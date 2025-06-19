https://ria.ru/20250619/gosduma-2023754125.html

В Госдуме предложили ввести специальные зеленые номера для электромобилей

В Госдуме предложили ввести специальные зеленые номера для электромобилей - РИА Новости, 19.06.2025

В Госдуме предложили ввести специальные зеленые номера для электромобилей

Зампред комитета Госдумы по спорту Амир Хамитов ("Новые люди") направил обращение начальнику главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T02:34:00+03:00

2025-06-19T02:34:00+03:00

2025-06-19T02:34:00+03:00

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амир хамитов

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Зампред комитета Госдумы по спорту Амир Хамитов ("Новые люди") направил обращение начальнику главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ Михаилу Черникову с предложением ввести специальные зеленые номерные знаки для электромобилей, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Прошу рассмотреть возможность введения в Российской Федерации специального типа регистрационных знаков — так называемых "зелёных номеров" для электромобилей", - сказано в письме. В беседе с РИА Новости Хамитов отметил, что это не просто формальность, а реальный инструмент, который поможет продвигать экологически чистый транспорт и формировать культуру ответственного потребления. "Зелёные номера — это сигнал обществу: государство поддерживает тех, кто делает выбор в пользу экологии и технологичности. Такой подход уже работает в ряде стран, и мы видим положительные результаты: рост числа электрокаров, развитие зарядной инфраструктуры, снижение загрязнения воздуха в городах", - добавил Хамитов. Политик считает, что в России такой шаг даст серьёзный импульс, зелёные номера упростят систему идентификации электромобилей, что позволит предоставлять владельцам дополнительные преференции: например, бесплатная парковка. "Это будет честная, понятная и прозрачная мера поощрения. Но важно не останавливаться на этом. Мы должны параллельно развивать сеть зарядных станций, стимулировать производство электромобилей в стране, обеспечивать доступность таких машин не только в столице, но и в регионах", - уточнил политик. Это, по его словам, большая системная задача, и развитие "зелёного" транспорта — это не мода, а необходимость. "И я считаю, что введение зелёных номеров — это правильный и своевременный шаг, с которого может начаться целая новая глава в транспортной политике нашей страны", - подытожил он.

https://ria.ru/20250427/elektromobil--2013682627.html

https://ria.ru/20250506/elektromobili-2015181392.html

https://ria.ru/20250225/elektromobil-2001392270.html

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россия, амир хамитов, госдума рф, авто