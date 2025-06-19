https://ria.ru/20250619/gensek-2023977726.html
Генсек ШОС назвал влияние политических факторов вызовом для организации
Генсек ШОС назвал влияние политических факторов вызовом для организации - РИА Новости, 19.06.2025
Генсек ШОС назвал влияние политических факторов вызовом для организации
Влияние политических факторов на торгово-экономические сектор в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) является вызовом для организации, заявил генеральный РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T17:12:00+03:00
2025-06-19T17:12:00+03:00
2025-06-19T17:12:00+03:00
пмэф-2025
нурлан ермекбаев
шос
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/06/2015203902_0:95:3193:1891_1920x0_80_0_0_aa2ce00d6ec0651c981f6de116e5a184.jpg
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Влияние политических факторов на торгово-экономические сектор в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) является вызовом для организации, заявил генеральный секретарь ШОС Нурлан Ермекбаев на полях ПМЭФ. "Вызовом для торгово-экономического сотрудничества ШОС сейчас является влияние политических факторов, и на вопросы торговли, и на вопросы инвестиций, и на вопросы транспортных коридоров... И, видя все это, главы государств сейчас поставили задачу перед ШОС проводить совершенствование или модернизацию", - сказал Ермекбаев. По его словам, сейчас ведётся активная работа в этом направлении, предполагается развивать определённые зоны и направления сотрудничества. "Мы предложили бы активнее использовать возможности центров приграничного сотрудничества, демонстрационных зон, пилотных зон, транспортно-логистических хабов и более активно раскрывать потенциал неправительственных структур, которые действуют в ШОС - это Деловой совет и Межбанковское объединение. Также недавно была создана ассоциация инвесторов ШОС", - добавил Ермекбаев. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250618/shos-2023569986.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/06/2015203902_338:0:3069:2048_1920x0_80_0_0_f9edb0fa565dd510116f9877db1f2627.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нурлан ермекбаев, шос
ПМЭФ-2025, Нурлан Ермекбаев, ШОС
Генсек ШОС назвал влияние политических факторов вызовом для организации
Генсек ШОС Ермекбаев назвал политические факторы вызовом для организации
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Влияние политических факторов на торгово-экономические сектор в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) является вызовом для организации, заявил генеральный секретарь ШОС Нурлан Ермекбаев на полях ПМЭФ.
"Вызовом для торгово-экономического сотрудничества ШОС
сейчас является влияние политических факторов, и на вопросы торговли, и на вопросы инвестиций, и на вопросы транспортных коридоров... И, видя все это, главы государств сейчас поставили задачу перед ШОС проводить совершенствование или модернизацию", - сказал Ермекбаев
.
По его словам, сейчас ведётся активная работа в этом направлении, предполагается развивать определённые зоны и направления сотрудничества.
"Мы предложили бы активнее использовать возможности центров приграничного сотрудничества, демонстрационных зон, пилотных зон, транспортно-логистических хабов и более активно раскрывать потенциал неправительственных структур, которые действуют в ШОС - это Деловой совет и Межбанковское объединение. Также недавно была создана ассоциация инвесторов ШОС", - добавил Ермекбаев.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.