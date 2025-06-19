https://ria.ru/20250619/evropa-2024062300.html

"Надгробный камень": на Западе раскрыли, что выбрала Европа из-за Украины

"Надгробный камень": на Западе раскрыли, что выбрала Европа из-за Украины - РИА Новости, 19.06.2025

"Надгробный камень": на Западе раскрыли, что выбрала Европа из-за Украины

Подначивая Украину в конфликте с Россией, европейские страны жертвуют своей стабильностью и благополучием ради иллюзорной власти, пишет Strategic Culture. РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T23:04:00+03:00

2025-06-19T23:04:00+03:00

2025-06-19T23:05:00+03:00

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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Подначивая Украину в конфликте с Россией, европейские страны жертвуют своей стабильностью и благополучием ради иллюзорной власти, пишет Strategic Culture."Милитаризация Европы, подаваемая как решение, на самом деле является симптомом краха. Не имея промышленной базы, политического капитала или социальной поддержки, любая попытка восстановить значительную военную силу приведет либо к затяжной рецессии, либо к демонтажу государства всеобщего благосостояния — два пути, которые приведут так называемый "европейский сад" к краху. В этом контексте война на Украине — это не только могила североатлантического проекта, но и надгробный камень Европы, которая променяла свою стабильность на фантазии о власти", — говорится в материале.В статье отмечается, что крах Украины не будет изолированным событием, он будет зеркальным отражением стратегического краха Европы. Отказ взглянуть в лицо реальности — что переговорное решение с уступками России лучше полного уничтожения — не только угрожает существованию украинского государства, но и втягивает Европу в экзистенциальный кризис, сообщается в тексте."Континент, который когда-то считал себя хранителем либерального международного порядка, на наших глазах превращается в кладбище собственных иллюзий", — заключило издание.В конце мая канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Британия, Франция, США, а теперь и ФРГ сняли ограничения по дальности с военных поставок Украине, Киев может атаковать дальнобойным оружием позиции на территории России. Позднее вице-канцлер ФРГ и лидер Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларс Клингбайль заявил, что Берлин, вопреки заявлению Мерца, не менял своей позиции по поставкам оружия Украине.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью журналисту "России 1" Павлу Зарубину заявлял, что снятие Европой ограничений на применение дальнобойного оружия для Украины приведет к эскалации конфликта. Как отмечал глава России Владимир Путин, ВСУ могут проводить операции с применением высокоточного оружия большой дальности только при участии военных стран НАТО. Это означает прямое участие Запада в противостоянии на Украине, которое существенно изменит его суть и будет подразумевать, что члены альянса — США и европейские страны — воюют с Россией.

https://ria.ru/20250322/evropa-2006621738.html

https://ria.ru/20250319/postavki-2005850074.html

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украина, в мире, европа, россия