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В Госдуме прокомментировали слова Каллас об угрозах со стороны России
В Госдуме прокомментировали слова Каллас об угрозах со стороны России - РИА Новости, 19.06.2025
В Госдуме прокомментировали слова Каллас об угрозах со стороны России
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет в комментарии РИА Новости назвал шизофренией слова главы Евродипломатии Каи Каллас об угрозах, исходящих от... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T14:53:00+03:00
2025-06-19T14:53:00+03:00
2025-06-19T14:53:00+03:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет в комментарии РИА Новости назвал шизофренией слова главы Евродипломатии Каи Каллас об угрозах, исходящих от России. Ранее Каллас заявила, что Россия представляет собой "360-градусную угрозу миру". "Складывается впечатление, что у главы Евродипломатии шизофрения и мания преследования. Ей во всем видится русская угроза. Таких людей нужно изолировать от общества, чтобы они не сеяли панику и ложные страхи у населения западных стран", - сказал Шеремет. По его словам, если бы Каллас действительно была бы дипломатом по призванию, то делала бы все, чтобы наладить добрососедские отношения с Россией, а не стремилась еще больше разжигать ненависть, множить антироссийские мифы и сеять вражду между народами.
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россия, михаил шеремет, кайя каллас, госдума рф, в мире
Россия, Михаил Шеремет, Кайя Каллас, Госдума РФ, В мире
В Госдуме прокомментировали слова Каллас об угрозах со стороны России
Депутат Шеремет назвал слова Каллас об угрозах со стороны России шизофренией