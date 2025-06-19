https://ria.ru/20250619/gosduma-2023752946.html

В Госдуме предложили ввести обязательную сдачу нормативов ГТО

В Госдуме предложили ввести обязательную сдачу нормативов ГТО - РИА Новости, 19.06.2025

В Госдуме предложили ввести обязательную сдачу нормативов ГТО

Депутаты Госдумы направили обращения в Минпросвещения РФ и Минспорта РФ с предложением ввести обязательную сдачу нормативов ГТО для всех обучающихся, за... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T02:26:00+03:00

2025-06-19T02:26:00+03:00

2025-06-19T02:28:00+03:00

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Депутаты Госдумы направили обращения в Минпросвещения РФ и Минспорта РФ с предложением ввести обязательную сдачу нормативов ГТО для всех обучающихся, за исключением имеющих противопоказания по состоянию здоровья, документы имеются в распоряжении РИА Новости. Авторами обращений выступили глава думского комитета по спорту Олег Матыцин, а также депутаты Госдумы Сергей Колунов и Илья Вольфсон. "Предложено внести изменения в часть 6 статьи 12 Федерального закона…"Об образовании в РФ" и расширить перечень учебных предметов включив туда такой предмет, как "физическая культура". Также предлагается предусмотреть при разработке образовательных программ по данному предмету обязательную сдачу нормативов ГТО всеми обучающимися, за исключением имеющих противопоказания по состоянию здоровья", - сказано в документах на имя министра просвещения РФ Сергея Кравцова и министра спорта РФ Михаила Дегтярева. В документах отмечается, что действующим законодательством предусматривается непосредственное применение при реализации обязательной части образовательных программ закрытого перечня учебных предметов. Как рассказал РИА Новости Матыцин, ведение обязательной сдачи нормативов ГТО всеми обучающимися, за исключением тех, у кого есть медицинские противопоказания, станет важным шагом на пути к укреплению здоровья нации. По его словам, это позволит не только развить спортивные навыки молодёжи, но и сформировать ответственное отношение к собственному здоровью, а также развить качества самоорганизации и дисциплины. Парламентарий выразил уверенность, что данная инициатива будет способствовать как физическому развитию молодежи, так и формированию у нее устойчивых привычек здорового и активного образа жизни. Колунов в беседе с РИА Новости напомнил, что за время существования ГТО в СССР – с 1931 по 1991 год – спортивные нормы сдали десятки миллионов человек, благодаря им в советский период появились свои чемпионы и победители разных уровней. По его мнению, нормативы ГТО воспитывали здоровый образ жизни в каждом, они были популярны среди подрастающего поколения – носить значок ГТО в советское время было престижно. "В 2014 году комплекс ГТО в России был возрождён. Однако сейчас, когда сдача нормативов необязательна, школьники сознательно обходят их стороной. Мы хотим это исправить, но с принятием во внимание состояния здоровья каждого ребёнка", - отметил он.

https://rsport.ria.ru/20250605/gto-1972159743.html

https://rsport.ria.ru/20240924/gto-1974345117.html

https://ria.ru/20250606/gto-2021215421.html

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общество, россия, ссср, олег матыцин, сергей кравцов, михаил дегтярев, госдума рф, гто