФ-2025, Экономика, Технологии, Ингосстрах, ВКонтакте
"Ингосстрах" и VK подписали на ПМЭФ меморандум о сотрудничестве
"Ингосстрах" и VK будут работать над улучшением работы онлайн-сервисов
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. "Ингосстрах" и VK подписали в рамках ПМЭФ-2025 меморандум о стратегическом сотрудничестве, основной вектор которого направлен на создание новых технологических решений для повышения удобства работы с онлайн-сервисами, сообщает страховая компания.
Документ подписали первый заместитель генерального директора "Ингосстраха" Иван Матвеев и вице-президент по В2В-коммерции и операционному управлению VK Элина Исагулова. Стороны договорились обмениваться успешным опытом и масштабировать лучшие практики.
"Объединение нашей цифровой экспертизы с крупнейшим ИТ-гигантом VK позволит нам эффективно работать над созданием новых технологических решений, которые сделают страховые и финансовые продукты еще более доступными и удобными для россиян", – приводится в сообщении комментарий Матвеева.
В свою очередь, вице-президент VK выразила уверенность, что "технологии VK и экспертиза "Ингосстраха" помогут масштабировать лучшие практики для повышения комфорта клиентов и оптимизации работы сотрудников компании".