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Генсек ШОС назвал влияние политических факторов вызовом для организации - РИА Новости, 19.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
17:12 19.06.2025
https://ria.ru/20250619/gensek-2023977726.html
Генсек ШОС назвал влияние политических факторов вызовом для организации
Генсек ШОС назвал влияние политических факторов вызовом для организации - РИА Новости, 19.06.2025
Генсек ШОС назвал влияние политических факторов вызовом для организации
Влияние политических факторов на торгово-экономические сектор в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) является вызовом для организации, заявил генеральный РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T17:12:00+03:00
2025-06-19T17:12:00+03:00
пмэф-2025
нурлан ермекбаев
шос
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Влияние политических факторов на торгово-экономические сектор в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) является вызовом для организации, заявил генеральный секретарь ШОС Нурлан Ермекбаев на полях ПМЭФ. "Вызовом для торгово-экономического сотрудничества ШОС сейчас является влияние политических факторов, и на вопросы торговли, и на вопросы инвестиций, и на вопросы транспортных коридоров... И, видя все это, главы государств сейчас поставили задачу перед ШОС проводить совершенствование или модернизацию", - сказал Ермекбаев. По его словам, сейчас ведётся активная работа в этом направлении, предполагается развивать определённые зоны и направления сотрудничества. "Мы предложили бы активнее использовать возможности центров приграничного сотрудничества, демонстрационных зон, пилотных зон, транспортно-логистических хабов и более активно раскрывать потенциал неправительственных структур, которые действуют в ШОС - это Деловой совет и Межбанковское объединение. Также недавно была создана ассоциация инвесторов ШОС", - добавил Ермекбаев. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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нурлан ермекбаев, шос
ПМЭФ-2025, Нурлан Ермекбаев, ШОС
Генсек ШОС назвал влияние политических факторов вызовом для организации

Генсек ШОС Ермекбаев назвал политические факторы вызовом для организации

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкНурлан Ермекбаев
Нурлан Ермекбаев - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Нурлан Ермекбаев. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Влияние политических факторов на торгово-экономические сектор в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) является вызовом для организации, заявил генеральный секретарь ШОС Нурлан Ермекбаев на полях ПМЭФ.
"Вызовом для торгово-экономического сотрудничества ШОС сейчас является влияние политических факторов, и на вопросы торговли, и на вопросы инвестиций, и на вопросы транспортных коридоров... И, видя все это, главы государств сейчас поставили задачу перед ШОС проводить совершенствование или модернизацию", - сказал Ермекбаев.
По его словам, сейчас ведётся активная работа в этом направлении, предполагается развивать определённые зоны и направления сотрудничества.
"Мы предложили бы активнее использовать возможности центров приграничного сотрудничества, демонстрационных зон, пилотных зон, транспортно-логистических хабов и более активно раскрывать потенциал неправительственных структур, которые действуют в ШОС - это Деловой совет и Межбанковское объединение. Также недавно была создана ассоциация инвесторов ШОС", - добавил Ермекбаев.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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ПМЭФ-2025Нурлан ЕрмекбаевШОС
 
 
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