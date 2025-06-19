С иранской АЭС "Бушер" вывезли часть российских специалистов
Лихачев: десятки российских специалистов уже вывезли с иранской АЭС "Бушер"
© Фото : Департамент коммуникаций госкорпорации "Росатом"АЭС "Бушер" в Иране
© Фото : Департамент коммуникаций госкорпорации "Росатом"
АЭС "Бушер" в Иране. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн — РИА Новости. Десятки российских специалистов вывезли с иранской АЭС "Бушер", сообщил гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев на полях ПМЭФ.
"Часть людей, которые находились на "Бушере" в режиме командировок, мы уже вывезли разными дорогами. И спасибо здесь Азербайджану, Армении. <...> Десятки наших товарищей покинули Иран, в том числе кто в Тегеране работал. Пока мы считаем возможным оставлять наших работников на "Бушере". <...> Мы готовы к любому сценарию, в том числе к быстрой эвакуации всех наших работников", — сказал он.
Другие заявления Лихачева:
- "Росатом" призывает Израиль сделать все, чтобы исключить даже намек на удар по иранской АЭС;
- подобная атака была бы за гранью добра и зла:
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"Если будет нанесен удар по действующему первому энергоблоку — это будет сравнимая с Чернобылем катастрофа".
- госкорпорация ежечасно следит за обстановкой на атомной станции, в том числе за безопасностью российских специалистов;
На встрече с руководителями международных информационных агентств Владимир Путин уточнил, что Москва заключила контракт на строительство еще двух блоков АЭС "Бушер", там работают более 200 российских специалистов. Президент также сообщил о достигнутых договоренностях с Израилем об обеспечении безопасности строителей.
- иранские подземные цеха по обогащению урана не разрушены;
- "Росатом" готов решить вопрос избыточного иранского урана, но после того, как будут достигнуты международные договоренности.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.