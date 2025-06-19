Рейтинг@Mail.ru
В ГД рассказали о доле креативных индустрий в российском ВВП - РИА Новости, 19.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Логотип ПМЭФ - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
ПМЭФ-2025
 
12:50 19.06.2025
https://ria.ru/20250619/dolya--2023871033.html
В ГД рассказали о доле креативных индустрий в российском ВВП
В ГД рассказали о доле креативных индустрий в российском ВВП - РИА Новости, 19.06.2025
В ГД рассказали о доле креативных индустрий в российском ВВП
Креативная экономика в РФ превращается в самостоятельный сегмент, доля креативных индустрий в ВВП России к 2030 году должна достичь 6%, сказал член комитета... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T12:50:00+03:00
2025-06-19T12:50:00+03:00
пмэф-2025
россия
алексей говырин
госдума рф
единая россия
федеральная служба государственной статистики (росстат)
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1922924691_0:193:3298:2048_1920x0_80_0_0_ea9cbd054078d4449eeff45320fc24f1.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Креативная экономика в РФ превращается в самостоятельный сегмент, доля креативных индустрий в ВВП России к 2030 году должна достичь 6%, сказал член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству и председатель Экспертного совета при комитете Алексей Говырин (фракция "Единая Россия"). "Креативная экономика в России перестаёт быть нишевым направлением и превращается в самостоятельный сегмент, формирующий новые контуры территориального развития. Это не просто культурный и художественный сектор, но полноценная система, где идеи и технологии становятся активами, а пространственная политика перестраивается с учётом социокультурных факторов", - сказал он на сессии "Новая философия экономического роста территорий: ценностно ориентированная креативная экономика" в рамках ПМЭФ. По словам депутата, в 2023 году доля креативных индустрий в ВВП России составила 3,5%, по данным Росстата, а в 2024 году она превысила 4%. "К 2030 году, согласно целевому ориентиру, должна достичь 6%. Такое увеличение сопровождается не только ростом доходов, но и институциональными изменениями: принят в августе 2024 года федеральный закон "О развитии креативных индустрий", стартовала разработка стратегии до 2036 года, сформированы контуры инфраструктуры поддержки в виде реестров, центров компетенций и субсидируемых программ", - заключил он. Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250619/rets-2023867355.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1922924691_280:0:3011:2048_1920x0_80_0_0_fc05458b00d1e96fda7713256c9981fe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, алексей говырин, госдума рф, единая россия, федеральная служба государственной статистики (росстат), экономика
ПМЭФ-2025, Россия, Алексей Говырин, Госдума РФ, Единая Россия, Федеральная служба государственной статистики (Росстат), Экономика
В ГД рассказали о доле креативных индустрий в российском ВВП

Депутат Говырин: доля креативных индустрий в ВВП РФ к 2030 г должна достичь 6%

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы России. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Креативная экономика в РФ превращается в самостоятельный сегмент, доля креативных индустрий в ВВП России к 2030 году должна достичь 6%, сказал член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству и председатель Экспертного совета при комитете Алексей Говырин (фракция "Единая Россия").
«
"Креативная экономика в России перестаёт быть нишевым направлением и превращается в самостоятельный сегмент, формирующий новые контуры территориального развития. Это не просто культурный и художественный сектор, но полноценная система, где идеи и технологии становятся активами, а пространственная политика перестраивается с учётом социокультурных факторов", - сказал он на сессии "Новая философия экономического роста территорий: ценностно ориентированная креативная экономика" в рамках ПМЭФ.
По словам депутата, в 2023 году доля креативных индустрий в ВВП России составила 3,5%, по данным Росстата, а в 2024 году она превысила 4%.
"К 2030 году, согласно целевому ориентиру, должна достичь 6%. Такое увеличение сопровождается не только ростом доходов, но и институциональными изменениями: принят в августе 2024 года федеральный закон "О развитии креативных индустрий", стартовала разработка стратегии до 2036 года, сформированы контуры инфраструктуры поддержки в виде реестров, центров компетенций и субсидируемых программ", - заключил он.
Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Генеральный директор АО Российский экспортный центр Вероника Никишина - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
РЭЦ назвал возможности и барьеры для продвижения креативных индустрий
12:40
 
ПМЭФ-2025РоссияАлексей ГовыринГосдума РФЕдиная РоссияФедеральная служба государственной статистики (Росстат)Экономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала