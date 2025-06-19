https://ria.ru/20250619/deputat-2023920773.html

Появились подробности о пропавшем на Урале депутате

Появились подробности о пропавшем на Урале депутате - РИА Новости, 19.06.2025

Появились подробности о пропавшем на Урале депутате

Председателя думы Кушвинского городского округа (Свердловская область) Сергея Клиросова, поисками которого занялась полиция, отстранили от должности еще в мае,... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T14:50:00+03:00

2025-06-19T14:50:00+03:00

2025-06-19T14:50:00+03:00

свердловская область

кушва

алексей мельников

валерий горелых

происшествия

урал

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0a/1777533365_0:0:3092:1739_1920x0_80_0_0_2fac50082c1675eaedab8a4bf6cd64ae.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 июн – РИА Новости. Председателя думы Кушвинского городского округа (Свердловская область) Сергея Клиросова, поисками которого занялась полиция, отстранили от должности еще в мае, сообщил РИА Новости новый глава думы Алексей Мельников. "Не могу сказать, куда он пропал и по каким причинам, этим вопросом сейчас занимаются правоохранительные органы. Единственное, что могу сказать, что по результатам голосования депутатов он был отстранен от должности и вновь избранным председателем думы являюсь я", – сказал Мельников агентству. Он добавил, что депутаты на внеочередном заседании думы приняли такое решение еще в мае. В среду руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых уточнял РИА Новости, что сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия по установления возможного местонахождения Клиросова. Ранее в местных СМИ появилась информация, что 54-летнего "загадочно пропавшего" председателя гордумы Кушвы не могут найти якобы уже полтора месяца. Клиросов стал председателем думы Кушвинского городского округа в сентябре 2021 года.

https://ria.ru/20250617/ii-2023326065.html

свердловская область

кушва

урал

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

свердловская область, кушва, алексей мельников, валерий горелых, происшествия, урал