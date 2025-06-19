https://ria.ru/20250619/evraev-2023854616.html
Евраев: в Ярославской области сальдо по миграции – положительное
Евраев: в Ярославской области сальдо по миграции – положительное - РИА Новости, 19.06.2025
Евраев: в Ярославской области сальдо по миграции – положительное
В Ярославской области зафиксировано положительное сальдо по миграции, а у врачей есть особый стимул приезжать в регион и работать в сельской местности, сообщил... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T12:05:00+03:00
2025-06-19T12:05:00+03:00
2025-06-19T12:05:00+03:00
ярославская область
ярославская область
михаил евраев
пмэф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/12/2023656139_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_479e8dde99fff9429405bb90a5217c35.jpg
С-.ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. В Ярославской области зафиксировано положительное сальдо по миграции, а у врачей есть особый стимул приезжать в регион и работать в сельской местности, сообщил РИА Новости губернатор региона Михаил Евраев. "У нас сальдо положительное по миграции. То есть к нам намного больше приезжают, чем уезжают. И это здорово! Мы всем рады и всех приветствуем. Мы создаем хорошие условия, например, для тех же врачей. Если идешь врачом работать в сельской местности, получаешь четыре-пять миллионов на жилье, а это хорошие деньги. Причем это не значит, что ты должен жить в сельской местности. Ты можешь купить себе квартиру в городе или дом в его окрестностях. Главное, чтобы ты работал в сельской местности", - сказал Евраев. По его словам, область компактная, поэтому специалисту можно жить в Ярославле, в Угличе, либо в Ростове-Великом. "Есть еще Рыбинск, Переславль-Залесский... И можно получать огромное удовольствие от того, что ты живешь в такой красоте, в исторически знаковом месте, а работать можешь в сельской местности – в 20 минутах от города", - воодушевляет губернатор. По его словам, работать врачами в область приезжают многие. Стимулов регион предлагает сразу несколько. "Например, мы подняли зарплату врачам скорой помощи. Там врач получает до 190 тысяч и более. Поэтому здесь у нас проблем нет. И таких мер у нас очень много. Что важно, они обращены не только к врачам, но и к пациентам. Например, для удобства жителей поликлиники в Ярославле работают до 22 часов. И причем для врачей эта работа – добровольная. Но! Зарплата в вечернее время – в два раза выше, чем до восьми. И не надо подрабатывать ни в каких частных клиниках – трудись у себя в государственной поликлинике и получай в два раза больше. Около половины медиков с удовольствием так и делают. А для пациентов это очень удобно, потому что не надо отпрашиваться с работы. И этим пользуются очень многие – десятки тысяч человек", - поясняет глава Ярославской области.
https://ria.ru/20250618/evraev-2023706404.html
https://ria.ru/20250618/pedagogi-2023693705.html
ярославская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/12/2023656139_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_ed37664a3128b319c0773f0101b9f92f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ярославская область, михаил евраев, пмэф
Ярославская область, Ярославская область, Михаил Евраев, ПМЭФ
Евраев: в Ярославской области сальдо по миграции – положительное
Губернатор Евраев: в Ярославской области сальдо по миграции – положительное
С-.ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. В Ярославской области зафиксировано положительное сальдо по миграции, а у врачей есть особый стимул приезжать в регион и работать в сельской местности, сообщил РИА Новости губернатор региона Михаил Евраев.
"У нас сальдо положительное по миграции. То есть к нам намного больше приезжают, чем уезжают. И это здорово! Мы всем рады и всех приветствуем. Мы создаем хорошие условия, например, для тех же врачей. Если идешь врачом работать в сельской местности, получаешь четыре-пять миллионов на жилье, а это хорошие деньги. Причем это не значит, что ты должен жить в сельской местности. Ты можешь купить себе квартиру в городе или дом в его окрестностях. Главное, чтобы ты работал в сельской местности", - сказал Евраев.
По его словам, область компактная, поэтому специалисту можно жить в Ярославле, в Угличе, либо в Ростове-Великом.
"Есть еще Рыбинск, Переславль-Залесский... И можно получать огромное удовольствие от того, что ты живешь в такой красоте, в исторически знаковом месте, а работать можешь в сельской местности – в 20 минутах от города", - воодушевляет губернатор.
По его словам, работать врачами в область приезжают многие. Стимулов регион предлагает сразу несколько.
"Например, мы подняли зарплату врачам скорой помощи. Там врач получает до 190 тысяч и более. Поэтому здесь у нас проблем нет. И таких мер у нас очень много. Что важно, они обращены не только к врачам, но и к пациентам. Например, для удобства жителей поликлиники в Ярославле работают до 22 часов. И причем для врачей эта работа – добровольная. Но! Зарплата в вечернее время – в два раза выше, чем до восьми. И не надо подрабатывать ни в каких частных клиниках – трудись у себя в государственной поликлинике и получай в два раза больше. Около половины медиков с удовольствием так и делают. А для пациентов это очень удобно, потому что не надо отпрашиваться с работы. И этим пользуются очень многие – десятки тысяч человек", - поясняет глава Ярославской области.