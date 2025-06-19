https://ria.ru/20250619/dogovor-2023898642.html
"Россия сегодня" подписала договор о сотрудничестве с тремя медиакомпаниями
"Россия сегодня" подписала договор о сотрудничестве с тремя медиакомпаниями - РИА Новости, 19.06.2025
"Россия сегодня" подписала договор о сотрудничестве с тремя медиакомпаниями
Международная медиагруппа "Россия сегодня" на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписала документы о сотрудничестве с ведущими... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T14:00:00+03:00
2025-06-19T14:00:00+03:00
2025-06-19T14:00:00+03:00
пмэф-2025
малайзия
бахрейн
сергей кочетков
в мире
миа "россия сегодня"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152979/96/1529799684_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_b2e1a7ed48f6f9551f49a762ad19cb71.jpg
С-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Международная медиагруппа "Россия сегодня" на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписала документы о сотрудничестве с ведущими медиакомпаниями Бахрейна и Малайзии, передает корреспондент РИА Новости. В частности, соглашения подписаны с главным информационным агентством Бахрейна Bahrain News Agency (BNA) и одной из крупнейших газет Бахрейна AlAyam, главным информационным агентством Малайзии Bernama. По условиям документов, стороны будут обмениваться текстовым контентом, организовывать тренинги для сотрудников, а также осуществлять проекты, направленные на развитие общего информационного пространства, содействие объективным и профессиональным процессам в культурной, экономической, социальной и политической сферах. От газеты AlAyam соглашение подписал главный редактор газеты Рашид Набил Якуб АльХамер, от агентства BNA гендиректор Абдулла Халил Бухиджи, от агентства Bernama исполнительный директор Нур-Уль Афида Камалудин. От медиагруппы "Россия сегодня" все соглашения подписал первый заместитель главного редактора Сергей Кочетков. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250609/nagrada-2021888550.html
https://ria.ru/20250609/rossija-2021804218.html
малайзия
бахрейн
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152979/96/1529799684_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_a8c135775045c56ecf796df2e5859439.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
малайзия, бахрейн, сергей кочетков, в мире, миа "россия сегодня"
ПМЭФ-2025, Малайзия, Бахрейн, Сергей Кочетков, В мире, МИА "Россия сегодня"
"Россия сегодня" подписала договор о сотрудничестве с тремя медиакомпаниями
"Россия сегодня" подписала на ПМЭФ договор о сотрудничестве с 3 медиакомпаниями
С-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Международная медиагруппа "Россия сегодня" на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписала документы о сотрудничестве с ведущими медиакомпаниями Бахрейна и Малайзии, передает корреспондент РИА Новости.
В частности, соглашения подписаны с главным информационным агентством Бахрейна
Bahrain News Agency (BNA) и одной из крупнейших газет Бахрейна AlAyam, главным информационным агентством Малайзии
Bernama.
По условиям документов, стороны будут обмениваться текстовым контентом, организовывать тренинги для сотрудников, а также осуществлять проекты, направленные на развитие общего информационного пространства, содействие объективным и профессиональным процессам в культурной, экономической, социальной и политической сферах.
От газеты AlAyam соглашение подписал главный редактор газеты Рашид Набил Якуб АльХамер, от агентства BNA гендиректор Абдулла Халил Бухиджи, от агентства Bernama исполнительный директор Нур-Уль Афида Камалудин.
От медиагруппы "Россия сегодня" все соглашения подписал первый заместитель главного редактора Сергей Кочетков
.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.