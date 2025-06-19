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Дни Москвы хотят провести в Индии осенью - РИА Новости, 19.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
12:37 19.06.2025
https://ria.ru/20250619/indiya-2023865689.html
Дни Москвы хотят провести в Индии осенью
Дни Москвы хотят провести в Индии осенью - РИА Новости, 19.06.2025
Дни Москвы хотят провести в Индии осенью
Дни Москвы планируется провести в Индии осенью этого года, в рамках которых будет подписано соглашение о сотрудничестве между столицей России и индийским штатом РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T12:37:00+03:00
2025-06-19T12:37:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Дни Москвы планируется провести в Индии осенью этого года, в рамках которых будет подписано соглашение о сотрудничестве между столицей России и индийским штатом Махараштра, сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента внешнеэкономических и международных связей Сергей Черёмин. "И хотел бы анонсировать Дни Москвы, которые мы планируем провести осенью этого года (в Индии - ред.). И деловая часть у нас предполагается в Мумбаи, в штате Махараштра. И мы планируем, что Москва подпишет соглашение о сотрудничестве между столицей России и штатом Махараштра", - сказал Черемин во время сессии "Дипломатия городов как фактор межрегионального сотрудничества и развития международной экономической деятельности" на полях ПМЭФ. Он подчеркнул, что отношения между Россией и Индией носят стратегический характер, что называют привилегированным партнёрством. В прошлом году внешний торговый оборот между двумя странами составил около 70 миллиардов долларов. Серьёзную роль в этом могла сыграть, в том числе, и текстильная промышленность Индии. Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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москва, россия, индия, сергей черемин, в мире
ПМЭФ-2025, Москва, Россия, Индия, Сергей Черемин, В мире
Дни Москвы хотят провести в Индии осенью

Дни Москвы планируется провести в Индии осенью этого года

© РИА Новости / Евгений БезекаГород Мумбаи, Индия
Город Мумбаи, Индия - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости / Евгений Безека
Город Мумбаи, Индия. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Дни Москвы планируется провести в Индии осенью этого года, в рамках которых будет подписано соглашение о сотрудничестве между столицей России и индийским штатом Махараштра, сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента внешнеэкономических и международных связей Сергей Черёмин.
«
"И хотел бы анонсировать Дни Москвы, которые мы планируем провести осенью этого года (в Индии - ред.). И деловая часть у нас предполагается в Мумбаи, в штате Махараштра. И мы планируем, что Москва подпишет соглашение о сотрудничестве между столицей России и штатом Махараштра", - сказал Черемин во время сессии "Дипломатия городов как фактор межрегионального сотрудничества и развития международной экономической деятельности" на полях ПМЭФ.
Он подчеркнул, что отношения между Россией и Индией носят стратегический характер, что называют привилегированным партнёрством. В прошлом году внешний торговый оборот между двумя странами составил около 70 миллиардов долларов. Серьёзную роль в этом могла сыграть, в том числе, и текстильная промышленность Индии.
Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
МИД России - РИА Новости, 1920, 13.04.2025
МИД России заявил о дальнейшем развитии дружеских отношений с Индией
13 апреля, 10:48
 
ПМЭФ-2025МоскваРоссияИндияСергей ЧереминВ мире
 
 
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