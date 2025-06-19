https://ria.ru/20250619/gref-2023974117.html

Греф оценил состояние российских банков

Греф оценил состояние российских банков - РИА Новости, 19.06.2025

Греф оценил состояние российских банков

Российские банки сейчас в "неплохой форме", при этом их прибыль в этом году будет ниже, заявил глава Сбербанка Герман Греф. РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T17:00:00+03:00

2025-06-19T17:00:00+03:00

2025-06-19T17:00:00+03:00

экономика

герман греф

сбербанк россии

центральный банк рф (цб рф)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Российские банки сейчас в "неплохой форме", при этом их прибыль в этом году будет ниже, заявил глава Сбербанка Герман Греф. "Знаете, банки в неплохой форме. Я думаю, прибыльность банков в этом году будет ниже", - сказал банкир в интервью телеканалу "Россия 24" на ПМЭФ, оценивая состояние российских банков в настоящее время. "И банки всегда на следующем этапе получают все проблемы, которые возникают в экономике. Мы видим сейчас, что большое количество предприятий ... начинают испытывать сложности с обслуживанием кредита. И у банков стоимость риска и объем резервов подрастает", - добавил Греф. Согласно данным Банка России, чистая прибыль банковского сектора за прошлый год достигла максимальных за все время 4,039 триллиона рублей, обновив рекорд 2023 года в 3,282 триллиона рублей. В 2025 году ЦБ ожидает чистую прибыль российских банков в диапазоне 3-3,5 триллиона рублей, а в 2026 году - 3,2-3,8 триллиона рублей. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250205/banki-1997131186.html

https://ria.ru/20250616/banki-2023033187.html

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экономика, герман греф, сбербанк россии, центральный банк рф (цб рф)