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В Москве возбудили дело против криминального авторитета

В Москве возбудили дело против криминального авторитета - РИА Новости, 19.06.2025

В Москве возбудили дело против криминального авторитета

Уголовное дело о занятии высшего положения в преступной иерархии возбудили в Москве на мужчину, который пользуется "авторитетом" в криминальных кругах уже 40... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T16:20:00+03:00

2025-06-19T16:20:00+03:00

2025-06-19T16:20:00+03:00

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Уголовное дело о занятии высшего положения в преступной иерархии возбудили в Москве на мужчину, который пользуется "авторитетом" в криминальных кругах уже 40 лет, сообщается в Telegram-канале МВД Медиа. "Следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 210.1 УК РФ, в отношении 64-летнего мужчины. Он подозревается в занятии высшего положения в преступной иерархии", - говорится в сообщении. Уточняется, что криминальный авторитет с 1985 года имеет соответствующий негласный статус и определенную сферу влияния, в том числе на территории России. Фигурант неоднократно привлекался к уголовной ответственности и сейчас скрывается за границей. Проводятся мероприятия, направленные на установление его местонахождения и задержание. В правоохранительных органах уточнили РИА Новости, что речь идет о влиятельном криминальном авторитете Мерабе Джангвеладзе (Мераб Сухумский). Мераб Сухумский считается одним из наиболее авторитетных представителей криминального мира на пространстве СНГ. В марте его брата Левана застрелили в центре Тбилиси. Статья 210.1 "Занятие высшего положения в преступной иерархии" введена в Уголовный кодекс России в апреле 2019 года в рамках борьбы с организованной преступностью. Обвиняемым по ней грозит срок от восьми до 15 лет со штрафом до 5 миллионов рублей, условное наказание исключено. На освобождение от ответственности могут рассчитывать лишь бывшие члены ОПГ, сотрудничающие со следствием.

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происшествия, россия, москва