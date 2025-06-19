https://ria.ru/20250619/briks-2023864926.html
Титов оценил возможность внедрения токенизированных нацвалют БРИКС
Титов оценил возможность внедрения токенизированных нацвалют БРИКС - РИА Новости, 19.06.2025
Титов оценил возможность внедрения токенизированных нацвалют БРИКС
Внедрение токенизированных национальных валют странами БРИКС может стать хорошим инструментом построения своей внутренней финансовой инфраструктуры, независимой РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T12:35:00+03:00
2025-06-19T12:35:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Внедрение токенизированных национальных валют странами БРИКС может стать хорошим инструментом построения своей внутренней финансовой инфраструктуры, независимой от Запада, заявил специальный представитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов в ходе ПМЭФ. "Странам глобального Юга нужно активнее строить свою внутреннюю инфраструктуру, в первую очередь в финансовой сфере, чтобы не оглядываться на Запад по любому поводу. И хорошим инструментом в этом плане может стать внедрение токенизированных национальных валют стран БРИКС", - сказал он. "Новые технологии создают новые возможности, в том числе и в международных расчетах. Токенизированный рубль – это симбиоз государственной валюты и цифровой платформы", - подчеркнул Титов. По его словам, при наличии политической воли токенизировать на базе блокчейна можно валюту любого государства. "Страны БРИКС могли бы выпустить собственные токенизированные национальные валюты. В таком варианте существующие валюты останутся полностью подконтрольными центральным банкам стран-эмитентов, а вот их цифровые аналоги смогут функционировать в новой децентрализованной экосистеме, где принципы работы определяются не политическими решениями, а технологическими законами распределенных реестров", - добавил спецпредставитель президента РФ. "Наличие единой технологической платформы БРИКС позволит проводить платежи между нашими странами через расчетный центр, абсолютно независимый от доллара или евро", - заключил Титов. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, технологии, россия, борис титов, брикс
ПМЭФ-2025, Экономика, Технологии, Россия, Борис Титов, БРИКС
Титов оценил возможность внедрения токенизированных нацвалют БРИКС
Титов: токенизированные нацвалюты могут лечь в основу фининфраструктуры БРИКС
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Внедрение токенизированных национальных валют странами БРИКС может стать хорошим инструментом построения своей внутренней финансовой инфраструктуры, независимой от Запада, заявил специальный представитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов в ходе ПМЭФ.
"Странам глобального Юга нужно активнее строить свою внутреннюю инфраструктуру, в первую очередь в финансовой сфере, чтобы не оглядываться на Запад по любому поводу. И хорошим инструментом в этом плане может стать внедрение токенизированных национальных валют стран БРИКС
", - сказал он.
"Новые технологии создают новые возможности, в том числе и в международных расчетах. Токенизированный рубль – это симбиоз государственной валюты и цифровой платформы", - подчеркнул Титов
.
По его словам, при наличии политической воли токенизировать на базе блокчейна можно валюту любого государства.
"Страны БРИКС могли бы выпустить собственные токенизированные национальные валюты. В таком варианте существующие валюты останутся полностью подконтрольными центральным банкам стран-эмитентов, а вот их цифровые аналоги смогут функционировать в новой децентрализованной экосистеме, где принципы работы определяются не политическими решениями, а технологическими законами распределенных реестров", - добавил спецпредставитель президента РФ
.
"Наличие единой технологической платформы БРИКС позволит проводить платежи между нашими странами через расчетный центр, абсолютно независимый от доллара или евро", - заключил Титов.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.