Экс-зампреда комитета ТПП приговорили к десяти годам колонии
Чернина приговорили к 10 годам колонии за хищение 385 млн рублей
© Фото : пресс-служба судов общей юрисдикции города МосквыОглашение приговора экс-генеральному директору ООО "Институт "Газэнергопроект", президенту группы компаний "ГазЭнергоСтрой" и другим фигурантам по делу о мошенничестве в особо крупном размере и легализации денежных средств организованной группой, в особо крупном размере
Оглашение приговора экс-генеральному директору ООО "Институт "Газэнергопроект", президенту группы компаний "ГазЭнергоСтрой" и другим фигурантам по делу о мошенничестве в особо крупном размере и легализации денежных средств организованной группой, в особо крупном размере
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Мещанский суд Москвы в четверг приговорил к 10 годам колонии бывшего заместителя председателя комитета Торгово-промышленной палаты Сергея Чернина и двух других фигурантов за хищение 385 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в суде.
Вместе с ним в колонию на 8 и 6 лет соответственно отправились генеральный директор ООО Институт "Газэнергопроект" Дмитрий Сучков и и генеральный директор "ГЭС-Экотехнологий" Валерий Меркулов. Они признаны виновными в хищении более 385 миллионов рублей из бюджета в рамках реализации федеральной целевой программы "Ликвидация накопленного экологического ущерба". В ходе выполнения работ на трех объектах в Нижегородской области Чернин, Меркулов и Сучков обеспечили подготовку подконтрольным им ООО Институт "Газэнергопроект" проектно-сметной документации, включив в нее завышенные расценки на материалы, и представив на утверждение ГБУ Нижегородской области "Экология региона", выступающему заказчиком работ. В дальнейшем работы были проведены по сильно заниженной цене.
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