https://ria.ru/20250619/chernin-2024010485.html

Экс-зампреда комитета ТПП приговорили к десяти годам колонии

Экс-зампреда комитета ТПП приговорили к десяти годам колонии - РИА Новости, 19.06.2025

Экс-зампреда комитета ТПП приговорили к десяти годам колонии

Мещанский суд Москвы в четверг приговорил к 10 годам колонии бывшего заместителя председателя комитета Торгово-промышленной палаты Сергея Чернина и двух других... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T18:12:00+03:00

2025-06-19T18:12:00+03:00

2025-06-19T18:18:00+03:00

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Мещанский суд Москвы в четверг приговорил к 10 годам колонии бывшего заместителя председателя комитета Торгово-промышленной палаты Сергея Чернина и двух других фигурантов за хищение 385 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в суде."Приговором Мещанского районного суда города Москвы Чернин Сергей Яковлевич признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст.159 УК РФ, п.п. "а", "б" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет", - сообщили в суде.Вместе с ним в колонию на 8 и 6 лет соответственно отправились генеральный директор ООО Институт "Газэнергопроект" Дмитрий Сучков и и генеральный директор "ГЭС-Экотехнологий" Валерий Меркулов. Они признаны виновными в хищении более 385 миллионов рублей из бюджета в рамках реализации федеральной целевой программы "Ликвидация накопленного экологического ущерба". В ходе выполнения работ на трех объектах в Нижегородской области Чернин, Меркулов и Сучков обеспечили подготовку подконтрольным им ООО Институт "Газэнергопроект" проектно-сметной документации, включив в нее завышенные расценки на материалы, и представив на утверждение ГБУ Нижегородской области "Экология региона", выступающему заказчиком работ. В дальнейшем работы были проведены по сильно заниженной цене.

https://ria.ru/20250617/sud-2023349907.html

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происшествия, москва, торгово-промышленная палата рф, россия, нижегородская область