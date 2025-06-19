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Греф назвал госрегулирование ИИ неизбежным

Греф назвал госрегулирование ИИ неизбежным - РИА Новости, 19.06.2025

Греф назвал госрегулирование ИИ неизбежным

Глава Сбербанка Герман Греф считает, что госрегулирование развития искусственного интеллекта (ИИ) неизбежно, об этом он рассказал на ПМЭФ-2025 в рамках сессии... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T13:18:00+03:00

2025-06-19T13:18:00+03:00

2025-06-19T13:18:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Глава Сбербанка Герман Греф считает, что госрегулирование развития искусственного интеллекта (ИИ) неизбежно, об этом он рассказал на ПМЭФ-2025 в рамках сессии "Искусственный интеллект: от обсуждения к внедрению". "В целом я согласен. Регулирования не избежать. Технологии ИИ помимо огромного количества преимуществ несет большое количество рисков. Государство должно контролировать эти риски", - сказал он. При этом Греф задался вопросом, как именно регулировать, выделив уже существующие три направления. "Первая – стимулирующее регулирование, как, например, Великобритания, где создаются максимально комфортные условия для развития. Второй тип регулирования – это регулятивный тип, который применяют страны Евросоюза. Они первыми в мире приняли комплексные правила. С регулированием в Евросоюзе все хорошо, но искусственного интеллекта нет", - отметил он. Согласно словам главы Сбербанка, третий тип регулирования - страны с гибридным регулированием. По мнению Грефа, это США, Китай, Россия, где происходит симбиоз: есть регулирование и поддержка. "Мы побежали вперед в части регулирования блокчейна. А он развивается у нас не очень хорошо. Нельзя спешить с регулированием, чтобы не повлиять отрицательно на разработчиков", - подытожил он.

https://ria.ru/20250603/sberbank-2020668161.html

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экономика, технологии, великобритания, сша, китай, герман греф, сбербанк россии