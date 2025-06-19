Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме предложили ввести обязательную сдачу нормативов ГТО - РИА Новости, 19.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:26 19.06.2025 (обновлено: 02:28 19.06.2025)
https://ria.ru/20250619/gosduma-2023752946.html
В Госдуме предложили ввести обязательную сдачу нормативов ГТО
В Госдуме предложили ввести обязательную сдачу нормативов ГТО - РИА Новости, 19.06.2025
В Госдуме предложили ввести обязательную сдачу нормативов ГТО
Депутаты Госдумы направили обращения в Минпросвещения РФ и Минспорта РФ с предложением ввести обязательную сдачу нормативов ГТО для всех обучающихся, за... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T02:26:00+03:00
2025-06-19T02:28:00+03:00
общество
россия
ссср
олег матыцин
сергей кравцов
михаил дегтярев
госдума рф
гто
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/03/1799914990_0:99:3172:1883_1920x0_80_0_0_4e509e3a86b7543235bcc08ffef4b360.jpg
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Депутаты Госдумы направили обращения в Минпросвещения РФ и Минспорта РФ с предложением ввести обязательную сдачу нормативов ГТО для всех обучающихся, за исключением имеющих противопоказания по состоянию здоровья, документы имеются в распоряжении РИА Новости. Авторами обращений выступили глава думского комитета по спорту Олег Матыцин, а также депутаты Госдумы Сергей Колунов и Илья Вольфсон. "Предложено внести изменения в часть 6 статьи 12 Федерального закона…"Об образовании в РФ" и расширить перечень учебных предметов включив туда такой предмет, как "физическая культура". Также предлагается предусмотреть при разработке образовательных программ по данному предмету обязательную сдачу нормативов ГТО всеми обучающимися, за исключением имеющих противопоказания по состоянию здоровья", - сказано в документах на имя министра просвещения РФ Сергея Кравцова и министра спорта РФ Михаила Дегтярева. В документах отмечается, что действующим законодательством предусматривается непосредственное применение при реализации обязательной части образовательных программ закрытого перечня учебных предметов. Как рассказал РИА Новости Матыцин, ведение обязательной сдачи нормативов ГТО всеми обучающимися, за исключением тех, у кого есть медицинские противопоказания, станет важным шагом на пути к укреплению здоровья нации. По его словам, это позволит не только развить спортивные навыки молодёжи, но и сформировать ответственное отношение к собственному здоровью, а также развить качества самоорганизации и дисциплины. Парламентарий выразил уверенность, что данная инициатива будет способствовать как физическому развитию молодежи, так и формированию у нее устойчивых привычек здорового и активного образа жизни. Колунов в беседе с РИА Новости напомнил, что за время существования ГТО в СССР – с 1931 по 1991 год – спортивные нормы сдали десятки миллионов человек, благодаря им в советский период появились свои чемпионы и победители разных уровней. По его мнению, нормативы ГТО воспитывали здоровый образ жизни в каждом, они были популярны среди подрастающего поколения – носить значок ГТО в советское время было престижно. "В 2014 году комплекс ГТО в России был возрождён. Однако сейчас, когда сдача нормативов необязательна, школьники сознательно обходят их стороной. Мы хотим это исправить, но с принятием во внимание состояния здоровья каждого ребёнка", - отметил он.
https://rsport.ria.ru/20250605/gto-1972159743.html
https://rsport.ria.ru/20240924/gto-1974345117.html
https://ria.ru/20250606/gto-2021215421.html
россия
ссср
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/03/1799914990_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_f2e47adeed2522ffd361c5603591fbc0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, ссср, олег матыцин, сергей кравцов, михаил дегтярев, госдума рф, гто
Общество, Россия, СССР, Олег Матыцин, Сергей Кравцов, Михаил Дегтярев, Госдума РФ, ГТО
В Госдуме предложили ввести обязательную сдачу нормативов ГТО

В ГД предложили ввести обязательную сдачу нормативов ГТО для всех обучающихся

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПрыжки на скакалке
Прыжки на скакалке - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Прыжки на скакалке. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Депутаты Госдумы направили обращения в Минпросвещения РФ и Минспорта РФ с предложением ввести обязательную сдачу нормативов ГТО для всех обучающихся, за исключением имеющих противопоказания по состоянию здоровья, документы имеются в распоряжении РИА Новости.
Авторами обращений выступили глава думского комитета по спорту Олег Матыцин, а также депутаты Госдумы Сергей Колунов и Илья Вольфсон.
Вся палитра событий всероссийского фестиваля ГТО для школьников и настоящей артековской жизни – в фотоленте Р-Спорт - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
Нормы ГТО в 2025 году: как получить золотой значок
5 июня, 16:35
«
"Предложено внести изменения в часть 6 статьи 12 Федерального закона…"Об образовании в РФ" и расширить перечень учебных предметов включив туда такой предмет, как "физическая культура". Также предлагается предусмотреть при разработке образовательных программ по данному предмету обязательную сдачу нормативов ГТО всеми обучающимися, за исключением имеющих противопоказания по состоянию здоровья", - сказано в документах на имя министра просвещения РФ Сергея Кравцова и министра спорта РФ Михаила Дегтярева.
В документах отмечается, что действующим законодательством предусматривается непосредственное применение при реализации обязательной части образовательных программ закрытого перечня учебных предметов.
Как рассказал РИА Новости Матыцин, ведение обязательной сдачи нормативов ГТО всеми обучающимися, за исключением тех, у кого есть медицинские противопоказания, станет важным шагом на пути к укреплению здоровья нации. По его словам, это позволит не только развить спортивные навыки молодёжи, но и сформировать ответственное отношение к собственному здоровью, а также развить качества самоорганизации и дисциплины.
Парламентарий выразил уверенность, что данная инициатива будет способствовать как физическому развитию молодежи, так и формированию у нее устойчивых привычек здорового и активного образа жизни.
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
В ГД предложили повторно сдавать ГТО для подтверждения права на вычет
24 сентября 2024, 04:24
Колунов в беседе с РИА Новости напомнил, что за время существования ГТО в СССР – с 1931 по 1991 год – спортивные нормы сдали десятки миллионов человек, благодаря им в советский период появились свои чемпионы и победители разных уровней. По его мнению, нормативы ГТО воспитывали здоровый образ жизни в каждом, они были популярны среди подрастающего поколения – носить значок ГТО в советское время было престижно.
"В 2014 году комплекс ГТО в России был возрождён. Однако сейчас, когда сдача нормативов необязательна, школьники сознательно обходят их стороной. Мы хотим это исправить, но с принятием во внимание состояния здоровья каждого ребёнка", - отметил он.
Знак ГТО - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
В Госдуме рассказали, как сдача ГТО поможет при поступлении в вуз
6 июня, 03:03
 
ОбществоРоссияСССРОлег МатыцинСергей КравцовМихаил ДегтяревГосдума РФГТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала