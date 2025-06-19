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Греф рассказал, как часто использует ИИ - РИА Новости, 19.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
13:17 19.06.2025 (обновлено: 13:20 19.06.2025)
https://ria.ru/20250619/gref-2023881442.html
Греф рассказал, как часто использует ИИ
Греф рассказал, как часто использует ИИ - РИА Новости, 19.06.2025
Греф рассказал, как часто использует ИИ
Глава Сбербанка Герман Греф рассказал на ПМЭФ, что использует искусственный интеллект по 20-30 раз в день. РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T13:17:00+03:00
2025-06-19T13:20:00+03:00
пмэф-2025
общество
технологии
герман греф
сбербанк россии
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Глава Сбербанка Герман Греф рассказал на ПМЭФ, что использует искусственный интеллект по 20-30 раз в день. "Тяжело сказать, где я не использую ИИ. Поисковиками я давно не пользуюсь. До 20-30 раз в день я захожу в GigaChat", - сказал он в рамках сессии "Искусственный интеллект: от обсуждения к внедрению", отвечая на вопрос о том, как он использует ИИ в своей жизни. По словам Грефа, нужно найти правильные решения, которые позволят россиянам больше использовать ИИ в повседневной жизни. Вместе с тем, по его словам, важно учесть, как будет строится процесс образования в школах по ИИ. "Проблема в том, как бы нам не разучиться думать, и как нам перестроить процесс образования так, чтобы наши дети не разучились считать, писать и решать задачки. И мы сильно опаздываем с этим. Нам надо было еще несколько лет назад думать, как мы будем строить процесс образования в школах по ИИ", - добавил Греф. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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общество, технологии, герман греф, сбербанк россии
ПМЭФ-2025, Общество, Технологии, Герман Греф, Сбербанк России
Греф рассказал, как часто использует ИИ

Греф использует ИИ по 20-30 раз в день

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкГерман Греф на ПМЭФ-2025
Герман Греф на ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Герман Греф на ПМЭФ-2025
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Глава Сбербанка Герман Греф рассказал на ПМЭФ, что использует искусственный интеллект по 20-30 раз в день.
"Тяжело сказать, где я не использую ИИ. Поисковиками я давно не пользуюсь. До 20-30 раз в день я захожу в GigaChat", - сказал он в рамках сессии "Искусственный интеллект: от обсуждения к внедрению", отвечая на вопрос о том, как он использует ИИ в своей жизни.
По словам Грефа, нужно найти правильные решения, которые позволят россиянам больше использовать ИИ в повседневной жизни. Вместе с тем, по его словам, важно учесть, как будет строится процесс образования в школах по ИИ.
"Проблема в том, как бы нам не разучиться думать, и как нам перестроить процесс образования так, чтобы наши дети не разучились считать, писать и решать задачки. И мы сильно опаздываем с этим. Нам надо было еще несколько лет назад думать, как мы будем строить процесс образования в школах по ИИ", - добавил Греф.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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ПМЭФ-2025ОбществоТехнологииГерман ГрефСбербанк России
 
 
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