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С иранской АЭС "Бушер" вывезли часть российских специалистов - РИА Новости, 19.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
12:10 19.06.2025 (обновлено: 12:53 19.06.2025)
https://ria.ru/20250619/busher-2023856816.html
С иранской АЭС "Бушер" вывезли часть российских специалистов
С иранской АЭС "Бушер" вывезли часть российских специалистов - РИА Новости, 19.06.2025
С иранской АЭС "Бушер" вывезли часть российских специалистов
Десятки российских специалистов вывезли с иранской АЭС "Бушер", сообщил гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев на полях ПМЭФ. РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T12:10:00+03:00
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пмэф-2025
азербайджан
армения
иран
алексей лихачев
бушерская аэс
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
в мире
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн — РИА Новости. Десятки российских специалистов вывезли с иранской АЭС "Бушер", сообщил гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев на полях ПМЭФ."Часть людей, которые находились на "Бушере" в режиме командировок, мы уже вывезли разными дорогами. И спасибо здесь Азербайджану, Армении. &lt;...&gt; Десятки наших товарищей покинули Иран, в том числе кто в Тегеране работал. Пока мы считаем возможным оставлять наших работников на "Бушере". &lt;...&gt; Мы готовы к любому сценарию, в том числе к быстрой эвакуации всех наших работников", — сказал он.Другие заявления Лихачева:"Если будет нанесен удар по действующему первому энергоблоку — это будет сравнимая с Чернобылем катастрофа".Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
https://ria.ru/20250614/dym-2022842658.html
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азербайджан, армения, иран, алексей лихачев, бушерская аэс, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", в мире, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, чернобыльская аэс
ПМЭФ-2025, Азербайджан, Армения, Иран, Алексей Лихачев, Бушерская АЭС, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", В мире, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, Чернобыльская АЭС
С иранской АЭС "Бушер" вывезли часть российских специалистов

Лихачев: десятки российских специалистов уже вывезли с иранской АЭС "Бушер"

© Фото : Департамент коммуникаций госкорпорации "Росатом"АЭС "Бушер" в Иране
АЭС Бушер в Иране - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© Фото : Департамент коммуникаций госкорпорации "Росатом"
АЭС "Бушер" в Иране. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн — РИА Новости. Десятки российских специалистов вывезли с иранской АЭС "Бушер", сообщил гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев на полях ПМЭФ.
"Часть людей, которые находились на "Бушере" в режиме командировок, мы уже вывезли разными дорогами. И спасибо здесь Азербайджану, Армении. <...> Десятки наших товарищей покинули Иран, в том числе кто в Тегеране работал. Пока мы считаем возможным оставлять наших работников на "Бушере". <...> Мы готовы к любому сценарию, в том числе к быстрой эвакуации всех наших работников", — сказал он.
Пожар в Бушере, Иран. Кадр видео из соцсетей - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
СМИ сообщили о столбе дыма в Бушере, где строится АЭС с участием России
14 июня, 18:20
Другие заявления Лихачева:
  • "Росатом" призывает Израиль сделать все, чтобы исключить даже намек на удар по иранской АЭС;
  • подобная атака была бы за гранью добра и зла:
«
"Если будет нанесен удар по действующему первому энергоблоку — это будет сравнимая с Чернобылем катастрофа".
Генеральный директор госкорпорации Росатом Алексей Лихачев на VII международном форуме Российская энергетическая неделя
Алексей Лихачев
Гендиректор "Росатома"
  • госкорпорация ежечасно следит за обстановкой на атомной станции, в том числе за безопасностью российских специалистов;

На встрече с руководителями международных информационных агентств Владимир Путин уточнил, что Москва заключила контракт на строительство еще двух блоков АЭС "Бушер", там работают более 200 российских специалистов. Президент также сообщил о достигнутых договоренностях с Израилем об обеспечении безопасности строителей.

  • иранские подземные цеха по обогащению урана не разрушены;
  • "Росатом" готов решить вопрос избыточного иранского урана, но после того, как будут достигнуты международные договоренности.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
Символика Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
Замглавы МАГАТЭ рассказал, что последует за ударом по АЭС в Иране
Вчера, 21:43
 
ПМЭФ-2025АзербайджанАрменияИранАлексей ЛихачевБушерская АЭСГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"В миреВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликтеЧернобыльская АЭС
 
 
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