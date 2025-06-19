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Песков напомнил о последствиях отказа Европы от российских энергоносителей
Песков напомнил о последствиях отказа Европы от российских энергоносителей - РИА Новости, 19.06.2025
Песков напомнил о последствиях отказа Европы от российских энергоносителей
Европа сама себе "отрезала ногу", когда решила отказаться от дешевой энергии из России, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T11:59:00+03:00
2025-06-19T11:59:00+03:00
2025-06-19T11:59:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Европа сама себе "отрезала ногу", когда решила отказаться от дешевой энергии из России, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Все зижделось на двух основах - дешевая безопасность от Америки и дешевая энергия из России. Сейчас это все вдруг пропало, причем если безопасность от Америки - сами американцы ее забрали, то здесь они сами себе отрезали ногу", - сказал Песков в интервью телеканалу РБК на полях Петербургского международного экономического форума. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, европа, дмитрий песков, экономика
ПМЭФ-2025, Россия, Европа, Дмитрий Песков, Экономика
Песков напомнил о последствиях отказа Европы от российских энергоносителей
Песков: Европа сама себе отрезала ногу, отказавшись от дешевой энергии из России