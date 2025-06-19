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В результате атаки БПЛА ВСУ в Белгородской области пострадал человек - РИА Новости, 19.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
04:03 19.06.2025
https://ria.ru/20250619/gladkov-2023766046.html
В результате атаки БПЛА ВСУ в Белгородской области пострадал человек
В результате атаки БПЛА ВСУ в Белгородской области пострадал человек - РИА Новости, 19.06.2025
В результате атаки БПЛА ВСУ в Белгородской области пострадал человек
Мирный житель белгородского села получил минно-взрывную травму и осколочные ранения ноги в результате атаки дрона ВСУ, сообщил губернатор Белгородской области... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T04:03:00+03:00
2025-06-19T04:03:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Мирный житель белгородского села получил минно-взрывную травму и осколочные ранения ноги в результате атаки дрона ВСУ, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. "В Шебекинском округе в районе села Маломихайловка дрон ВСУ атаковал легковой автомобиль. Ранен мирный житель. Мужчину с минно-взрывной травмой и слепыми осколочными ранениями ноги бойцы самообороны доставили в Шебекинскую ЦРБ. После оказания необходимой медицинской помощи продолжит лечение амбулаторно", - написал Гладков в своем Telegram-канале. Губернатор также информировал о повреждении транспортного средства.
https://ria.ru/20250619/milyaev-2023764983.html
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происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
В результате атаки БПЛА ВСУ в Белгородской области пострадал человек

Гладков: в результате атаки БПЛА ВСУ в Белгородской области пострадал человек

© Настоящий ГладковМирный житель белгородского села получил минно-взрывную травму и осколочные ранения ноги в результате атаки дрона ВСУ
Мирный житель белгородского села получил минно-взрывную травму и осколочные ранения ноги в результате атаки дрона ВСУ - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© Настоящий Гладков
Мирный житель белгородского села получил минно-взрывную травму и осколочные ранения ноги в результате атаки дрона ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Мирный житель белгородского села получил минно-взрывную травму и осколочные ранения ноги в результате атаки дрона ВСУ, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"В Шебекинском округе в районе села Маломихайловка дрон ВСУ атаковал легковой автомобиль. Ранен мирный житель. Мужчину с минно-взрывной травмой и слепыми осколочными ранениями ноги бойцы самообороны доставили в Шебекинскую ЦРБ. После оказания необходимой медицинской помощи продолжит лечение амбулаторно", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Губернатор также информировал о повреждении транспортного средства.
Алексин - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
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