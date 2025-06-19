https://ria.ru/20250619/briks-2023913397.html

Путин заявил о росте международного веса БРИКС

Путин заявил о росте международного веса БРИКС - РИА Новости, 19.06.2025

Путин заявил о росте международного веса БРИКС

БРИКС приобретает все больший вес в международных делах, сообщил президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом Индонезии Прабово Субианто в... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T14:34:00+03:00

2025-06-19T14:34:00+03:00

2025-06-19T14:34:00+03:00

индонезия

россия

стрельна

владимир путин

прабово субианто

брикс

в мире

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СТРЕЛЬНА, 19 июн - РИА Новости. БРИКС приобретает все больший вес в международных делах, сообщил президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом Индонезии Прабово Субианто в четверг. Во время встречи с Субианто в Стрельне Путин выразил надежду, что Индонезия как полноправный член БРИКС внесет свой существенный вклад в развитие и работу этой организации. "Которая приобретает все больший и больший вес в международных делах", - подчеркнул Путин. Путин 18-20 июня работает в Северо-Западном федеральном округе. Центральным мероприятием рабочей поездки главы государства станет участие в пленарной сессии Петербургского международного экономического форума в пятницу. Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250619/briks-2023879785.html

индонезия

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индонезия, россия, стрельна, владимир путин, прабово субианто, брикс, в мире