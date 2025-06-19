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В НТИ рассказали, когда ИИ сможет предсказывать наступление эпидемий - РИА Новости, 19.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
04:59 19.06.2025 (обновлено: 06:31 19.06.2025)
https://ria.ru/20250619/ii-2023770397.html
В НТИ рассказали, когда ИИ сможет предсказывать наступление эпидемий
В НТИ рассказали, когда ИИ сможет предсказывать наступление эпидемий - РИА Новости, 19.06.2025
В НТИ рассказали, когда ИИ сможет предсказывать наступление эпидемий
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Искусственный интеллект сможет предсказывать наступление эпидемий уже через три года - главным вопросом развития технологии... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T04:59:00+03:00
2025-06-19T06:31:00+03:00
пмэф-2025
технологии
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Искусственный интеллект сможет предсказывать наступление эпидемий уже через три года - главным вопросом развития технологии в этом направлении становятся данные для обучения ИИ-моделей, рассказал РИА Новости заместитель руководителя лаборатории персональных медицинских помощников Центра компетенций НТИ "Бионическая инженерия в медицине" СамГМУ Петр Кшнякин на площадке Петербургского международного экономического форума. "Искусственный интеллект может предсказывать возникновение эпидемий, что позволит вовремя применить превентивные меры. Это технология, которая может применяться практически в любой сфере, где необходимо проанализировать большое количество различных данных. Потенциально она может использоваться для борьбы с эпидемиями. Вопрос, который здесь наиболее важен, в том, как и на каких данных обучить искусственный интеллект для этих задач", - считает Кшнякин. Датасет - то есть набор данных для обучения ИИ, который сможет предсказывать подобные события, должен включать в себя как можно больше эпидемиологических данных по разным эпидемиям в разные периоды времени. От этого зависит точность ИИ-модели, объяснил эксперт. Он считает, что созданием такого набора данных должны заниматься федеральные власти. По мнению эксперта, ни одна область медицины не обойдется без искусственного интеллекта в ближайшие 5-7 лет. Например, ИИ-технологии уже сегодня умеют довольно хорошо диагностировать заболевания. "В вопросе прогнозирования эпидемий нужно отталкиваться от того, началось ли решение этой проблемы. Если началось, то все зависит от того, какой массив баз данных планируется к сборке. В среднем система искусственного интеллекта разрабатывается не менее 1-2 лет. Необходимо поставить такую задачу и дальше формировать уже датасет", - добавил он. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250618/murashko-2023558312.html
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технологии
ПМЭФ-2025, Технологии
В НТИ рассказали, когда ИИ сможет предсказывать наступление эпидемий

Замглавы НТИ Кшнякин: ИИ сможет предсказать наступление эпидемий через три года

© РИА Новости / Сгенерировано ИИИскусственный интеллект
Искусственный интеллект - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости / Сгенерировано ИИ
Искусственный интеллект. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Искусственный интеллект сможет предсказывать наступление эпидемий уже через три года - главным вопросом развития технологии в этом направлении становятся данные для обучения ИИ-моделей, рассказал РИА Новости заместитель руководителя лаборатории персональных медицинских помощников Центра компетенций НТИ "Бионическая инженерия в медицине" СамГМУ Петр Кшнякин на площадке Петербургского международного экономического форума.
"Искусственный интеллект может предсказывать возникновение эпидемий, что позволит вовремя применить превентивные меры. Это технология, которая может применяться практически в любой сфере, где необходимо проанализировать большое количество различных данных. Потенциально она может использоваться для борьбы с эпидемиями. Вопрос, который здесь наиболее важен, в том, как и на каких данных обучить искусственный интеллект для этих задач", - считает Кшнякин.
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Датасет - то есть набор данных для обучения ИИ, который сможет предсказывать подобные события, должен включать в себя как можно больше эпидемиологических данных по разным эпидемиям в разные периоды времени. От этого зависит точность ИИ-модели, объяснил эксперт. Он считает, что созданием такого набора данных должны заниматься федеральные власти.
По мнению эксперта, ни одна область медицины не обойдется без искусственного интеллекта в ближайшие 5-7 лет. Например, ИИ-технологии уже сегодня умеют довольно хорошо диагностировать заболевания.
"В вопросе прогнозирования эпидемий нужно отталкиваться от того, началось ли решение этой проблемы. Если началось, то все зависит от того, какой массив баз данных планируется к сборке. В среднем система искусственного интеллекта разрабатывается не менее 1-2 лет. Необходимо поставить такую задачу и дальше формировать уже датасет", - добавил он.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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ПМЭФ-2025Технологии
 
 
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