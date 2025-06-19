https://ria.ru/20250619/gosduma-2023772329.html

В Госдуму внесут проект о сохранении рабочих мест для призывников

В Госдуму внесут проект о сохранении рабочих мест для призывников - РИА Новости, 19.06.2025

В Госдуму внесут проект о сохранении рабочих мест для призывников

Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" внесут в палату парламента законопроект, которым предлагается гарантировать сохранение рабочих... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T05:29:00+03:00

2025-06-19T05:29:00+03:00

2025-06-19T05:29:00+03:00

общество

яна лантратова

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" внесут в палату парламента законопроект, которым предлагается гарантировать сохранение рабочих мест для граждан России, которых призывают на военную службу, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Соавторами проекта стали лидер партии Сергей Миронов и глава думского комитета по развитию гражданского общества Яна Лантратова. Как сообщили агентству в пресс-службе партии, соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение Госдумы в четверг. "Законопроектом предлагается исключить пункт 1 части 1 статьи 83 Трудового кодекса Российской Федерации, отменив автоматическое прекращение трудового договора в связи с призывом на военную службу", - сообщается в пояснительной записке к проекту. В беседе с РИА Новости Миронов сообщил, что в настоящее время действующее законодательство позволяет работодателю уволить сотрудника, который призывается в армию, то есть молодой человек уходит на год, а его будущее "в тумане". "Такой порядок сложился исторически, но сегодня времена изменились – нам необходимо повышать обороноспособность страны и максимально помогать ее защитникам, в том числе в плане расширения их трудовых прав", - добавил лидер партии. Он напомнил, что решить этот вопрос СРЗП предлагает через хорошо известный механизм "отпуска без сохранения заработной платы", который прописан в статье 128 ТК РФ, которым предлагается закрепить обязанность работодателя предоставить военнослужащему отпуск без сохранения заработной платы на весь период прохождения службы, включая время следования к месту службы и обратно. "Такой порядок уже действует в отношении мобилизованных участников СВО, и мы предлагаем распространить его на "срочников". Выполнение воинского долга не должно перечеркивать социальные перспективы молодых людей, которых призывает на службу государство", - отметил Миронов. По его словам, военнослужащие по призыву выполняют важные задачи в тылу, которые обеспечивают успех и приближают победу России. "Наш законопроект предлагает отменить автоматическое увольнение при призыве на военную службу. Вместо этого работодатели будут обязаны предоставлять военнослужащим отпуск без сохранения заработной платы на весь период службы, включая время на дорогу к месту службы и обратно", - рассказал Лантратова РИА Новости. По ее словам, это позволит сохранить за военнослужащими их рабочее место, должность, трудовой стаж и все связанные с этим гарантии — будь то жильё, корпоративные льготы или другие условия. "Мы уверены, что принятие этого закона станет важным шагом к тому, чтобы исполнение конституционного долга не оборачивалось потерей прав и благ для наших граждан. Это вопрос справедливости, равенства и укрепления доверия к институту военной службы. Ведь те, кто защищает страну, должны чувствовать поддержку государства и общества", - подчеркнула депутат Глава думского комитета, считает, что эта инициатива, — ответ на вызовы времени. "Мы делаем всё возможное, чтобы укрепить обороноспособность страны и одновременно обеспечить достойную жизнь тем, кто её защищает", - подытожила Лантратова.

https://ria.ru/20250213/prizyv-1999108814.html

https://ria.ru/20250514/gosduma-2016788898.html

https://ria.ru/20250410/proekt-2010477266.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, яна лантратова