https://ria.ru/20250619/gorlovka-2023838606.html

В Горловке мирная жительница пострадала при ударе украинского БПЛА

В Горловке мирная жительница пострадала при ударе украинского БПЛА - РИА Новости, 19.06.2025

В Горловке мирная жительница пострадала при ударе украинского БПЛА

Мирная жительница в среду получила ранение в Горловке в ДНР в результате удара украинского беспилотника, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T11:25:00+03:00

2025-06-19T11:25:00+03:00

2025-06-19T11:25:00+03:00

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

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иван приходько

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ДОНЕЦК, 19 июн – РИА Новости. Мирная жительница в среду получила ранение в Горловке в ДНР в результате удара украинского беспилотника, сообщил мэр города Иван Приходько. "В результате удара БПЛА вооруженных формирований Украины вчера, 18 июня, в Никитовском районе Горловки ранена мирная гражданка", - написал Приходько в своем Telegram-канале. В управлении администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины сообщили, что в четверг в 04.30 мск украинский беспилотник-камикадзе ударил по Центрально-Городскому району Горловки. О последствиях пока не сообщается. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта на Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

горловка

донецкая народная республика

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

горловка, донецкая народная республика, украина, иван приходько, происшествия