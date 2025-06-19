https://ria.ru/20250619/chislo-2023845480.html
Эксперты заявили о росте числа неоязычников в России
Эксперты заявили о росте числа неоязычников в России - РИА Новости, 19.06.2025
Эксперты заявили о росте числа неоязычников в России
Неоязычников в России насчитывается около 500 тысяч, и их численность растет, озвучили мнение на пресс-конференции в пресс-центре международной медиагруппы... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T11:41:00+03:00
2025-06-19T11:41:00+03:00
2025-06-19T11:41:00+03:00
религия
россия
роман силантьев
республика алтай
религия
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Неоязычников в России насчитывается около 500 тысяч, и их численность растет, озвучили мнение на пресс-конференции в пресс-центре международной медиагруппы "Россия сегодня" религиоведы. "Неоязычников в России сегодня, по разным оценкам, - меньше 1% населения, то есть меньше 1,5 миллионов. Если быть точнее, по моим собственным подсчетам, - их около 500 тысяч", - сказал заведующий лабораторией деструктологии Московского государственного лингвистического университета Роман Силантьев. Силантьев отметил, что достаточно много неоязычников - в Якутии, Северной Осетии, на горном Алтае. "Численность неоязычников растет…, культовая среда, которая их питает, огромна. Как только одно из направлений становится неинтересным молодежи, допустим, надоело верить в светлых богов, хочется черноты, появляется сразу новое направление. Движение настолько универсально, что оно постоянно видоизменяется, и, соответственно, формирует базу адептов", - рассказал главный научный сотрудник центра религиоведческих и этнополитических исследований Ленинградского государственного университета имени Александра Пушкина Роман Шиженский.В свою очередь, председатель Синодального миссионерского отдела, заместитель управляющего делами Московской патриархии архиепископ Зеленоградский Савва (Тутунов) указал на особую опасность ухода в неоязычество для русских людей. "Русь, Россия рождена православием, ее крещением и всей тысячелетней историей. В неоязычестве есть опасность для русского человека и народа – это утрата национальной идентичности. Если православие будет как-то принижено, то Россия перестанет существовать", — пояснил архиепископ.
https://ria.ru/20250618/religioved-2023713476.html
https://ria.ru/20250514/estoniya-2016983893.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, роман силантьев, республика алтай, религия
Религия, Россия, Роман Силантьев, Республика Алтай, Религия
Эксперты заявили о росте числа неоязычников в России
Религиовед Силантьев: неоязычников в России около 500 тысяч, и их число растет
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Неоязычников в России насчитывается около 500 тысяч, и их численность растет, озвучили мнение на пресс-конференции в пресс-центре международной медиагруппы "Россия сегодня" религиоведы.
"Неоязычников в России
сегодня, по разным оценкам, - меньше 1% населения, то есть меньше 1,5 миллионов. Если быть точнее, по моим собственным подсчетам, - их около 500 тысяч", - сказал заведующий лабораторией деструктологии Московского государственного лингвистического университета Роман Силантьев
.
Силантьев отметил, что достаточно много неоязычников - в Якутии, Северной Осетии, на горном Алтае
.
"Численность неоязычников растет…, культовая среда, которая их питает, огромна. Как только одно из направлений становится неинтересным молодежи, допустим, надоело верить в светлых богов, хочется черноты, появляется сразу новое направление. Движение настолько универсально, что оно постоянно видоизменяется, и, соответственно, формирует базу адептов", - рассказал главный научный сотрудник центра религиоведческих и этнополитических исследований Ленинградского государственного университета имени Александра Пушкина Роман Шиженский.
В свою очередь, председатель Синодального миссионерского отдела, заместитель управляющего делами Московской патриархии архиепископ Зеленоградский Савва (Тутунов) указал на особую опасность ухода в неоязычество для русских людей.
"Русь, Россия рождена православием, ее крещением и всей тысячелетней историей. В неоязычестве есть опасность для русского человека и народа – это утрата национальной идентичности. Если православие будет как-то принижено, то Россия перестанет существовать", — пояснил архиепископ.