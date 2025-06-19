https://ria.ru/20250619/deputat-2023920773.html
Появились подробности о пропавшем на Урале депутате
Появились подробности о пропавшем на Урале депутате - РИА Новости, 19.06.2025
Появились подробности о пропавшем на Урале депутате
Председателя думы Кушвинского городского округа (Свердловская область) Сергея Клиросова, поисками которого занялась полиция, отстранили от должности еще в мае,... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T14:50:00+03:00
2025-06-19T14:50:00+03:00
2025-06-19T14:50:00+03:00
свердловская область
кушва
алексей мельников
валерий горелых
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 июн – РИА Новости. Председателя думы Кушвинского городского округа (Свердловская область) Сергея Клиросова, поисками которого занялась полиция, отстранили от должности еще в мае, сообщил РИА Новости новый глава думы Алексей Мельников. "Не могу сказать, куда он пропал и по каким причинам, этим вопросом сейчас занимаются правоохранительные органы. Единственное, что могу сказать, что по результатам голосования депутатов он был отстранен от должности и вновь избранным председателем думы являюсь я", – сказал Мельников агентству. Он добавил, что депутаты на внеочередном заседании думы приняли такое решение еще в мае. В среду руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых уточнял РИА Новости, что сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия по установления возможного местонахождения Клиросова. Ранее в местных СМИ появилась информация, что 54-летнего "загадочно пропавшего" председателя гордумы Кушвы не могут найти якобы уже полтора месяца. Клиросов стал председателем думы Кушвинского городского округа в сентябре 2021 года.
https://ria.ru/20250617/ii-2023326065.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
свердловская область, кушва, алексей мельников, валерий горелых, происшествия, урал
Свердловская область, Кушва, Алексей Мельников, Валерий Горелых, Происшествия, Урал
Появились подробности о пропавшем на Урале депутате
Пропавшего в свердловской Кушве депутата Клиросова отстранили от должности в мае