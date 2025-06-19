https://ria.ru/20250619/britaniya-2023765571.html
Отцом главы MI6 может быть уроженец Украины, получивший британский паспорт
Отцом главы MI6 может быть уроженец Украины, получивший британский паспорт - РИА Новости, 19.06.2025
Отцом главы MI6 может быть уроженец Украины, получивший британский паспорт
Вероятный отец новой главы разведки Великобритании MI6 Блейз Метревели — уроженец Украины Константин Метревели (Добровольский), который в 60-х получил... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T03:54:00+03:00
2025-06-19T03:54:00+03:00
2025-06-19T11:25:00+03:00
в мире
украина
великобритания
кембридж (кембриджшир)
ричард мур
британская разведывательная служба mi6
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Вероятный отец новой главы разведки Великобритании MI6 Блейз Метревели — уроженец Украины Константин Метревели (Добровольский), который в 60-х получил британский паспорт, выяснило РИА Новости.Правительство Великобритании ранее сообщило о первом в истории страны назначении женщины на пост главы разведки Великобритании MI6. Блейз Метревели сменит на этой должности Ричарда Мура, который покинет пост осенью, и станет 18-м руководителем организации.Как следует из документа, с которым ознакомилось РИА Новости, Константин Метревели родился на Украине во время Второй мировой войны, учился в Оксфорде и Кембридже, а впоследствии стал профессором в области радиологии."Профессор Метревели родился во время Второй мировой войны на Украине и обязан всем своим родителям и английскому образованию: школе Латимер (Лондон), Кембриджу и Оксфорду, который он закончил в 1967 году", — говорится в документе к конференции по радиологии 1999 года в Британии.Константин Метревели получил членство в британском Королевском колледже радиологии в 1976 году, а в мае 1999 являлся профессором в Китайском университете Гонконга.Метревели мог иметь фамилию Добровольский: в списке о натурализованных лицах содержится упоминание Константина Добровольского, известного как Константин Метревели. Официальный бюллетень правительства Великобритании, который изучило РИА Новости, содержит запись о том, что Константину Добровольскому, известному как Константин Метревели, являющемуся студентом в области медицины, было выдано свидетельство о натурализации в Британии 26 июля 1966 года. При этом в записи бюллетеня гражданство Метревели указывается как неопределенное. Прямой информации, указывающей на то, что Метревели (Добровольский) является отцом новой главы MI6, в источниках не приводится. Тем не менее ряд пользователей указывают отца Блейз именно как профессора радиологии Константина Метревели, который какое-то время проживал в Гонконге, где также росла Блейз Метревели, выяснило РИА Новости на основе анализа соцсетей. Согласно регистрационному документу, который есть в распоряжении агентства, Константин в 2005 году женился на Фионе Брук, исследовательнице в области диагностики морских млекопитающих. В сети также можно обнаружить сборник прощальных речей по случаю кончины Брук, в котором отметились некто Блейз и Дема Метревели. Они упоминают, что любили навещать Фиону в деревенском доме, в котором, если судить по почтовому адресу, указанному в информации о британских предпринимателях, она проживала вместе с Константином. В сети можно найти профиль Демы Метревели, выпускницы Оксфорда, которая живет в Лондоне и занимается исследованиями пользовательского поведения. В 2022 году в интервью газете Financial Times она отметила, что у нее есть старший брат. В интервью изданию The Telegraph в 2021 году Блейз рассказала, что у нее есть дети. Оба интервью она дала под псевдонимами, а после ее назначения на пост главы MI6 издания рассказали, что писали статьи именно про нее. В прощальной речи, адресованной Фионе Брук, Блейз также упоминает имена, которые могут принадлежать членам ее семьи, в том числе некоего Дина. Кроме того, некоторые эксперты, в том числе на платформе Substack, отмечают, что буква W вместо V в написании фамилии Метревели на латинице может указывать на связь родственников нового руководителя разведки с Германией, куда зачастую переезжали эмигранты из СССР.
https://ria.ru/20250618/razvedka-2023349346.html
https://ria.ru/20250618/zelenskiy-2023703021.html
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, великобритания, кембридж (кембриджшир), ричард мур, британская разведывательная служба mi6
В мире, Украина, Великобритания, Кембридж (Кембриджшир), Ричард Мур, Британская разведывательная служба MI6
Отцом главы MI6 может быть уроженец Украины, получивший британский паспорт
Отцом главы MI6 Метревели может быть украинец, получивший британский паспорт
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Вероятный отец новой главы разведки Великобритании MI6 Блейз Метревели — уроженец Украины Константин Метревели (Добровольский), который в 60-х получил британский паспорт, выяснило РИА Новости.
Правительство Великобритании
ранее сообщило о первом в истории страны назначении женщины на пост главы разведки Великобритании MI6
. Блейз Метревели сменит на этой должности Ричарда Мура
, который покинет пост осенью, и станет 18-м руководителем организации.
Как следует из документа, с которым ознакомилось РИА Новости, Константин Метревели родился на Украине
во время Второй мировой войны, учился в Оксфорде
и Кембридже
, а впоследствии стал профессором в области радиологии.
«
"Профессор Метревели родился во время Второй мировой войны на Украине и обязан всем своим родителям и английскому образованию: школе Латимер (Лондон), Кембриджу и Оксфорду, который он закончил в 1967 году", — говорится в документе к конференции по радиологии 1999 года в Британии.
Константин Метревели получил членство в британском Королевском колледже радиологии в 1976 году, а в мае 1999 являлся профессором в Китайском университете Гонконга
.
Метревели мог иметь фамилию Добровольский: в списке о натурализованных лицах содержится упоминание Константина Добровольского, известного как Константин Метревели.
Официальный бюллетень правительства Великобритании, который изучило РИА Новости, содержит запись о том, что Константину Добровольскому, известному как Константин Метревели, являющемуся студентом в области медицины, было выдано свидетельство о натурализации в Британии 26 июля 1966 года. При этом в записи бюллетеня гражданство Метревели указывается как неопределенное.
Прямой информации, указывающей на то, что Метревели (Добровольский) является отцом новой главы MI6, в источниках не приводится. Тем не менее ряд пользователей указывают отца Блейз именно как профессора радиологии Константина Метревели, который какое-то время проживал в Гонконге, где также росла Блейз Метревели, выяснило РИА Новости на основе анализа соцсетей.
Согласно регистрационному документу, который есть в распоряжении агентства, Константин в 2005 году женился на Фионе Брук, исследовательнице в области диагностики морских млекопитающих. В сети также можно обнаружить сборник прощальных речей по случаю кончины Брук, в котором отметились некто Блейз и Дема Метревели. Они упоминают, что любили навещать Фиону в деревенском доме, в котором, если судить по почтовому адресу, указанному в информации о британских предпринимателях, она проживала вместе с Константином.
В сети можно найти профиль Демы Метревели, выпускницы Оксфорда, которая живет в Лондоне и занимается исследованиями пользовательского поведения. В 2022 году в интервью газете Financial Times она отметила, что у нее есть старший брат. В интервью изданию The Telegraph в 2021 году Блейз рассказала, что у нее есть дети. Оба интервью она дала под псевдонимами, а после ее назначения на пост главы MI6 издания рассказали, что писали статьи именно про нее.
В прощальной речи, адресованной Фионе Брук, Блейз также упоминает имена, которые могут принадлежать членам ее семьи, в том числе некоего Дина.
Кроме того, некоторые эксперты, в том числе на платформе Substack, отмечают, что буква W вместо V в написании фамилии Метревели на латинице может указывать на связь родственников нового руководителя разведки с Германией
, куда зачастую переезжали эмигранты из СССР
.