https://ria.ru/20250619/evropa-2023852207.html

Песков напомнил о последствиях отказа Европы от российских энергоносителей

Песков напомнил о последствиях отказа Европы от российских энергоносителей - РИА Новости, 19.06.2025

Песков напомнил о последствиях отказа Европы от российских энергоносителей

Европа сама себе "отрезала ногу", когда решила отказаться от дешевой энергии из России, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T11:59:00+03:00

2025-06-19T11:59:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Европа сама себе "отрезала ногу", когда решила отказаться от дешевой энергии из России, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Все зижделось на двух основах - дешевая безопасность от Америки и дешевая энергия из России. Сейчас это все вдруг пропало, причем если безопасность от Америки - сами американцы ее забрали, то здесь они сами себе отрезали ногу", - сказал Песков в интервью телеканалу РБК на полях Петербургского международного экономического форума. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, европа, дмитрий песков, экономика