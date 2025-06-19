https://ria.ru/20250619/dron-2023945346.html

Подразделения ФСБ уничтожили три украинские ДРГ на Дзержинском направлении

Подразделения ФСБ уничтожили три украинские ДРГ на Дзержинском направлении - РИА Новости, 19.06.2025

Подразделения ФСБ уничтожили три украинские ДРГ на Дзержинском направлении

Операторами БПЛА подразделения ФСБ уничтожено три диверсионно-разведывательные группы противника на дзержинском направлении, сообщили в пресс-службе УФСБ России РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T15:48:00+03:00

2025-06-19T15:48:00+03:00

2025-06-19T15:48:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

донецкая народная республика

дзержинск (донецкая область)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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ДОНЕЦК, 19 июн - РИА Новости. Операторами БПЛА подразделения ФСБ уничтожено три диверсионно-разведывательные группы противника на дзержинском направлении, сообщили в пресс-службе УФСБ России по ДНР. "Передовые подразделения донецкого управления ФСБ зачищают окрестности освобожденных населенных пунктов от украинских диверсантов на окраинах Дзержинска. Операторы БПЛА уничтожили 3 диверсионно-разведывательные группы противника", - говорится в сообщении. В ведомстве добавили, что следом за ДРГ были поражены также эвакуационный транспорт и вражеский ретранслятор для БПЛА.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

донецкая народная республика

дзержинск (донецкая область)

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россия, донецкая народная республика, дзержинск (донецкая область), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), фсб