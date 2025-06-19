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ВТБ спрогнозировал рост доходов россиян по сберегательным продуктам - РИА Новости, 19.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
09:44 19.06.2025
https://ria.ru/20250619/dokhody-2023804085.html
ВТБ спрогнозировал рост доходов россиян по сберегательным продуктам
ВТБ спрогнозировал рост доходов россиян по сберегательным продуктам - РИА Новости, 19.06.2025
ВТБ спрогнозировал рост доходов россиян по сберегательным продуктам
Российские вкладчики, по прогнозу ВТБ, в первом полугодии 2025 года заработают около 4 триллионов рублей процентных доходов по сберегательным продуктам - в 1,5... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T09:44:00+03:00
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экономика
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С.- ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Российские вкладчики, по прогнозу ВТБ, в первом полугодии 2025 года заработают около 4 триллионов рублей процентных доходов по сберегательным продуктам - в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в сообщении банка. "В первом полугодии 2025 года вкладчики заработают около 4 триллионов рублей процентных доходов по сберегательным продуктам, что в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. По прогнозам ВТБ, за весь 2025 год процентные доходы населения по вкладам и накопительным счетам составят около 9 триллионов рублей", - приводятся в сообщении слова члена правления ВТБ Дмитрия Брейтенбихера в рамках ПМЭФ-2025. По его словам, получаемые проценты по вкладам, согласно подсчетам ВТБ, сегодня покрывают до 10% прогнозируемых годовых расходов россиян. Если раньше вклады были вложением на черный день, то сейчас это скорее инвестиция в будущее, отметил Брейтенбихер. "Сейчас клиенты стараются максимально эффективно использовать каждый свободный рубль. Не зря говорят, что богатство – в управлении. Мы видим, что каждый четвертый вкладчик ВТБ пользуется одновременно двумя продуктами – и депозитом, и накопительным счетом", – сказал он. ВТБ фиксирует устойчивый рост сберегательной активности своих клиентов. "В первом квартале число сберегателей в банке увеличилось более чем на 670 тысяч человек, во втором – еще на 245 тысяч. По итогам первого полугодия прирост составил 10% – почти до 10,1 миллиона человек", - отмечается в релизе. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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экономика, втб (банк), россия
ПМЭФ-2025, Экономика, ВТБ (банк), Россия
ВТБ спрогнозировал рост доходов россиян по сберегательным продуктам

ВТБ: вкладчики в I полугодии 2025 г получат до 4 трлн рублей процентных доходов

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкРублевые купюры разного достоинства
Рублевые купюры разного достоинства - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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С.- ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Российские вкладчики, по прогнозу ВТБ, в первом полугодии 2025 года заработают около 4 триллионов рублей процентных доходов по сберегательным продуктам - в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в сообщении банка.
"В первом полугодии 2025 года вкладчики заработают около 4 триллионов рублей процентных доходов по сберегательным продуктам, что в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. По прогнозам ВТБ, за весь 2025 год процентные доходы населения по вкладам и накопительным счетам составят около 9 триллионов рублей", - приводятся в сообщении слова члена правления ВТБ Дмитрия Брейтенбихера в рамках ПМЭФ-2025.
Отделение банка ВТБ - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
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По его словам, получаемые проценты по вкладам, согласно подсчетам ВТБ, сегодня покрывают до 10% прогнозируемых годовых расходов россиян.
Если раньше вклады были вложением на черный день, то сейчас это скорее инвестиция в будущее, отметил Брейтенбихер. "Сейчас клиенты стараются максимально эффективно использовать каждый свободный рубль. Не зря говорят, что богатство – в управлении. Мы видим, что каждый четвертый вкладчик ВТБ пользуется одновременно двумя продуктами – и депозитом, и накопительным счетом", – сказал он.
ВТБ фиксирует устойчивый рост сберегательной активности своих клиентов. "В первом квартале число сберегателей в банке увеличилось более чем на 670 тысяч человек, во втором – еще на 245 тысяч. По итогам первого полугодия прирост составил 10% – почти до 10,1 миллиона человек", - отмечается в релизе.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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В ВТБ спрогнозировали чистую прибыль банков в 2025 году
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