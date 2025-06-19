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Подразделения ФСБ уничтожили три украинские ДРГ на Дзержинском направлении - РИА Новости, 19.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:48 19.06.2025
https://ria.ru/20250619/dron-2023945346.html
Подразделения ФСБ уничтожили три украинские ДРГ на Дзержинском направлении
Подразделения ФСБ уничтожили три украинские ДРГ на Дзержинском направлении - РИА Новости, 19.06.2025
Подразделения ФСБ уничтожили три украинские ДРГ на Дзержинском направлении
Операторами БПЛА подразделения ФСБ уничтожено три диверсионно-разведывательные группы противника на дзержинском направлении, сообщили в пресс-службе УФСБ России РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T15:48:00+03:00
2025-06-19T15:48:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
дзержинск (донецкая область)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
фсб
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ДОНЕЦК, 19 июн - РИА Новости. Операторами БПЛА подразделения ФСБ уничтожено три диверсионно-разведывательные группы противника на дзержинском направлении, сообщили в пресс-службе УФСБ России по ДНР. "Передовые подразделения донецкого управления ФСБ зачищают окрестности освобожденных населенных пунктов от украинских диверсантов на окраинах Дзержинска. Операторы БПЛА уничтожили 3 диверсионно-разведывательные группы противника", - говорится в сообщении. В ведомстве добавили, что следом за ДРГ были поражены также эвакуационный транспорт и вражеский ретранслятор для БПЛА.
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россия
донецкая народная республика
дзержинск (донецкая область)
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россия, донецкая народная республика, дзержинск (донецкая область), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), фсб
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Дзержинск (Донецкая область), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), ФСБ
Подразделения ФСБ уничтожили три украинские ДРГ на Дзержинском направлении

Подразделения ФСБ дронами уничтожили 3 украинские ДРГ на Дзержинском направлении

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий готовит беспилотник к запуску
Российский военнослужащий готовит беспилотник к запуску - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российский военнослужащий готовит беспилотник к запуску. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 19 июн - РИА Новости. Операторами БПЛА подразделения ФСБ уничтожено три диверсионно-разведывательные группы противника на дзержинском направлении, сообщили в пресс-службе УФСБ России по ДНР.
"Передовые подразделения донецкого управления ФСБ зачищают окрестности освобожденных населенных пунктов от украинских диверсантов на окраинах Дзержинска. Операторы БПЛА уничтожили 3 диверсионно-разведывательные группы противника", - говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что следом за ДРГ были поражены также эвакуационный транспорт и вражеский ретранслятор для БПЛА.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаДзержинск (Донецкая область)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)ФСБ
 
 
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