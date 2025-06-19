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Появились подробности о пропавшем на Урале депутате - РИА Новости, 19.06.2025
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14:50 19.06.2025
https://ria.ru/20250619/deputat-2023920773.html
Появились подробности о пропавшем на Урале депутате
Появились подробности о пропавшем на Урале депутате - РИА Новости, 19.06.2025
Появились подробности о пропавшем на Урале депутате
Председателя думы Кушвинского городского округа (Свердловская область) Сергея Клиросова, поисками которого занялась полиция, отстранили от должности еще в мае,... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T14:50:00+03:00
2025-06-19T14:50:00+03:00
свердловская область
кушва
алексей мельников
валерий горелых
происшествия
урал
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 июн – РИА Новости. Председателя думы Кушвинского городского округа (Свердловская область) Сергея Клиросова, поисками которого занялась полиция, отстранили от должности еще в мае, сообщил РИА Новости новый глава думы Алексей Мельников. "Не могу сказать, куда он пропал и по каким причинам, этим вопросом сейчас занимаются правоохранительные органы. Единственное, что могу сказать, что по результатам голосования депутатов он был отстранен от должности и вновь избранным председателем думы являюсь я", – сказал Мельников агентству. Он добавил, что депутаты на внеочередном заседании думы приняли такое решение еще в мае. В среду руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых уточнял РИА Новости, что сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия по установления возможного местонахождения Клиросова. Ранее в местных СМИ появилась информация, что 54-летнего "загадочно пропавшего" председателя гордумы Кушвы не могут найти якобы уже полтора месяца. Клиросов стал председателем думы Кушвинского городского округа в сентябре 2021 года.
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свердловская область
кушва
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свердловская область, кушва, алексей мельников, валерий горелых, происшествия, урал
Свердловская область, Кушва, Алексей Мельников, Валерий Горелых, Происшествия, Урал
Появились подробности о пропавшем на Урале депутате

Пропавшего в свердловской Кушве депутата Клиросова отстранили от должности в мае

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПолицейский автомобиль
Полицейский автомобиль - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 июн – РИА Новости. Председателя думы Кушвинского городского округа (Свердловская область) Сергея Клиросова, поисками которого занялась полиция, отстранили от должности еще в мае, сообщил РИА Новости новый глава думы Алексей Мельников.
«
"Не могу сказать, куда он пропал и по каким причинам, этим вопросом сейчас занимаются правоохранительные органы. Единственное, что могу сказать, что по результатам голосования депутатов он был отстранен от должности и вновь избранным председателем думы являюсь я", – сказал Мельников агентству.
Он добавил, что депутаты на внеочередном заседании думы приняли такое решение еще в мае.
В среду руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых уточнял РИА Новости, что сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия по установления возможного местонахождения Клиросова. Ранее в местных СМИ появилась информация, что 54-летнего "загадочно пропавшего" председателя гордумы Кушвы не могут найти якобы уже полтора месяца.
Клиросов стал председателем думы Кушвинского городского округа в сентябре 2021 года.
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