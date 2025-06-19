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В ГД рассказали о доле креативных индустрий в российском ВВП
В ГД рассказали о доле креативных индустрий в российском ВВП - РИА Новости, 19.06.2025
В ГД рассказали о доле креативных индустрий в российском ВВП
Креативная экономика в РФ превращается в самостоятельный сегмент, доля креативных индустрий в ВВП России к 2030 году должна достичь 6%, сказал член комитета... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T12:50:00+03:00
2025-06-19T12:50:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Креативная экономика в РФ превращается в самостоятельный сегмент, доля креативных индустрий в ВВП России к 2030 году должна достичь 6%, сказал член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству и председатель Экспертного совета при комитете Алексей Говырин (фракция "Единая Россия"). "Креативная экономика в России перестаёт быть нишевым направлением и превращается в самостоятельный сегмент, формирующий новые контуры территориального развития. Это не просто культурный и художественный сектор, но полноценная система, где идеи и технологии становятся активами, а пространственная политика перестраивается с учётом социокультурных факторов", - сказал он на сессии "Новая философия экономического роста территорий: ценностно ориентированная креативная экономика" в рамках ПМЭФ. По словам депутата, в 2023 году доля креативных индустрий в ВВП России составила 3,5%, по данным Росстата, а в 2024 году она превысила 4%. "К 2030 году, согласно целевому ориентиру, должна достичь 6%. Такое увеличение сопровождается не только ростом доходов, но и институциональными изменениями: принят в августе 2024 года федеральный закон "О развитии креативных индустрий", стартовала разработка стратегии до 2036 года, сформированы контуры инфраструктуры поддержки в виде реестров, центров компетенций и субсидируемых программ", - заключил он. Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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россия, алексей говырин, госдума рф, единая россия, федеральная служба государственной статистики (росстат), экономика
ПМЭФ-2025, Россия, Алексей Говырин, Госдума РФ, Единая Россия, Федеральная служба государственной статистики (Росстат), Экономика
В ГД рассказали о доле креативных индустрий в российском ВВП
Депутат Говырин: доля креативных индустрий в ВВП РФ к 2030 г должна достичь 6%