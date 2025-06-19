Захарова назвала БРИКС ядром новой глобальной картины мира
Захарова: БРИКС уже не альтернатива, а ядро новой глобальной картины мира
Мария Захарова. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Пора отказаться от биполярного расстройства Запада, который делит страны на цивилизованные и альтернативные, БРИКС не альтернатива, а ядро новой картины мира, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
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"Мы должны отказаться от биполярного расстройства, которое нам навязывали и продолжают навязывать, говоря о том, что есть некие цивилизованные, развитые, универсальные и все остальные, которых нужно низводить до уровня только фольклора, этнографии, неких локальных особенностей, которые почему-то приравниваются к неразвитости и отсталости", - сказала Захарова на сессии ПМЭФ.
Она добавила, что сегодня именно западная информационная среда и является альтернативной, а часто радикализированной и идеологизированной, в то время как средства массовой информации стран БРИКС стремятся оставаться в рамках объективности, баланса и уважения к национальной специфике.
По мнению дипломата, пора прекратить называть БРИКС альтернативой. "Мы есть, мы состоялись. Мы разные, мы свободные, мы действуем по закону и в соответствии с морально-этическими нормами, которые для журналистики не менее актуальны, чем закон", - подчеркнула Захарова.
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"Мир изменился, и БРИКС уже не альтернатива, а ядро новой глобальной картины мира, в которой каждая культура - не дополнение, а ценность. Каждый голос не второстепенный, а равноправный. Каждая информационная система не угроза, а источник новой перспективы", - указала она.
Западноевропейские медиа слились с административно-пропагандистскими структурами и начали навязывать миру узкую, политически-мотивированную точку зрения, полагает дипломат.
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"Деструктивную в политическом смысле, извращенную в морально-нравственном", - заключила Захарова.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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