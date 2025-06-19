https://ria.ru/20250619/dogovor-2023898642.html

"Россия сегодня" подписала договор о сотрудничестве с тремя медиакомпаниями

"Россия сегодня" подписала договор о сотрудничестве с тремя медиакомпаниями - РИА Новости, 19.06.2025

"Россия сегодня" подписала договор о сотрудничестве с тремя медиакомпаниями

Международная медиагруппа "Россия сегодня" на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписала документы о сотрудничестве с ведущими... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T14:00:00+03:00

2025-06-19T14:00:00+03:00

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С-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Международная медиагруппа "Россия сегодня" на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписала документы о сотрудничестве с ведущими медиакомпаниями Бахрейна и Малайзии, передает корреспондент РИА Новости. В частности, соглашения подписаны с главным информационным агентством Бахрейна Bahrain News Agency (BNA) и одной из крупнейших газет Бахрейна AlAyam, главным информационным агентством Малайзии Bernama. По условиям документов, стороны будут обмениваться текстовым контентом, организовывать тренинги для сотрудников, а также осуществлять проекты, направленные на развитие общего информационного пространства, содействие объективным и профессиональным процессам в культурной, экономической, социальной и политической сферах. От газеты AlAyam соглашение подписал главный редактор газеты Рашид Набил Якуб АльХамер, от агентства BNA гендиректор Абдулла Халил Бухиджи, от агентства Bernama исполнительный директор Нур-Уль Афида Камалудин. От медиагруппы "Россия сегодня" все соглашения подписал первый заместитель главного редактора Сергей Кочетков. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250609/nagrada-2021888550.html

https://ria.ru/20250609/rossija-2021804218.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

малайзия, бахрейн, сергей кочетков, в мире, миа "россия сегодня"