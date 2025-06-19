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В Горловке мирная жительница пострадала при ударе украинского БПЛА - РИА Новости, 19.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:25 19.06.2025
https://ria.ru/20250619/gorlovka-2023838606.html
В Горловке мирная жительница пострадала при ударе украинского БПЛА
В Горловке мирная жительница пострадала при ударе украинского БПЛА - РИА Новости, 19.06.2025
В Горловке мирная жительница пострадала при ударе украинского БПЛА
Мирная жительница в среду получила ранение в Горловке в ДНР в результате удара украинского беспилотника, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T11:25:00+03:00
2025-06-19T11:25:00+03:00
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
украина
иван приходько
происшествия
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ДОНЕЦК, 19 июн – РИА Новости. Мирная жительница в среду получила ранение в Горловке в ДНР в результате удара украинского беспилотника, сообщил мэр города Иван Приходько. "В результате удара БПЛА вооруженных формирований Украины вчера, 18 июня, в Никитовском районе Горловки ранена мирная гражданка", - написал Приходько в своем Telegram-канале. В управлении администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины сообщили, что в четверг в 04.30 мск украинский беспилотник-камикадзе ударил по Центрально-Городскому району Горловки. О последствиях пока не сообщается. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта на Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
горловка
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горловка, донецкая народная республика, украина, иван приходько, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, Иван Приходько, Происшествия
В Горловке мирная жительница пострадала при ударе украинского БПЛА

Мэр Горловки Приходько сообщил о ранении мирной жительницы при ударе БПЛА ВСУ

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкСтела при въезде в город Горловка в Донецкой области
Стела при въезде в город Горловка в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Стела при въезде в город Горловка в Донецкой области. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 19 июн – РИА Новости. Мирная жительница в среду получила ранение в Горловке в ДНР в результате удара украинского беспилотника, сообщил мэр города Иван Приходько.
"В результате удара БПЛА вооруженных формирований Украины вчера, 18 июня, в Никитовском районе Горловки ранена мирная гражданка", - написал Приходько в своем Telegram-канале.
В управлении администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины сообщили, что в четверг в 04.30 мск украинский беспилотник-камикадзе ударил по Центрально-Городскому району Горловки. О последствиях пока не сообщается.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта на Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаИван ПриходькоПроисшествия
 
 
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