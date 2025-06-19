https://ria.ru/20250619/chichvarkin-2023761520.html
Чичваркин* задолжал более 25 тысяч рублей по иноагентскому штрафу
Чичваркин* задолжал более 25 тысяч рублей по иноагентскому штрафу - РИА Новости, 19.06.2025
Чичваркин* задолжал более 25 тысяч рублей по иноагентскому штрафу
Иноагент-бизнесмен Евгений Чичваркин* задолжал более 25 тысяч рублей по иноагентскому штрафу, выяснило РИА Новости, ознакомившись с судебными документами и... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T03:21:00+03:00
2025-06-19T03:21:00+03:00
2025-06-19T03:21:00+03:00
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евгений чичваркин
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Иноагент-бизнесмен Евгений Чичваркин* задолжал более 25 тысяч рублей по иноагентскому штрафу, выяснило РИА Новости, ознакомившись с судебными документами и данными ФССП РФ. По данным ФССП РФ, в середине мая приставы возбудили на бизнесмена исполнительное производство, предметом которого стал "штраф как вид наказания по делам об АП (административных правонарушениях - ред.), назначенный судом (за исключением дел по протоколам ФССП России и постановлениям прокурора об АП, направленным в суд)". Общая сумма долга составила более 25 тысяч рублей, из которых 23 тысячи - основной долг и 2 тысячи исполнительского сбора. Ранее РИА Новости сообщало, что в конце 2024 года Гагаринский суд Москвы оштрафовал Чичваркина* за отказ предоставить в российский Минюст данные о своей деятельности в качестве иноагента. Тогда в суде не уточнили сумму взыскания, в судебных документах сумма штрафа также не указывается, однако согласно части 2 статьи 19.34 КоАП РФ, по которой и оштрафовали бизнесмена, нарушение влечет административный штраф от 30 тысяч рублей. Минюст РФ включил Чичваркина* в реестр иностранных агентов в июне 2022 года.* Физическое лицо, внесенное в список иноагентов
https://ria.ru/20250508/shtraf-2015728642.html
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россия, москва, евгений чичваркин, федеральная служба судебных приставов (фссп россии), общество
Россия, Москва, Евгений Чичваркин, Федеральная служба судебных приставов (ФССП России), Общество
Чичваркин* задолжал более 25 тысяч рублей по иноагентскому штрафу
Бизнесмен Чичваркин задолжал более 25 тысяч рублей по иноагентскому штрафу