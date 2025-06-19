https://ria.ru/20250619/gladkov-2023766046.html

В результате атаки БПЛА ВСУ в Белгородской области пострадал человек

В результате атаки БПЛА ВСУ в Белгородской области пострадал человек - РИА Новости, 19.06.2025

В результате атаки БПЛА ВСУ в Белгородской области пострадал человек

Мирный житель белгородского села получил минно-взрывную травму и осколочные ранения ноги в результате атаки дрона ВСУ, сообщил губернатор Белгородской области... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T04:03:00+03:00

2025-06-19T04:03:00+03:00

2025-06-19T04:03:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Мирный житель белгородского села получил минно-взрывную травму и осколочные ранения ноги в результате атаки дрона ВСУ, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. "В Шебекинском округе в районе села Маломихайловка дрон ВСУ атаковал легковой автомобиль. Ранен мирный житель. Мужчину с минно-взрывной травмой и слепыми осколочными ранениями ноги бойцы самообороны доставили в Шебекинскую ЦРБ. После оказания необходимой медицинской помощи продолжит лечение амбулаторно", - написал Гладков в своем Telegram-канале. Губернатор также информировал о повреждении транспортного средства.

https://ria.ru/20250619/milyaev-2023764983.html

белгородская область

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происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины