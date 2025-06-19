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Новое решения ЕС в отношении России вызвало панику на Западе - РИА Новости, 19.06.2025
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11:51 19.06.2025
https://ria.ru/20250619/evrosoyuz-2023850134.html
Новое решения ЕС в отношении России вызвало панику на Западе
Новое решения ЕС в отношении России вызвало панику на Западе - РИА Новости, 19.06.2025
Новое решения ЕС в отношении России вызвало панику на Западе
Планы Еврокомиссии по отказу от российских энергоресурсов подорвут экономику Евросоюза, заявил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T11:51:00+03:00
2025-06-19T11:51:00+03:00
россия
золтан кошкович
еврокомиссия
евросоюз
в мире
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Планы Еврокомиссии по отказу от российских энергоресурсов подорвут экономику Евросоюза, заявил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети Х."Это удар по экономике ЕС", — написал он.Еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен во вторник представил предложения ЕК по полному отказу к концу 2027 года от топлива из России, включая природный газ и нефть. Ожидается, что новые контракты на поставку запретят заключать уже с конца 2025 года.Венгрия и Словакия, в свою очередь, наложили вето на план ЕК по отказу от российской энергии уже в июне. По мнению главы венгерского МИД Петера Сийярто, Брюссель все равно намерен реализовать инициативу, поскольку он "лег под Киев".Российские власти ранее заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у Москвы углеводородов: он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную высокими ценами, а те, кто отказался, все равно через посредников покупают и будут покупать российские нефть и газ.
https://ria.ru/20250619/evropa-2023837402.html
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россия, золтан кошкович, еврокомиссия, евросоюз, в мире
Россия, Золтан Кошкович, Еврокомиссия, Евросоюз, В мире
Новое решения ЕС в отношении России вызвало панику на Западе

Кошкович: отказ ЕС от нефти и газа из России будет ударом по экономике союза

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Планы Еврокомиссии по отказу от российских энергоресурсов подорвут экономику Евросоюза, заявил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети Х.
"Это удар по экономике ЕС", — написал он.
Флаги европейских стран - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
"Критическая стадия". СМИ раскрыли, что случилось с Европой из-за Украины
11:22
Еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен во вторник представил предложения ЕК по полному отказу к концу 2027 года от топлива из России, включая природный газ и нефть. Ожидается, что новые контракты на поставку запретят заключать уже с конца 2025 года.
Венгрия и Словакия, в свою очередь, наложили вето на план ЕК по отказу от российской энергии уже в июне. По мнению главы венгерского МИД Петера Сийярто, Брюссель все равно намерен реализовать инициативу, поскольку он "лег под Киев".
Российские власти ранее заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у Москвы углеводородов: он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную высокими ценами, а те, кто отказался, все равно через посредников покупают и будут покупать российские нефть и газ.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
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11 июня, 08:00
 
РоссияЗолтан КошковичЕврокомиссияЕвросоюзВ мире
 
 
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