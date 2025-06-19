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"Россия сегодня" подписала договор о сотрудничестве с тремя медиакомпаниями - РИА Новости, 19.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
14:00 19.06.2025
https://ria.ru/20250619/dogovor-2023898642.html
"Россия сегодня" подписала договор о сотрудничестве с тремя медиакомпаниями
"Россия сегодня" подписала договор о сотрудничестве с тремя медиакомпаниями - РИА Новости, 19.06.2025
"Россия сегодня" подписала договор о сотрудничестве с тремя медиакомпаниями
Международная медиагруппа "Россия сегодня" на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписала документы о сотрудничестве с ведущими... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T14:00:00+03:00
2025-06-19T14:00:00+03:00
пмэф-2025
малайзия
бахрейн
сергей кочетков
в мире
миа "россия сегодня"
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С-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Международная медиагруппа "Россия сегодня" на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписала документы о сотрудничестве с ведущими медиакомпаниями Бахрейна и Малайзии, передает корреспондент РИА Новости. В частности, соглашения подписаны с главным информационным агентством Бахрейна Bahrain News Agency (BNA) и одной из крупнейших газет Бахрейна AlAyam, главным информационным агентством Малайзии Bernama. По условиям документов, стороны будут обмениваться текстовым контентом, организовывать тренинги для сотрудников, а также осуществлять проекты, направленные на развитие общего информационного пространства, содействие объективным и профессиональным процессам в культурной, экономической, социальной и политической сферах. От газеты AlAyam соглашение подписал главный редактор газеты Рашид Набил Якуб АльХамер, от агентства BNA гендиректор Абдулла Халил Бухиджи, от агентства Bernama исполнительный директор Нур-Уль Афида Камалудин. От медиагруппы "Россия сегодня" все соглашения подписал первый заместитель главного редактора Сергей Кочетков. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250609/nagrada-2021888550.html
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353
60
малайзия, бахрейн, сергей кочетков, в мире, миа "россия сегодня"
ПМЭФ-2025, Малайзия, Бахрейн, Сергей Кочетков, В мире, МИА "Россия сегодня"
"Россия сегодня" подписала договор о сотрудничестве с тремя медиакомпаниями

"Россия сегодня" подписала на ПМЭФ договор о сотрудничестве с 3 медиакомпаниями

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкЗдание Международного информационного агентства "Россия сегодня" на Зубовском бульваре в Москве
Здание Международного информационного агентства Россия сегодня на Зубовском бульваре в Москве - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Здание Международного информационного агентства "Россия сегодня" на Зубовском бульваре в Москве. Архивное фото
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С-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Международная медиагруппа "Россия сегодня" на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписала документы о сотрудничестве с ведущими медиакомпаниями Бахрейна и Малайзии, передает корреспондент РИА Новости.
В частности, соглашения подписаны с главным информационным агентством Бахрейна Bahrain News Agency (BNA) и одной из крупнейших газет Бахрейна AlAyam, главным информационным агентством Малайзии Bernama.
Первый заместитель главного редактора международной медиагруппы Россия сегодня Сергей Кочетков - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
Мишустин наградил сотрудников "России сегодня"
9 июня, 21:09
По условиям документов, стороны будут обмениваться текстовым контентом, организовывать тренинги для сотрудников, а также осуществлять проекты, направленные на развитие общего информационного пространства, содействие объективным и профессиональным процессам в культурной, экономической, социальной и политической сферах.
От газеты AlAyam соглашение подписал главный редактор газеты Рашид Набил Якуб АльХамер, от агентства BNA гендиректор Абдулла Халил Бухиджи, от агентства Bernama исполнительный директор Нур-Уль Афида Камалудин.
От медиагруппы "Россия сегодня" все соглашения подписал первый заместитель главного редактора Сергей Кочетков.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Логотип международной медиагруппы Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
"Россия сегодня" проведет сессию по развитию ИИ на ПМЭФ
9 июня, 15:00
 
ПМЭФ-2025МалайзияБахрейнСергей КочетковВ миреМИА "Россия сегодня"
 
 
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