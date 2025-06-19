Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме предложили наказывать за организацию ДТП в целях вымогательства - РИА Новости, 19.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:47 19.06.2025
https://ria.ru/20250619/gd-2023756252.html
В Госдуме предложили наказывать за организацию ДТП в целях вымогательства
В Госдуме предложили наказывать за организацию ДТП в целях вымогательства - РИА Новости, 19.06.2025
В Госдуме предложили наказывать за организацию ДТП в целях вымогательства
Депутаты ГД от ЛДПР во главе с председателем комитета ГД по соцполитике Ярославом Ниловым внесут в Госдуму законопроект, предусматривающий лишение свободы на... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T02:47:00+03:00
2025-06-19T02:47:00+03:00
россия
госдума рф
дтп
ярослав нилов
общество
лдпр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/10/1839304224_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_29bc3e922a29393188029b081af9061c.jpg
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Депутаты ГД от ЛДПР во главе с председателем комитета ГД по соцполитике Ярославом Ниловым внесут в Госдуму законопроект, предусматривающий лишение свободы на срок до 7 лет за умышленное создание ДТП в целях вымогательства, законопроект есть в распоряжении РИА Новости. "Законопроект предлагает выделить умышленное создание дорожно-транспортного происшествия в целях вымогательства в самостоятельный вид преступления и установить наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет, а в случаях совершения его группой лиц по предварительному сговору или с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего – до 7 лет", - сказано в пояснительной записке к законопроекту. В ней уточняется, что сейчас лиц, совершивших такое преступление, обычно судят по статье 159 УК РФ (мошенничество). По мнению авторов инициативы, данный вид преступления выходит за рамки простого мошенничества, поскольку сопряжён с вымогательством денег, угрозами, а также с нарушением правил безопасности движения и повреждением транспортного средства потерпевших. "Сегодня в России наблюдается новая волна разгула криминала на дорогах. Например, участились случаи так называемых автоподстав, когда злоумышленники устраивают реальную имитацию ДТП, а потом вымогают у жертвы "компенсацию за ущерб". Да, рост количества видеокамер на улично-дорожной сети, возможно, в какой-то степени останавливает мошенников. Но, во-первых, они изобретательны и используют все новые схемы и методы обмана. А во-вторых, даже в случае разоблачения их судят по обычной "мошеннической статье" - и это при том, что действия преступников сопряжены с вымогательством, прямыми угрозами, умышленным нарушением ПДД и повреждением машин потерпевших. Поэтому, с учетом неэффективности наказания по ныне действующим нормам, мы предложили усовершенствовать уголовное законодательство: выделить умышленное создание ДТП в целях вымогательства денег в самостоятельный вид преступления", - сказал журналистам Нилов.
https://ria.ru/20241105/pdd-1981852310.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/10/1839304224_98:0:2829:2048_1920x0_80_0_0_fc103bf981614182a80ce20260204d93.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, госдума рф, дтп, ярослав нилов, общество, лдпр
Россия, Госдума РФ, ДТП, Ярослав Нилов, Общество, ЛДПР
В Госдуме предложили наказывать за организацию ДТП в целях вымогательства

В Госдуму внесут проект о наказании за организацию ДТП в целях вымогательства

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкФлаг ЛДПР
Флаг ЛДПР - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Депутаты ГД от ЛДПР во главе с председателем комитета ГД по соцполитике Ярославом Ниловым внесут в Госдуму законопроект, предусматривающий лишение свободы на срок до 7 лет за умышленное создание ДТП в целях вымогательства, законопроект есть в распоряжении РИА Новости.
«
"Законопроект предлагает выделить умышленное создание дорожно-транспортного происшествия в целях вымогательства в самостоятельный вид преступления и установить наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет, а в случаях совершения его группой лиц по предварительному сговору или с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего – до 7 лет", - сказано в пояснительной записке к законопроекту.
В ней уточняется, что сейчас лиц, совершивших такое преступление, обычно судят по статье 159 УК РФ (мошенничество). По мнению авторов инициативы, данный вид преступления выходит за рамки простого мошенничества, поскольку сопряжён с вымогательством денег, угрозами, а также с нарушением правил безопасности движения и повреждением транспортного средства потерпевших.
"Сегодня в России наблюдается новая волна разгула криминала на дорогах. Например, участились случаи так называемых автоподстав, когда злоумышленники устраивают реальную имитацию ДТП, а потом вымогают у жертвы "компенсацию за ущерб". Да, рост количества видеокамер на улично-дорожной сети, возможно, в какой-то степени останавливает мошенников. Но, во-первых, они изобретательны и используют все новые схемы и методы обмана. А во-вторых, даже в случае разоблачения их судят по обычной "мошеннической статье" - и это при том, что действия преступников сопряжены с вымогательством, прямыми угрозами, умышленным нарушением ПДД и повреждением машин потерпевших. Поэтому, с учетом неэффективности наказания по ныне действующим нормам, мы предложили усовершенствовать уголовное законодательство: выделить умышленное создание ДТП в целях вымогательства денег в самостоятельный вид преступления", - сказал журналистам Нилов.
Светофор на Тверской улице в Москве - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
В Госдуму внесут проект о мгновенном информировании о нарушении ПДД
5 ноября 2024, 00:04
 
РоссияГосдума РФДТПЯрослав НиловОбществоЛДПР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала