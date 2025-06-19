В Госдуме предложили наказывать за организацию ДТП в целях вымогательства
В Госдуму внесут проект о наказании за организацию ДТП в целях вымогательства
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Депутаты ГД от ЛДПР во главе с председателем комитета ГД по соцполитике Ярославом Ниловым внесут в Госдуму законопроект, предусматривающий лишение свободы на срок до 7 лет за умышленное создание ДТП в целях вымогательства, законопроект есть в распоряжении РИА Новости.
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"Законопроект предлагает выделить умышленное создание дорожно-транспортного происшествия в целях вымогательства в самостоятельный вид преступления и установить наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет, а в случаях совершения его группой лиц по предварительному сговору или с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего – до 7 лет", - сказано в пояснительной записке к законопроекту.
В ней уточняется, что сейчас лиц, совершивших такое преступление, обычно судят по статье 159 УК РФ (мошенничество). По мнению авторов инициативы, данный вид преступления выходит за рамки простого мошенничества, поскольку сопряжён с вымогательством денег, угрозами, а также с нарушением правил безопасности движения и повреждением транспортного средства потерпевших.
"Сегодня в России наблюдается новая волна разгула криминала на дорогах. Например, участились случаи так называемых автоподстав, когда злоумышленники устраивают реальную имитацию ДТП, а потом вымогают у жертвы "компенсацию за ущерб". Да, рост количества видеокамер на улично-дорожной сети, возможно, в какой-то степени останавливает мошенников. Но, во-первых, они изобретательны и используют все новые схемы и методы обмана. А во-вторых, даже в случае разоблачения их судят по обычной "мошеннической статье" - и это при том, что действия преступников сопряжены с вымогательством, прямыми угрозами, умышленным нарушением ПДД и повреждением машин потерпевших. Поэтому, с учетом неэффективности наказания по ныне действующим нормам, мы предложили усовершенствовать уголовное законодательство: выделить умышленное создание ДТП в целях вымогательства денег в самостоятельный вид преступления", - сказал журналистам Нилов.
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