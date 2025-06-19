Рейтинг@Mail.ru
Песков напомнил о последствиях отказа Европы от российских энергоносителей - РИА Новости, 19.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Логотип ПМЭФ - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
ПМЭФ-2025
 
11:59 19.06.2025
https://ria.ru/20250619/evropa-2023852207.html
Песков напомнил о последствиях отказа Европы от российских энергоносителей
Песков напомнил о последствиях отказа Европы от российских энергоносителей - РИА Новости, 19.06.2025
Песков напомнил о последствиях отказа Европы от российских энергоносителей
Европа сама себе "отрезала ногу", когда решила отказаться от дешевой энергии из России, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T11:59:00+03:00
2025-06-19T11:59:00+03:00
пмэф-2025
россия
европа
дмитрий песков
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0a/1749496915_0:220:3004:1910_1920x0_80_0_0_c94fbde2831d4887ac6e46a387becd1a.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Европа сама себе "отрезала ногу", когда решила отказаться от дешевой энергии из России, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Все зижделось на двух основах - дешевая безопасность от Америки и дешевая энергия из России. Сейчас это все вдруг пропало, причем если безопасность от Америки - сами американцы ее забрали, то здесь они сами себе отрезали ногу", - сказал Песков в интервью телеканалу РБК на полях Петербургского международного экономического форума. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250612/spg-2021833177.html
россия
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0a/1749496915_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ee5a333e6bf6e046cd25e0414b623bae.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, европа, дмитрий песков, экономика
ПМЭФ-2025, Россия, Европа, Дмитрий Песков, Экономика
Песков напомнил о последствиях отказа Европы от российских энергоносителей

Песков: Европа сама себе отрезала ногу, отказавшись от дешевой энергии из России

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Европа сама себе "отрезала ногу", когда решила отказаться от дешевой энергии из России, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Все зижделось на двух основах - дешевая безопасность от Америки и дешевая энергия из России. Сейчас это все вдруг пропало, причем если безопасность от Америки - сами американцы ее забрали, то здесь они сами себе отрезали ногу", - сказал Песков в интервью телеканалу РБК на полях Петербургского международного экономического форума.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Президент Франции Эммануэль Макрон выступает на саммите ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
Евросоюз дал трещину. Отколоться рискуют два ключевых игрока
12 июня, 08:00
 
ПМЭФ-2025РоссияЕвропаДмитрий ПесковЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала