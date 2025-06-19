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Додон заявил о низшей точке в экономических отношениях Молдавии и Россия

Додон заявил о низшей точке в экономических отношениях Молдавии и Россия - РИА Новости, 19.06.2025

Додон заявил о низшей точке в экономических отношениях Молдавии и Россия

Кишинев и Москва достигли низшей точки в экономических отношениях, молдавская оппозиция рассчитывает вернуться к партнерству, заявил депутат парламента Молдавии РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T23:53:00+03:00

2025-06-19T23:53:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июня - РИА Новости. Кишинев и Москва достигли низшей точки в экономических отношениях, молдавская оппозиция рассчитывает вернуться к партнерству, заявил депутат парламента Молдавии от партии социалистов Игорь Додон. "Мы достигли самой низкой точки в двусторонних отношениях и в экономике тоже. Средний торговый оборот между нашими странами за 2016-2020 годы был 900 миллионов долларов. За последние четыре года средний товарооборот (составил - ред.) около 300 миллионов долларов. Товарооборот между нашими странами упал в три раза", - сказал Додон на встрече руководителей и представителей четырех молдавских партий Социалистов, Коммунистов, "Сердце Молдовы" и "Будущее Молдовы" с заместителем министра сельского хозяйства РФ Андреем Разиным на полях ПМЭФ.Он отметил, что в два раза снизился молдавский экспорт в РФ. "Это большая проблема для национальной экономики и производителей республики", - добавил Додон. "Без российского рынка наша экономика не выживет, все это понимают. Мы как оппозиция рассчитываем в ближайшее время вернуться к нашему стратегическому партнерству", - заключил он. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.​

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экономика, россия, молдавия, игорь додон, в мире