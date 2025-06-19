Дни Москвы хотят провести в Индии осенью
Дни Москвы планируется провести в Индии осенью этого года
Город Мумбаи, Индия. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Дни Москвы планируется провести в Индии осенью этого года, в рамках которых будет подписано соглашение о сотрудничестве между столицей России и индийским штатом Махараштра, сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента внешнеэкономических и международных связей Сергей Черёмин.
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"И хотел бы анонсировать Дни Москвы, которые мы планируем провести осенью этого года (в Индии - ред.). И деловая часть у нас предполагается в Мумбаи, в штате Махараштра. И мы планируем, что Москва подпишет соглашение о сотрудничестве между столицей России и штатом Махараштра", - сказал Черемин во время сессии "Дипломатия городов как фактор межрегионального сотрудничества и развития международной экономической деятельности" на полях ПМЭФ.
Он подчеркнул, что отношения между Россией и Индией носят стратегический характер, что называют привилегированным партнёрством. В прошлом году внешний торговый оборот между двумя странами составил около 70 миллиардов долларов. Серьёзную роль в этом могла сыграть, в том числе, и текстильная промышленность Индии.
Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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