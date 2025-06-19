Рейтинг@Mail.ru
Титов оценил возможность внедрения токенизированных нацвалют БРИКС - РИА Новости, 19.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Логотип ПМЭФ - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
ПМЭФ-2025
 
12:35 19.06.2025
https://ria.ru/20250619/briks-2023864926.html
Титов оценил возможность внедрения токенизированных нацвалют БРИКС
Титов оценил возможность внедрения токенизированных нацвалют БРИКС - РИА Новости, 19.06.2025
Титов оценил возможность внедрения токенизированных нацвалют БРИКС
Внедрение токенизированных национальных валют странами БРИКС может стать хорошим инструментом построения своей внутренней финансовой инфраструктуры, независимой РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T12:35:00+03:00
2025-06-19T12:35:00+03:00
пмэф-2025
экономика
технологии
россия
борис титов
брикс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/05/2003292816_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_609ade590102ad06321f2c67acb87f0f.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Внедрение токенизированных национальных валют странами БРИКС может стать хорошим инструментом построения своей внутренней финансовой инфраструктуры, независимой от Запада, заявил специальный представитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов в ходе ПМЭФ. "Странам глобального Юга нужно активнее строить свою внутреннюю инфраструктуру, в первую очередь в финансовой сфере, чтобы не оглядываться на Запад по любому поводу. И хорошим инструментом в этом плане может стать внедрение токенизированных национальных валют стран БРИКС", - сказал он. "Новые технологии создают новые возможности, в том числе и в международных расчетах. Токенизированный рубль – это симбиоз государственной валюты и цифровой платформы", - подчеркнул Титов. По его словам, при наличии политической воли токенизировать на базе блокчейна можно валюту любого государства. "Страны БРИКС могли бы выпустить собственные токенизированные национальные валюты. В таком варианте существующие валюты останутся полностью подконтрольными центральным банкам стран-эмитентов, а вот их цифровые аналоги смогут функционировать в новой децентрализованной экосистеме, где принципы работы определяются не политическими решениями, а технологическими законами распределенных реестров", - добавил спецпредставитель президента РФ. "Наличие единой технологической платформы БРИКС позволит проводить платежи между нашими странами через расчетный центр, абсолютно независимый от доллара или евро", - заключил Титов. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250618/putin-2023693842.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/05/2003292816_194:0:2925:2048_1920x0_80_0_0_ac99c0d0f63cd6b48c9f24b7ad2ed3d1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, технологии, россия, борис титов, брикс
ПМЭФ-2025, Экономика, Технологии, Россия, Борис Титов, БРИКС
Титов оценил возможность внедрения токенизированных нацвалют БРИКС

Титов: токенизированные нацвалюты могут лечь в основу фининфраструктуры БРИКС

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкБорис Титов
Борис Титов - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Борис Титов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Внедрение токенизированных национальных валют странами БРИКС может стать хорошим инструментом построения своей внутренней финансовой инфраструктуры, независимой от Запада, заявил специальный представитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов в ходе ПМЭФ.
"Странам глобального Юга нужно активнее строить свою внутреннюю инфраструктуру, в первую очередь в финансовой сфере, чтобы не оглядываться на Запад по любому поводу. И хорошим инструментом в этом плане может стать внедрение токенизированных национальных валют стран БРИКС", - сказал он.
Встреча Путина с Дилмой Роуссефф - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
Путин рассчитывает на сотрудничество с Новым банком развития
Вчера, 20:17
"Новые технологии создают новые возможности, в том числе и в международных расчетах. Токенизированный рубль – это симбиоз государственной валюты и цифровой платформы", - подчеркнул Титов.
По его словам, при наличии политической воли токенизировать на базе блокчейна можно валюту любого государства.
"Страны БРИКС могли бы выпустить собственные токенизированные национальные валюты. В таком варианте существующие валюты останутся полностью подконтрольными центральным банкам стран-эмитентов, а вот их цифровые аналоги смогут функционировать в новой децентрализованной экосистеме, где принципы работы определяются не политическими решениями, а технологическими законами распределенных реестров", - добавил спецпредставитель президента РФ.
"Наличие единой технологической платформы БРИКС позволит проводить платежи между нашими странами через расчетный центр, абсолютно независимый от доллара или евро", - заключил Титов.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
 
ПМЭФ-2025ЭкономикаТехнологииРоссияБорис ТитовБРИКС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала