https://ria.ru/20250619/britaniya-2023765571.html

Отцом главы MI6 может быть уроженец Украины, получивший британский паспорт

Отцом главы MI6 может быть уроженец Украины, получивший британский паспорт - РИА Новости, 19.06.2025

Отцом главы MI6 может быть уроженец Украины, получивший британский паспорт

Вероятный отец новой главы разведки Великобритании MI6 Блейз Метревели — уроженец Украины Константин Метревели (Добровольский), который в 60-х получил... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T03:54:00+03:00

2025-06-19T03:54:00+03:00

2025-06-19T11:25:00+03:00

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британская разведывательная служба mi6

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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Вероятный отец новой главы разведки Великобритании MI6 Блейз Метревели — уроженец Украины Константин Метревели (Добровольский), который в 60-х получил британский паспорт, выяснило РИА Новости.Правительство Великобритании ранее сообщило о первом в истории страны назначении женщины на пост главы разведки Великобритании MI6. Блейз Метревели сменит на этой должности Ричарда Мура, который покинет пост осенью, и станет 18-м руководителем организации.Как следует из документа, с которым ознакомилось РИА Новости, Константин Метревели родился на Украине во время Второй мировой войны, учился в Оксфорде и Кембридже, а впоследствии стал профессором в области радиологии."Профессор Метревели родился во время Второй мировой войны на Украине и обязан всем своим родителям и английскому образованию: школе Латимер (Лондон), Кембриджу и Оксфорду, который он закончил в 1967 году", — говорится в документе к конференции по радиологии 1999 года в Британии.Константин Метревели получил членство в британском Королевском колледже радиологии в 1976 году, а в мае 1999 являлся профессором в Китайском университете Гонконга.Метревели мог иметь фамилию Добровольский: в списке о натурализованных лицах содержится упоминание Константина Добровольского, известного как Константин Метревели. Официальный бюллетень правительства Великобритании, который изучило РИА Новости, содержит запись о том, что Константину Добровольскому, известному как Константин Метревели, являющемуся студентом в области медицины, было выдано свидетельство о натурализации в Британии 26 июля 1966 года. При этом в записи бюллетеня гражданство Метревели указывается как неопределенное. Прямой информации, указывающей на то, что Метревели (Добровольский) является отцом новой главы MI6, в источниках не приводится. Тем не менее ряд пользователей указывают отца Блейз именно как профессора радиологии Константина Метревели, который какое-то время проживал в Гонконге, где также росла Блейз Метревели, выяснило РИА Новости на основе анализа соцсетей. Согласно регистрационному документу, который есть в распоряжении агентства, Константин в 2005 году женился на Фионе Брук, исследовательнице в области диагностики морских млекопитающих. В сети также можно обнаружить сборник прощальных речей по случаю кончины Брук, в котором отметились некто Блейз и Дема Метревели. Они упоминают, что любили навещать Фиону в деревенском доме, в котором, если судить по почтовому адресу, указанному в информации о британских предпринимателях, она проживала вместе с Константином. В сети можно найти профиль Демы Метревели, выпускницы Оксфорда, которая живет в Лондоне и занимается исследованиями пользовательского поведения. В 2022 году в интервью газете Financial Times она отметила, что у нее есть старший брат. В интервью изданию The Telegraph в 2021 году Блейз рассказала, что у нее есть дети. Оба интервью она дала под псевдонимами, а после ее назначения на пост главы MI6 издания рассказали, что писали статьи именно про нее. В прощальной речи, адресованной Фионе Брук, Блейз также упоминает имена, которые могут принадлежать членам ее семьи, в том числе некоего Дина. Кроме того, некоторые эксперты, в том числе на платформе Substack, отмечают, что буква W вместо V в написании фамилии Метревели на латинице может указывать на связь родственников нового руководителя разведки с Германией, куда зачастую переезжали эмигранты из СССР.

https://ria.ru/20250618/razvedka-2023349346.html

https://ria.ru/20250618/zelenskiy-2023703021.html

https://ria.ru/20250617/london-2023292033.html

https://ria.ru/20250609/britaniya-2021886199.html

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в мире, украина, великобритания, кембридж (кембриджшир), ричард мур, британская разведывательная служба mi6