https://ria.ru/20250619/gensek-2023977726.html

Генсек ШОС назвал влияние политических факторов вызовом для организации

Генсек ШОС назвал влияние политических факторов вызовом для организации - РИА Новости, 19.06.2025

Генсек ШОС назвал влияние политических факторов вызовом для организации

Влияние политических факторов на торгово-экономические сектор в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) является вызовом для организации, заявил генеральный РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T17:12:00+03:00

2025-06-19T17:12:00+03:00

2025-06-19T17:12:00+03:00

пмэф-2025

нурлан ермекбаев

шос

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/06/2015203902_0:95:3193:1891_1920x0_80_0_0_aa2ce00d6ec0651c981f6de116e5a184.jpg

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Влияние политических факторов на торгово-экономические сектор в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) является вызовом для организации, заявил генеральный секретарь ШОС Нурлан Ермекбаев на полях ПМЭФ. "Вызовом для торгово-экономического сотрудничества ШОС сейчас является влияние политических факторов, и на вопросы торговли, и на вопросы инвестиций, и на вопросы транспортных коридоров... И, видя все это, главы государств сейчас поставили задачу перед ШОС проводить совершенствование или модернизацию", - сказал Ермекбаев. По его словам, сейчас ведётся активная работа в этом направлении, предполагается развивать определённые зоны и направления сотрудничества. "Мы предложили бы активнее использовать возможности центров приграничного сотрудничества, демонстрационных зон, пилотных зон, транспортно-логистических хабов и более активно раскрывать потенциал неправительственных структур, которые действуют в ШОС - это Деловой совет и Межбанковское объединение. Также недавно была создана ассоциация инвесторов ШОС", - добавил Ермекбаев. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250618/shos-2023569986.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

нурлан ермекбаев, шос