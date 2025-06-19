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Греф назвал госрегулирование ИИ неизбежным - РИА Новости, 19.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
13:18 19.06.2025
https://ria.ru/20250619/gref-2023881959.html
Греф назвал госрегулирование ИИ неизбежным
Греф назвал госрегулирование ИИ неизбежным - РИА Новости, 19.06.2025
Греф назвал госрегулирование ИИ неизбежным
Глава Сбербанка Герман Греф считает, что госрегулирование развития искусственного интеллекта (ИИ) неизбежно, об этом он рассказал на ПМЭФ-2025 в рамках сессии... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T13:18:00+03:00
2025-06-19T13:18:00+03:00
пмэф-2025
экономика
технологии
великобритания
сша
китай
герман греф
сбербанк россии
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Глава Сбербанка Герман Греф считает, что госрегулирование развития искусственного интеллекта (ИИ) неизбежно, об этом он рассказал на ПМЭФ-2025 в рамках сессии "Искусственный интеллект: от обсуждения к внедрению". "В целом я согласен. Регулирования не избежать. Технологии ИИ помимо огромного количества преимуществ несет большое количество рисков. Государство должно контролировать эти риски", - сказал он. При этом Греф задался вопросом, как именно регулировать, выделив уже существующие три направления. "Первая – стимулирующее регулирование, как, например, Великобритания, где создаются максимально комфортные условия для развития. Второй тип регулирования – это регулятивный тип, который применяют страны Евросоюза. Они первыми в мире приняли комплексные правила. С регулированием в Евросоюзе все хорошо, но искусственного интеллекта нет", - отметил он. Согласно словам главы Сбербанка, третий тип регулирования - страны с гибридным регулированием. По мнению Грефа, это США, Китай, Россия, где происходит симбиоз: есть регулирование и поддержка. "Мы побежали вперед в части регулирования блокчейна. А он развивается у нас не очень хорошо. Нельзя спешить с регулированием, чтобы не повлиять отрицательно на разработчиков", - подытожил он.
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экономика, технологии, великобритания, сша, китай, герман греф, сбербанк россии
ПМЭФ-2025, Экономика, Технологии, Великобритания, США, Китай, Герман Греф, Сбербанк России

Греф назвал госрегулирование ИИ неизбежным

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПредседатель правления ПАО Сбербанк Герман Греф на ПМЭФ-2025
Председатель правления ПАО Сбербанк Герман Греф на ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Председатель правления ПАО Сбербанк Герман Греф на ПМЭФ-2025
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Глава Сбербанка Герман Греф считает, что госрегулирование развития искусственного интеллекта (ИИ) неизбежно, об этом он рассказал на ПМЭФ-2025 в рамках сессии "Искусственный интеллект: от обсуждения к внедрению".
"В целом я согласен. Регулирования не избежать. Технологии ИИ помимо огромного количества преимуществ несет большое количество рисков. Государство должно контролировать эти риски", - сказал он.
При этом Греф задался вопросом, как именно регулировать, выделив уже существующие три направления.
"Первая – стимулирующее регулирование, как, например, Великобритания, где создаются максимально комфортные условия для развития. Второй тип регулирования – это регулятивный тип, который применяют страны Евросоюза. Они первыми в мире приняли комплексные правила. С регулированием в Евросоюзе все хорошо, но искусственного интеллекта нет", - отметил он.
Согласно словам главы Сбербанка, третий тип регулирования - страны с гибридным регулированием. По мнению Грефа, это США, Китай, Россия, где происходит симбиоз: есть регулирование и поддержка.
"Мы побежали вперед в части регулирования блокчейна. А он развивается у нас не очень хорошо. Нельзя спешить с регулированием, чтобы не повлиять отрицательно на разработчиков", - подытожил он.
Здание Сбербанка - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
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ПМЭФ-2025ЭкономикаТехнологииВеликобританияСШАКитайГерман ГрефСбербанк России
 
 
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