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В Горловке мирная жительница пострадала при ударе украинского БПЛА
В Горловке мирная жительница пострадала при ударе украинского БПЛА - РИА Новости, 19.06.2025
В Горловке мирная жительница пострадала при ударе украинского БПЛА
Мирная жительница в среду получила ранение в Горловке в ДНР в результате удара украинского беспилотника, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T11:25:00+03:00
2025-06-19T11:25:00+03:00
2025-06-19T11:25:00+03:00
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иван приходько
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ДОНЕЦК, 19 июн – РИА Новости. Мирная жительница в среду получила ранение в Горловке в ДНР в результате удара украинского беспилотника, сообщил мэр города Иван Приходько. "В результате удара БПЛА вооруженных формирований Украины вчера, 18 июня, в Никитовском районе Горловки ранена мирная гражданка", - написал Приходько в своем Telegram-канале. В управлении администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины сообщили, что в четверг в 04.30 мск украинский беспилотник-камикадзе ударил по Центрально-Городскому району Горловки. О последствиях пока не сообщается. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта на Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, Иван Приходько, Происшествия
В Горловке мирная жительница пострадала при ударе украинского БПЛА
Мэр Горловки Приходько сообщил о ранении мирной жительницы при ударе БПЛА ВСУ