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Россия и Турция обсудили на полях ПМЭФ сотрудничество в газовой сфере - РИА Новости, 19.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
23:17 19.06.2025
https://ria.ru/20250619/gaz-2024063455.html
Россия и Турция обсудили на полях ПМЭФ сотрудничество в газовой сфере
Россия и Турция обсудили на полях ПМЭФ сотрудничество в газовой сфере - РИА Новости, 19.06.2025
Россия и Турция обсудили на полях ПМЭФ сотрудничество в газовой сфере
Глава "Газпрома" Алексей Миллер и министр энергетики Турции Альпарслан Байрактар на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) обсудили... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T23:17:00+03:00
2025-06-19T23:17:00+03:00
пмэф-2025
экономика
турция
россия
черное море
алексей миллер
газпром
голубой поток
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Глава "Газпрома" Алексей Миллер и министр энергетики Турции Альпарслан Байрактар на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) обсудили сотрудничество в газовой сфере, сообщил "Газпром". "ПМЭФ-2025: состоялась рабочая встреча Алексея Миллера и министра энергетики и природных ресурсов Турецкой Республики Альпарслана Байрактара. Стороны обсудили сотрудничество в газовой сфере", – говорится в сообщении в Telegram-канале "Газпрома". Как уточняется, в частности речь шла об экспорте газа из России в Турцию. Отмечена надежность поставок российского газа в периоды пикового спроса в Турции в первой половине 2025 года. "Газпром" поставляет газ в Турцию по морским газопроводам "Голубой поток" и "Турецкий поток", проложенным через Черное море. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250603/forum-2020628356.html
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экономика, турция, россия, черное море, алексей миллер, газпром, голубой поток, турецкий поток
ПМЭФ-2025, Экономика, Турция, Россия, Черное море, Алексей Миллер, Газпром, Голубой поток, Турецкий поток
Россия и Турция обсудили на полях ПМЭФ сотрудничество в газовой сфере

"Газпром" и министр энергетики Турции обсудили сотрудничество в газовой сфере

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкКомпрессорная станция
Компрессорная станция - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Глава "Газпрома" Алексей Миллер и министр энергетики Турции Альпарслан Байрактар на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) обсудили сотрудничество в газовой сфере, сообщил "Газпром".
"ПМЭФ-2025: состоялась рабочая встреча Алексея Миллера и министра энергетики и природных ресурсов Турецкой Республики Альпарслана Байрактара. Стороны обсудили сотрудничество в газовой сфере", – говорится в сообщении в Telegram-канале "Газпрома".
Санкт-Петербург - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
Россия и Турция проведут бизнес-диалог на полях ПМЭФ
3 июня, 12:00
Как уточняется, в частности речь шла об экспорте газа из России в Турцию. Отмечена надежность поставок российского газа в периоды пикового спроса в Турции в первой половине 2025 года.
"Газпром" поставляет газ в Турцию по морским газопроводам "Голубой поток" и "Турецкий поток", проложенным через Черное море.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Александр Новак на ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
Турция готова увеличить закупки российского газа, заявил Новак
Вчера, 18:01
 
ПМЭФ-2025ЭкономикаТурцияРоссияЧерное мореАлексей МиллерГазпромГолубой потокТурецкий поток
 
 
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