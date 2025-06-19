Рейтинг@Mail.ru
Отцом главы MI6 может быть уроженец Украины, получивший британский паспорт - РИА Новости, 19.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:54 19.06.2025 (обновлено: 11:25 19.06.2025)
https://ria.ru/20250619/britaniya-2023765571.html
Отцом главы MI6 может быть уроженец Украины, получивший британский паспорт
Отцом главы MI6 может быть уроженец Украины, получивший британский паспорт - РИА Новости, 19.06.2025
Отцом главы MI6 может быть уроженец Украины, получивший британский паспорт
Вероятный отец новой главы разведки Великобритании MI6 Блейз Метревели — уроженец Украины Константин Метревели (Добровольский), который в 60-х получил... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T03:54:00+03:00
2025-06-19T11:25:00+03:00
в мире
украина
великобритания
кембридж (кембриджшир)
ричард мур
британская разведывательная служба mi6
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/10/2023072660_0:0:2100:1181_1920x0_80_0_0_101a5af25840421102909081b4045814.jpg
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Вероятный отец новой главы разведки Великобритании MI6 Блейз Метревели — уроженец Украины Константин Метревели (Добровольский), который в 60-х получил британский паспорт, выяснило РИА Новости.Правительство Великобритании ранее сообщило о первом в истории страны назначении женщины на пост главы разведки Великобритании MI6. Блейз Метревели сменит на этой должности Ричарда Мура, который покинет пост осенью, и станет 18-м руководителем организации.Как следует из документа, с которым ознакомилось РИА Новости, Константин Метревели родился на Украине во время Второй мировой войны, учился в Оксфорде и Кембридже, а впоследствии стал профессором в области радиологии.&quot;Профессор Метревели родился во время Второй мировой войны на Украине и обязан всем своим родителям и английскому образованию: школе Латимер (Лондон), Кембриджу и Оксфорду, который он закончил в 1967 году&quot;, — говорится в документе к конференции по радиологии 1999 года в Британии.Константин Метревели получил членство в британском Королевском колледже радиологии в 1976 году, а в мае 1999 являлся профессором в Китайском университете Гонконга.Метревели мог иметь фамилию Добровольский: в списке о натурализованных лицах содержится упоминание Константина Добровольского, известного как Константин Метревели. Официальный бюллетень правительства Великобритании, который изучило РИА Новости, содержит запись о том, что Константину Добровольскому, известному как Константин Метревели, являющемуся студентом в области медицины, было выдано свидетельство о натурализации в Британии 26 июля 1966 года. При этом в записи бюллетеня гражданство Метревели указывается как неопределенное. Прямой информации, указывающей на то, что Метревели (Добровольский) является отцом новой главы MI6, в источниках не приводится. Тем не менее ряд пользователей указывают отца Блейз именно как профессора радиологии Константина Метревели, который какое-то время проживал в Гонконге, где также росла Блейз Метревели, выяснило РИА Новости на основе анализа соцсетей. Согласно регистрационному документу, который есть в распоряжении агентства, Константин в 2005 году женился на Фионе Брук, исследовательнице в области диагностики морских млекопитающих. В сети также можно обнаружить сборник прощальных речей по случаю кончины Брук, в котором отметились некто Блейз и Дема Метревели. Они упоминают, что любили навещать Фиону в деревенском доме, в котором, если судить по почтовому адресу, указанному в информации о британских предпринимателях, она проживала вместе с Константином. В сети можно найти профиль Демы Метревели, выпускницы Оксфорда, которая живет в Лондоне и занимается исследованиями пользовательского поведения. В 2022 году в интервью газете Financial Times она отметила, что у нее есть старший брат. В интервью изданию The Telegraph в 2021 году Блейз рассказала, что у нее есть дети. Оба интервью она дала под псевдонимами, а после ее назначения на пост главы MI6 издания рассказали, что писали статьи именно про нее. В прощальной речи, адресованной Фионе Брук, Блейз также упоминает имена, которые могут принадлежать членам ее семьи, в том числе некоего Дина. Кроме того, некоторые эксперты, в том числе на платформе Substack, отмечают, что буква W вместо V в написании фамилии Метревели на латинице может указывать на связь родственников нового руководителя разведки с Германией, куда зачастую переезжали эмигранты из СССР.
https://ria.ru/20250618/razvedka-2023349346.html
https://ria.ru/20250618/zelenskiy-2023703021.html
https://ria.ru/20250617/london-2023292033.html
https://ria.ru/20250609/britaniya-2021886199.html
украина
великобритания
кембридж (кембриджшир)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/10/2023072460_0:318:1144:1175_1920x0_80_0_0_c70c3f194cb5284eef7a662d4ff63f9a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, великобритания, кембридж (кембриджшир), ричард мур, британская разведывательная служба mi6
В мире, Украина, Великобритания, Кембридж (Кембриджшир), Ричард Мур, Британская разведывательная служба MI6
Отцом главы MI6 может быть уроженец Украины, получивший британский паспорт

Отцом главы MI6 Метревели может быть украинец, получивший британский паспорт

© AP Photo / United Kingdom Foreign OfficeБлейз Метревели
Блейз Метревели - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© AP Photo / United Kingdom Foreign Office
Блейз Метревели. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Вероятный отец новой главы разведки Великобритании MI6 Блейз Метревели — уроженец Украины Константин Метревели (Добровольский), который в 60-х получил британский паспорт, выяснило РИА Новости.
Правительство Великобритании ранее сообщило о первом в истории страны назначении женщины на пост главы разведки Великобритании MI6. Блейз Метревели сменит на этой должности Ричарда Мура, который покинет пост осенью, и станет 18-м руководителем организации.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
У британской разведки плохие новости для России
Вчера, 08:00
Как следует из документа, с которым ознакомилось РИА Новости, Константин Метревели родился на Украине во время Второй мировой войны, учился в Оксфорде и Кембридже, а впоследствии стал профессором в области радиологии.
«

"Профессор Метревели родился во время Второй мировой войны на Украине и обязан всем своим родителям и английскому образованию: школе Латимер (Лондон), Кембриджу и Оксфорду, который он закончил в 1967 году", — говорится в документе к конференции по радиологии 1999 года в Британии.

Константин Метревели получил членство в британском Королевском колледже радиологии в 1976 году, а в мае 1999 являлся профессором в Китайском университете Гонконга.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
В Британии заметили важную деталь в заявлениях Зеленского
Вчера, 20:59
Метревели мог иметь фамилию Добровольский: в списке о натурализованных лицах содержится упоминание Константина Добровольского, известного как Константин Метревели.
Официальный бюллетень правительства Великобритании, который изучило РИА Новости, содержит запись о том, что Константину Добровольскому, известному как Константин Метревели, являющемуся студентом в области медицины, было выдано свидетельство о натурализации в Британии 26 июля 1966 года. При этом в записи бюллетеня гражданство Метревели указывается как неопределенное.
Прямой информации, указывающей на то, что Метревели (Добровольский) является отцом новой главы MI6, в источниках не приводится. Тем не менее ряд пользователей указывают отца Блейз именно как профессора радиологии Константина Метревели, который какое-то время проживал в Гонконге, где также росла Блейз Метревели, выяснило РИА Новости на основе анализа соцсетей.
Вид с противоположного берега реки Темза на Вестминстерского дворца в Лондоне - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
В Лондоне паника из-за действий MI-6: люди готовят тревожный чемоданчик
17 июня, 11:43
Согласно регистрационному документу, который есть в распоряжении агентства, Константин в 2005 году женился на Фионе Брук, исследовательнице в области диагностики морских млекопитающих. В сети также можно обнаружить сборник прощальных речей по случаю кончины Брук, в котором отметились некто Блейз и Дема Метревели. Они упоминают, что любили навещать Фиону в деревенском доме, в котором, если судить по почтовому адресу, указанному в информации о британских предпринимателях, она проживала вместе с Константином.
В сети можно найти профиль Демы Метревели, выпускницы Оксфорда, которая живет в Лондоне и занимается исследованиями пользовательского поведения. В 2022 году в интервью газете Financial Times она отметила, что у нее есть старший брат. В интервью изданию The Telegraph в 2021 году Блейз рассказала, что у нее есть дети. Оба интервью она дала под псевдонимами, а после ее назначения на пост главы MI6 издания рассказали, что писали статьи именно про нее.
В прощальной речи, адресованной Фионе Брук, Блейз также упоминает имена, которые могут принадлежать членам ее семьи, в том числе некоего Дина.
Кроме того, некоторые эксперты, в том числе на платформе Substack, отмечают, что буква W вместо V в написании фамилии Метревели на латинице может указывать на связь родственников нового руководителя разведки с Германией, куда зачастую переезжали эмигранты из СССР.
Флаги Великобритании на фоне Биг Бена в Лондоне - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
"Врата в ад". В Британии раскрыли, чего боятся больше всего из-за Украины
9 июня, 20:51
 
В миреУкраинаВеликобританияКембридж (Кембриджшир)Ричард МурБританская разведывательная служба MI6
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала