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Подразделения ФСБ уничтожили три украинские ДРГ на Дзержинском направлении
Подразделения ФСБ уничтожили три украинские ДРГ на Дзержинском направлении - РИА Новости, 19.06.2025
Подразделения ФСБ уничтожили три украинские ДРГ на Дзержинском направлении
Операторами БПЛА подразделения ФСБ уничтожено три диверсионно-разведывательные группы противника на дзержинском направлении, сообщили в пресс-службе УФСБ России РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T15:48:00+03:00
2025-06-19T15:48:00+03:00
2025-06-19T15:48:00+03:00
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ДОНЕЦК, 19 июн - РИА Новости. Операторами БПЛА подразделения ФСБ уничтожено три диверсионно-разведывательные группы противника на дзержинском направлении, сообщили в пресс-службе УФСБ России по ДНР. "Передовые подразделения донецкого управления ФСБ зачищают окрестности освобожденных населенных пунктов от украинских диверсантов на окраинах Дзержинска. Операторы БПЛА уничтожили 3 диверсионно-разведывательные группы противника", - говорится в сообщении. В ведомстве добавили, что следом за ДРГ были поражены также эвакуационный транспорт и вражеский ретранслятор для БПЛА.
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россия, донецкая народная республика, дзержинск (донецкая область), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), фсб
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Дзержинск (Донецкая область), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), ФСБ
Подразделения ФСБ уничтожили три украинские ДРГ на Дзержинском направлении
Подразделения ФСБ дронами уничтожили 3 украинские ДРГ на Дзержинском направлении