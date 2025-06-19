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Захарова назвала БРИКС ядром новой глобальной картины мира - РИА Новости, 19.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
11:57 19.06.2025
https://ria.ru/20250619/briks-2023851817.html
Захарова назвала БРИКС ядром новой глобальной картины мира
Захарова назвала БРИКС ядром новой глобальной картины мира - РИА Новости, 19.06.2025
Захарова назвала БРИКС ядром новой глобальной картины мира
Пора отказаться от биполярного расстройства Запада, который делит страны на цивилизованные и альтернативные, БРИКС не альтернатива, а ядро новой картины мира,... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T11:57:00+03:00
2025-06-19T11:57:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Пора отказаться от биполярного расстройства Запада, который делит страны на цивилизованные и альтернативные, БРИКС не альтернатива, а ядро новой картины мира, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Мы должны отказаться от биполярного расстройства, которое нам навязывали и продолжают навязывать, говоря о том, что есть некие цивилизованные, развитые, универсальные и все остальные, которых нужно низводить до уровня только фольклора, этнографии, неких локальных особенностей, которые почему-то приравниваются к неразвитости и отсталости", - сказала Захарова на сессии ПМЭФ. Она добавила, что сегодня именно западная информационная среда и является альтернативной, а часто радикализированной и идеологизированной, в то время как средства массовой информации стран БРИКС стремятся оставаться в рамках объективности, баланса и уважения к национальной специфике. По мнению дипломата, пора прекратить называть БРИКС альтернативой. "Мы есть, мы состоялись. Мы разные, мы свободные, мы действуем по закону и в соответствии с морально-этическими нормами, которые для журналистики не менее актуальны, чем закон", - подчеркнула Захарова. "Мир изменился, и БРИКС уже не альтернатива, а ядро новой глобальной картины мира, в которой каждая культура - не дополнение, а ценность. Каждый голос не второстепенный, а равноправный. Каждая информационная система не угроза, а источник новой перспективы", - указала она. Западноевропейские медиа слились с административно-пропагандистскими структурами и начали навязывать миру узкую, политически-мотивированную точку зрения, полагает дипломат. "Деструктивную в политическом смысле, извращенную в морально-нравственном", - заключила Захарова. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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мария захарова, брикс, россия, в мире
ПМЭФ-2025, Мария Захарова, БРИКС, Россия, В мире
Захарова назвала БРИКС ядром новой глобальной картины мира

Захарова: БРИКС уже не альтернатива, а ядро новой глобальной картины мира

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкМария Захарова
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Мария Захарова. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Пора отказаться от биполярного расстройства Запада, который делит страны на цивилизованные и альтернативные, БРИКС не альтернатива, а ядро новой картины мира, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«
"Мы должны отказаться от биполярного расстройства, которое нам навязывали и продолжают навязывать, говоря о том, что есть некие цивилизованные, развитые, универсальные и все остальные, которых нужно низводить до уровня только фольклора, этнографии, неких локальных особенностей, которые почему-то приравниваются к неразвитости и отсталости", - сказала Захарова на сессии ПМЭФ.
Она добавила, что сегодня именно западная информационная среда и является альтернативной, а часто радикализированной и идеологизированной, в то время как средства массовой информации стран БРИКС стремятся оставаться в рамках объективности, баланса и уважения к национальной специфике.
По мнению дипломата, пора прекратить называть БРИКС альтернативой. "Мы есть, мы состоялись. Мы разные, мы свободные, мы действуем по закону и в соответствии с морально-этическими нормами, которые для журналистики не менее актуальны, чем закон", - подчеркнула Захарова.
«
"Мир изменился, и БРИКС уже не альтернатива, а ядро новой глобальной картины мира, в которой каждая культура - не дополнение, а ценность. Каждый голос не второстепенный, а равноправный. Каждая информационная система не угроза, а источник новой перспективы", - указала она.
Западноевропейские медиа слились с административно-пропагандистскими структурами и начали навязывать миру узкую, политически-мотивированную точку зрения, полагает дипломат.
«
"Деструктивную в политическом смысле, извращенную в морально-нравственном", - заключила Захарова.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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