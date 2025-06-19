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Титов оценил возможность внедрения токенизированных нацвалют БРИКС

Титов оценил возможность внедрения токенизированных нацвалют БРИКС - РИА Новости, 19.06.2025

Титов оценил возможность внедрения токенизированных нацвалют БРИКС

Внедрение токенизированных национальных валют странами БРИКС может стать хорошим инструментом построения своей внутренней финансовой инфраструктуры, независимой РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T12:35:00+03:00

2025-06-19T12:35:00+03:00

2025-06-19T12:35:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Внедрение токенизированных национальных валют странами БРИКС может стать хорошим инструментом построения своей внутренней финансовой инфраструктуры, независимой от Запада, заявил специальный представитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов в ходе ПМЭФ. "Странам глобального Юга нужно активнее строить свою внутреннюю инфраструктуру, в первую очередь в финансовой сфере, чтобы не оглядываться на Запад по любому поводу. И хорошим инструментом в этом плане может стать внедрение токенизированных национальных валют стран БРИКС", - сказал он. "Новые технологии создают новые возможности, в том числе и в международных расчетах. Токенизированный рубль – это симбиоз государственной валюты и цифровой платформы", - подчеркнул Титов. По его словам, при наличии политической воли токенизировать на базе блокчейна можно валюту любого государства. "Страны БРИКС могли бы выпустить собственные токенизированные национальные валюты. В таком варианте существующие валюты останутся полностью подконтрольными центральным банкам стран-эмитентов, а вот их цифровые аналоги смогут функционировать в новой децентрализованной экосистеме, где принципы работы определяются не политическими решениями, а технологическими законами распределенных реестров", - добавил спецпредставитель президента РФ. "Наличие единой технологической платформы БРИКС позволит проводить платежи между нашими странами через расчетный центр, абсолютно независимый от доллара или евро", - заключил Титов. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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Ольга Фомченкова

экономика, технологии, россия, борис титов, брикс