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Россия по-прежнему готова поставлять газ в Европу, заявил Новак - РИА Новости, 19.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
23:32 19.06.2025
https://ria.ru/20250619/gaz-2024065063.html
Россия по-прежнему готова поставлять газ в Европу, заявил Новак
Россия по-прежнему готова поставлять газ в Европу, заявил Новак - РИА Новости, 19.06.2025
Россия по-прежнему готова поставлять газ в Европу, заявил Новак
Россия по-прежнему готова поставлять газ в Европу по уцелевшей ветке "Северного потока 2", если будет интерес от покупателей, сказал вице-премьер РФ Александр... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T23:32:00+03:00
2025-06-19T23:32:00+03:00
пмэф-2025
экономика
россия
германия
европа
александр новак
владимир путин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Россия по-прежнему готова поставлять газ в Европу по уцелевшей ветке "Северного потока 2", если будет интерес от покупателей, сказал вице-премьер РФ Александр Новак. "Понятно, что это право и выбор Германии и европейских потребителей осуществлять или не осуществлять покупку газа по соответствующей инфраструктуре. В свою очередь Россия готова поставлять, если будет интерес европейских покупателей, мы будем готовы обеспечивать поставки газа по существующей инфраструктуре", - ответил Новак в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия 24" на вопрос о будущем газопровода "Северный поток 2". Газопровод "Северный поток 2" тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Его строительство было завершено в сентябре 2021 года, шла работа над запуском, которая была прервана в феврале 2022 года. А в сентябре того же года взрывами были уничтожены обе нитки "Северного потока" и одна из ниток "Северного потока 2" (вторая не была повреждена). Компания Nord Stream AG сообщала, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Одна ветка "Северного потока-2" сохранилась, но Германия не хочет использовать ее для поставок газа по политическим соображениям, заявлял президент России Владимир Путин. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250610/ssha-2021917108.html
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экономика, россия, германия, европа, александр новак, владимир путин, северный поток — 2, северный поток
ПМЭФ-2025, Экономика, Россия, Германия, Европа, Александр Новак, Владимир Путин, Северный поток — 2, Северный поток
Россия по-прежнему готова поставлять газ в Европу, заявил Новак

Новак: Россия готова поставлять газ в ЕС по уцелевшей ветке Северного потока — 2

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкII марафон "Новое знание". День второй
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Россия по-прежнему готова поставлять газ в Европу по уцелевшей ветке "Северного потока 2", если будет интерес от покупателей, сказал вице-премьер РФ Александр Новак.
"Понятно, что это право и выбор Германии и европейских потребителей осуществлять или не осуществлять покупку газа по соответствующей инфраструктуре. В свою очередь Россия готова поставлять, если будет интерес европейских покупателей, мы будем готовы обеспечивать поставки газа по существующей инфраструктуре", - ответил Новак в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия 24" на вопрос о будущем газопровода "Северный поток 2".
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Газопровод "Северный поток 2" тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Его строительство было завершено в сентябре 2021 года, шла работа над запуском, которая была прервана в феврале 2022 года. А в сентябре того же года взрывами были уничтожены обе нитки "Северного потока" и одна из ниток "Северного потока 2" (вторая не была повреждена). Компания Nord Stream AG сообщала, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно.
Одна ветка "Северного потока-2" сохранилась, но Германия не хочет использовать ее для поставок газа по политическим соображениям, заявлял президент России Владимир Путин.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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ПМЭФ-2025ЭкономикаРоссияГерманияЕвропаАлександр НовакВладимир ПутинСеверный поток — 2Северный поток
 
 
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