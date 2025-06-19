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Количество дропперов в России уменьшается, заявили в МВД - РИА Новости, 19.06.2025
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15:44 19.06.2025 (обновлено: 15:45 19.06.2025)
https://ria.ru/20250619/droppery-2023942795.html
Количество дропперов в России уменьшается, заявили в МВД
Количество дропперов в России уменьшается, заявили в МВД - РИА Новости, 19.06.2025
Количество дропперов в России уменьшается, заявили в МВД
Дропперов, участвующих в хищении денег у россиян телефонными мошенниками, становится меньше, заявил статс-секретарь – замглавы МВД России Игорь Зубов. РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T15:44:00+03:00
2025-06-19T15:45:00+03:00
игорь зубов
россия
общество
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С. ПЕТЕРБУРГ, 19 июн – РИА Новости. Дропперов, участвующих в хищении денег у россиян телефонными мошенниками, становится меньше, заявил статс-секретарь – замглавы МВД России Игорь Зубов. "За последние полтора года огромная работа проделана, прежде всего законодателями, которые приняли целый пакет документов. И мы сейчас будем наблюдать изменения. Уже вот даже под тем же самым дропам, мы уже видим, уменьшается количество", - сказал он, выступая на полях ПМЭФ. Он также напомнил, что после введения статьи о дропперах в УК они будут нести уголовную ответственность. Дропперы - это люди, помогающие мошенникам выводить и обналичивать похищенные средства. Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250619/zakon-2023863123.html
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игорь зубов, россия, общество
Игорь Зубов, Россия, Общество
Количество дропперов в России уменьшается, заявили в МВД

Замглавы МВД Зубов: количество дропперов в России уменьшается

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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С. ПЕТЕРБУРГ, 19 июн – РИА Новости. Дропперов, участвующих в хищении денег у россиян телефонными мошенниками, становится меньше, заявил статс-секретарь – замглавы МВД России Игорь Зубов.
"За последние полтора года огромная работа проделана, прежде всего законодателями, которые приняли целый пакет документов. И мы сейчас будем наблюдать изменения. Уже вот даже под тем же самым дропам, мы уже видим, уменьшается количество", - сказал он, выступая на полях ПМЭФ.
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Два миллиона человек могут стать фигурантами дел после закона о дропперах
12:30
Он также напомнил, что после введения статьи о дропперах в УК они будут нести уголовную ответственность.
Дропперы - это люди, помогающие мошенникам выводить и обналичивать похищенные средства.
Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Сотрудник полиции России - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
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17 июня, 15:53
 
Игорь ЗубовРоссияОбщество
 
 
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