https://ria.ru/20250619/gref-2023881442.html

Греф рассказал, как часто использует ИИ

Греф рассказал, как часто использует ИИ - РИА Новости, 19.06.2025

Греф рассказал, как часто использует ИИ

Глава Сбербанка Герман Греф рассказал на ПМЭФ, что использует искусственный интеллект по 20-30 раз в день. РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T13:17:00+03:00

2025-06-19T13:17:00+03:00

2025-06-19T13:20:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Глава Сбербанка Герман Греф рассказал на ПМЭФ, что использует искусственный интеллект по 20-30 раз в день. "Тяжело сказать, где я не использую ИИ. Поисковиками я давно не пользуюсь. До 20-30 раз в день я захожу в GigaChat", - сказал он в рамках сессии "Искусственный интеллект: от обсуждения к внедрению", отвечая на вопрос о том, как он использует ИИ в своей жизни. По словам Грефа, нужно найти правильные решения, которые позволят россиянам больше использовать ИИ в повседневной жизни. Вместе с тем, по его словам, важно учесть, как будет строится процесс образования в школах по ИИ. "Проблема в том, как бы нам не разучиться думать, и как нам перестроить процесс образования так, чтобы наши дети не разучились считать, писать и решать задачки. И мы сильно опаздываем с этим. Нам надо было еще несколько лет назад думать, как мы будем строить процесс образования в школах по ИИ", - добавил Греф. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250603/sberbank-2020668161.html

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общество, технологии, герман греф, сбербанк россии