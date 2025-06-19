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С иранской АЭС "Бушер" вывезли часть российских специалистов

С иранской АЭС "Бушер" вывезли часть российских специалистов - РИА Новости, 19.06.2025

С иранской АЭС "Бушер" вывезли часть российских специалистов

Десятки российских специалистов вывезли с иранской АЭС "Бушер", сообщил гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев на полях ПМЭФ. РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T12:10:00+03:00

2025-06-19T12:10:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн — РИА Новости. Десятки российских специалистов вывезли с иранской АЭС "Бушер", сообщил гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев на полях ПМЭФ."Часть людей, которые находились на "Бушере" в режиме командировок, мы уже вывезли разными дорогами. И спасибо здесь Азербайджану, Армении. <...> Десятки наших товарищей покинули Иран, в том числе кто в Тегеране работал. Пока мы считаем возможным оставлять наших работников на "Бушере". <...> Мы готовы к любому сценарию, в том числе к быстрой эвакуации всех наших работников", — сказал он.Другие заявления Лихачева:"Если будет нанесен удар по действующему первому энергоблоку — это будет сравнимая с Чернобылем катастрофа".Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.

https://ria.ru/20250614/dym-2022842658.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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